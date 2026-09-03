  • Новость часаЧекунков назвал нарушением международного права арест судна на Шпицбергене
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Война с Ираном показала упадок морской мощи Америки
    Минобороны опубликовало видео под «Третье сентября» Шуфутинского
    Сотни подростков разгромили торговый центр в США
    Американский самолет-разведчик исчез с радаров над Баренцевым морем
    Норвегия арестовала российское судно «Профессор Молчанов» на Шпицбергене
    Суд отложил рассмотрение кассации Euroclear по иску Сбербанка
    ВСУ начали жаловаться на дефицит топлива
    Анпилогов: Украинские дроны не способны угрожать самолетам в воздухе
    Вице-премьер Италии заявил о выгоде европейских стран от украинского конфликта
    3 сентября 2026, 05:13 • Новости дня

    Лавров заявил о живучести неоимперского и неонацистского духа в Европе

    Tекст: Антон Антонов

    Колониальный и неонацистский дух в Европе остается крайне живучим, заявил глава МИД России Сергей Лавров в рамках лектория общества «Знание» на Восточном экономическом форуме.

    «Неоимперский, колониальный, я бы сказал, и такой неонацистский дух в Европе очень и очень живуч», – приводит слова министра РИА «Новости».

    По его словам, Европа никогда не жила за счет собственных средств и собственного ума. «Она всегда жила за счет других – и в эпоху колониального господства, потом было рабовладельчество», – сказал Лавров.

    Министр отметил, что Запад не любит структуры, где ему приходится быть частью общего консенсуса. Он подчеркнул, что для Европы, а также для американцев, включая нынешнюю администрацию США, характерно стремление диктовать свою волю.

    «Европа… вновь оказывается источником вот этих вот идей превосходства национального и расового», – сказал министр.

    Глава российского МИД также заявил, что африканские страны, получившие политическую независимость в 1960-е годы, до сих пор остаются в экономической зависимости от бывших метрополий. Он пояснил, что экономика большинства стран Африки по-прежнему строится по колониальной модели: сырье вывозится с континента, а основная добавленная стоимость создается за его пределами.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава МИД России ранее заявлял, что Запад до сих пор не избавился от мании колониального и рабовладельческого величия.

    Лавров призывал добиваться полной деколонизации Африки.

    31 августа 2026, 16:30 • Новости дня
    Премьер Испании обвинил Россию и Израиль в создании миграционного кризиса
    Премьер Испании обвинил Россию и Израиль в создании миграционного кризиса
    @ Anadolu/Reuters

    Tекст: Валерия Городецкая

    Испанский премьер-министр Педро Санчес заявил о якобы причастности России к миграционному кризису в Испании.

    Санчес заявил, что не исключает участия Москвы в ухудшении миграционной обстановки в государстве, передает РИА «Новости». Политик обратил внимание на «резкий всплеск недостоверных публикаций в интернете».

    «После 30 и 31 июля участились случаи распространения фейковых новостей соцсетями, связанных как с Россией, так и с Израилем, а также с международным ультраправым движением, которое всегда использует тему миграции для атак не только на Испанию, но и на Европу», – заявил он в интервью радиостанции Cadena SER.

    Напомним, 30 июля 60 тыс. мигрантов прорвали забор на границе с испанской Сеутой.

    Вице-премьер Италии Маттео Сальвини назвал действия властей Испании главной причиной миграционного кризиса.

    В середине августа Мадрид и Рабат экстренно увеличили число правоохранителей на пограничных пунктах.

    Комментарии (42)
    31 августа 2026, 16:25 • Новости дня
    Каллас заявила о задержании танкера «теневого флота» России в Средиземном море

    Каллас: Европа задержала танкер «теневого флота» России в Средиземном море

    Tекст: Валерия Городецкая

    Глава европейской дипломатии Кая Каллас заявила о перехвате нефтяного танкера MV SUN в Средиземном море.

    По ее словам, это судно принадлежит к так называемому «теневому флоту» России, передают «Вести». «Нефтяной танкер MV SUN, подозреваемый в плавании под ложным флагом с нарушением международного морского права, был задержан силами операции EUNAVFOR MED IRIN 30 августа в Средиземном море для проверки», – написала политик в социальной сети X.

    Дипломат уточнила, что за последние месяцы это уже шестое подобное судно, прошедшее процедуру досмотра. Дальнейшую борьбу с «теневым флотом» министры обороны стран Евросоюза планируют обсудить во вторник на встрече в Ирландии.

    В июне Евросоюз разрешил военным кораблям задерживать танкеры с российской нефтью в Средиземном море.

    Замглавы Совбеза Дмитрий Медведев заявил о праве России атаковать перевозящие грузы противника суда.

    В конце прошлого года главы МИД европейских стран внесли в черный список 40 подозреваемых в перевозке российских углеводородов кораблей.

    Комментарии (19)
    1 сентября 2026, 16:00 • Видео
    США возобновили войну удачно для России

    Впервые почти за месяц США и Иран возобновили масштабные удары по позициям друг друга. Это они вовремя: так исчезнут последние шансы на то, что Украина сможет защитить Киев.

    Комментарии (0)
    2 сентября 2026, 19:00 • Новости дня
    Вице-премьер Италии заявил о выгоде европейских стран от украинского конфликта

    Сальвини: Некоторым странам Европы выгоден конфликт на Украине

    Вице-премьер Италии заявил о выгоде европейских стран от украинского конфликта
    @ Mauro Scrobogna/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Министр транспорта и вице-премьер Италии Маттео Сальвини заявил о нежелании части европейских государств завершать украинский кризис.

    Сальвини обвинил ряд европейских стран в намеренном затягивании украинского конфликта ради увеличения продаж вооружений, передает РИА «Новости». По его словам, продолжение боевых действий приносит этим странам очевидную выгоду.

    «У меня сложилось впечатление, что некоторые европейские столицы не хотят положить конец конфликту и ищут предлог, чтобы продавать больше оружия», – подчеркнул политик.

    Кроме того, вице-премьер Италии выразил серьезную обеспокоенность в связи с растущей русофобией, которая активно распространяется по странам Европы.

    Напомним, правящая коалиция Италии выдвинула план поэтапного снятия антироссийских санкций.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков указал на нацеленность европейских стран на продолжение боевых действий.

    Руководитель российской делегации на переговорах в Вене Юлия Жданова подчеркнула невыгодность заключения мира для государств Евросоюза.

    Комментарии (2)
    1 сентября 2026, 16:50 • Новости дня
    Зеленский возмутился отпусками европейских политиков на фоне ударов по Украине

    Tекст: Валерия Городецкая

    Глава киевского режима Владимир Зеленский выразил недовольство поведением западных союзников на фоне ударов по украинской инфраструктуре.

    По его словам, европейские партнеры предпочли отдых вместо активной дипломатической работы, передает РИА «Новости».

    «Последние две недели Европа и мир, которые нам помогают, на каникулах. И это очень такой неприятный привкус. Не могу им не поделиться... Ощущением такого, знаете... «дипломатия по плану». То есть если отпуск, то отпуск», – цитирует украинского лидера издание «РБК-Украина».

    Политик подчеркнул, что подобный подход союзников оставляет негативное впечатление. Он отметил, что дипломатические усилия западных стран будто подчиняются строгому расписанию, в котором отпуск имеет приоритет над текущими вызовами.

    В августе пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил наличие на Западе усталости от помощи Украине.

    Весной лояльные к Киеву европейские лидеры устали от постоянных нотаций Владимира Зеленского.

    В начале года на форуме в Давосе украинский политик обрушился с резкой критикой на ближайших союзников из-за их несамостоятельности.

    Комментарии (11)
    2 сентября 2026, 17:50 • Новости дня
    Совет ЕС одобрил временное послабление торгового режима с Арменией
    Совет ЕС одобрил временное послабление торгового режима с Арменией
    @ Maksim Konstantinov/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    Совет Европейского союза одобрил временное послабление торгового режима с Арменией на два года, потребовав от Еревана снять барьеры для европейских товаров.

    Совет Европейского союза официально одобрил инициативу Еврокомиссии о временном послаблении торгового режима с Арменией сроком на два года, передает «Московский комсомолец». При этом Брюссель оставил за собой право применять защитные механизмы в случае, если армянский импорт начнет угрожать позициям местных производителей.

    Ключевым требованием к Еревану является полное отсутствие барьеров для ввоза европейских товаров на армянский рынок. В Совете ЕС прямо заявили, что эти шаги предпринимаются в контексте политического противостояния с Россией.

    По оценкам европейских чиновников, новые правила охватят около 80% армянского экспорта. Речь идет о 99% свежих фруктов, овощей и растительной продукции, которую Армения традиционно поставляет в Россию. Однако Ереван будет обязан соблюдать санитарные стандарты ЕС и уважать систему защищенных географических наименований, из-за чего армянский коньяк не сможет продаваться в Европе под этим брендом.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Европейский союз запланировал обнулить тарифы для большинства поставляемых из Армении товаров.

    Ранее Россельхознадзор ввел полный запрет на ввоз подкарантинной армянской продукции в Россию.

    Служба внешней разведки предупредила о неизбежности глубокого экономического кризиса в республике при разрыве с ЕАЭС.

    Комментарии (16)
    1 сентября 2026, 05:23 • Новости дня
    Европейские цены на газ достигли максимума с 2022 года

    Tекст: Катерина Туманова

    В августе стоимость голубого топлива на европейских биржах резко выросла на фоне низких запасов в преддверии предстоящего отопительного сезона, следует из данных лондонской биржи ICE о фьючерсах.

    Среднемесячная стоимость газа на европейском рынке по итогам августа составила 744 доллара за тысячу кубометров, передает ТАСС. Этот показатель оказался самым высоким с конца 2022 года.

    Подорожание связано с рекордно низкими запасами сырья в хранилищах перед зимой и продолжающимся конфликтом на Ближнем Востоке.

    Котировки фьючерсов на лондонской бирже ICE увеличились почти вдвое по сравнению с августом 2025 года. Кроме того, они превысили средние показатели июля на 17%.

    В конце июля газовые контракты торговались на уровне 709 долларов за тысячу кубических метров. К закрытию торгов 31 августа цена поднялась до 840 долларов, продемонстрировав рост на 18,5%.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, канцлер ФРГ Мерц связал рекордные цены на электроэнергию в стране с закрытием АЭС. Общие запасы топлива в европейских резервуарах опустились до минимальных значений за всю историю наблюдений. Европа обновила исторический антирекорд по запасам газа в хранилищах.

    Комментарии (0)
    1 сентября 2026, 02:38 • Новости дня
    Россиянина заподозрили в тройном убийстве в Черногории

    Tекст: Катерина Туманова

    Полиция Черногории объявила в розыск гражданина России Михаила Шабунина по подозрению в расстреле трех человек в тире города Даниловград, о чем говорится в сообщениях ТВ и радио страны.

    Правоохранительные органы Черногории ведут поиски 30-летнего россиянина Михаила Николаевича Шабунина, передает ТАСС со ссылкой на телерадиокомпанию Черногории.

    Мужчину подозревают в совершении тяжкого преступления на территории страны.

    По данным источника, инцидент произошел в тире города Даниловград. На месте происшествия были обнаружены тела трех граждан Черногории с огнестрельными ранениями.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Грузии задержали разыскиваемого Францией гражданина России. В Таиланде задержали разыскиваемого россиянина. Осужденный в Кузбассе восемь лет скрывался от правосудия в диване.

    Комментарии (0)
    31 августа 2026, 14:41 • Новости дня
    Песков: Провокации Европы против выборов в России были, есть и будут

    Tекст: Вера Басилая

    В преддверии выборов в Госдуму фиксируются попытки иностранного вмешательства, для пресечения которых компетентные органы реализуют все необходимые защитные меры, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

    По словам Пескова, избирательная кампания идет на полной скорости, а провокационные устремления «были, есть и будут».

    «Нам в этом плане опыта не занимать, поэтому все, кому должно, будут принимать необходимые меры», – заявил пресс-секретарь президента, передает ТАСС.

    Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал «десятым делом» для России, признает ли Европа итоги выборов в Госдуму.

    Служба внешней разведки сообщила о подготовке Европой масштабного плана срыва выборов в России.

    В Госдуме заявили, что западные спецслужбы незаконно собирают персональную информацию граждан для организации диверсий.


    Комментарии (0)
    31 августа 2026, 14:12 • Новости дня
    Песков назвал реакцию Европы на российские выборы «десятым делом»

    Песков заявил о безразличии Москвы к европейской оценке выборов в Госдуму

    Tекст: Вера Басилая

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал «десятым делом» для России, признает ли Европа итоги выборов в Госдуму.

    Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков прокомментировал попытки иностранных государств вмешаться в российскую избирательную кампанию, передает РИА «Новости».

    «На самом деле то, признают европейцы или не признают – это десятое дело для нас. У нас своя политическая система, у нас свой политический процесс, и избирательная кампания идет на полной скорости», – подчеркнул пресс-секретарь президента.

    По словам государственного деятеля, различные провокации со стороны европейских стран происходили всегда и продолжатся в будущем.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заверил, что Москва готова противостоять любым попыткам вмешательства из-за рубежа.

    Выборы депутатов Государственной думы девятого созыва пройдут с 18 по 20 сентября 2026 года. Ранее президент Владимир Путин охарактеризовал предстоящее голосование как ключевое внутриполитическое событие для страны.

    Служба внешней разведки сообщила о планах западных стран по срыву предстоящего голосования в России.

    Иностранные спецслужбы незаконно собирают личные данные россиян для подготовки диверсий.

    Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков категорически отверг возможность изменения сроков проведения этой политической кампании.

    Комментарии (0)
    1 сентября 2026, 21:36 • Новости дня
    Путин заявил о надежде на преодоление кризиса в отношениях с Европой

    Tекст: Денис Тельманов

    Президент России Владимир Путин выразил надежду на будущее преодоление кризиса в отношениях между Москвой и европейскими странами, учитывая фундаментальные интересы обеих сторон.

    В ходе переговоров с премьер-министром Армении Николом Пашиняном на полях саммита ШОС в Киргизии Путин обсудил сложности во взаимодействии ЕАЭС и Евросоюза, передает РИА «Новости». Президент отметил несовпадение стандартов и технических норм в регулировании сельхозпродукции.

    «Мы это неоднократно проходили, попытки – еще когда у нас были более-менее нормальные отношения – договориться с европейцами о каких-то компромиссах ни к чему не привели, ни к чему», – подчеркнул Путин.

    Президент охарактеризовал европейских партнеров как жестких и упертых переговорщиков. По его словам, из-за этого сторонам не удалось найти решения почти ни по одному вопросу.

    Однако он выразил уверенность, что в будущем преодоление разногласий станет необходимым, учитывая фундаментальные интересы и взаимодополняемость экономик России и Европы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России назвал стремление Еревана в Евросоюз законным правом.

    В мае глава государства счел восстановление связей с европейскими странами взаимовыгодным процессом. До этого российский лидер отверг вину Москвы в текущем кризисе отношений с государствами Европы.

    Комментарии (0)
    1 сентября 2026, 21:33 • Новости дня
    Посольство России отвергло обвинения в миграционном кризисе в Сеуте
    Посольство России отвергло обвинения в миграционном кризисе в Сеуте
    @ FARO TV/REUTERS TV/REUTERS

    Tекст: Денис Тельманов

    Российские дипломаты в Испании категорически опровергли слухи о том, что Москва якобы причастна к обострению ситуации с мигрантами в автономном городе Сеута.

    «Заявления о причастности России к миграционному кризису в испанском автономном городе Сеута не соответствуют действительности», – сказано в официальном сообщении дипломатического ведомства, передает РИА «Новости».

    В дипмиссии также напомнили позицию Кремля по этому вопросу. Там сослались на слова пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, который ранее подчеркивал, что Москва не имеет никакого отношения к массовому наплыву нелегалов в Сеуту.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, премьер-министр Испании Педро Санчес обвинил Москву в ухудшении миграционной обстановки. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков категорически опроверг эти утверждения.

    Официальный представитель МИД Мария Захарова назвала подобные заявления Мадрида бездоказательными.

    Комментарии (0)
    31 августа 2026, 19:40 • Новости дня
    Польша продлила действие буферной зоны на белорусской границе

    Польша продлила действие буферной зоны на белорусской границе до конца ноября

    Tекст: Валерия Городецкая

    Польские власти приняли решение продлить действие буферной зоны на границе с Белоруссией на три месяца.

    Соответствующее распоряжение было подписано главой министерства внутренних дел и администрации Польши, передает РИА «Новости».

    «Министр внутренних дел и администрации Марчин Кервиньский подписал распоряжение, продлевающее действие буферной зоны с 1 сентября до 20 ноября», – говорится в официальном сообщении ведомства.

    В министерстве подчеркнули, что данный шаг продиктован необходимостью обеспечить безопасность в районе работы специальных служб и усилить охрану государственной границы с соседней республикой.

    Напомним, летом 2024 года польские власти решили создать буферную зону на границе с Белоруссией.

    В конце 2025 года Варшава приступила к возведению второго забора с колючей проволокой в Подляском воеводстве.

    Весной прошлого года МВД Польши завершило модернизацию электронного барьера стоимостью 125 млн злотых.

    Комментарии (0)
    31 августа 2026, 22:00 • Новости дня
    Производство пива в Германии упало до исторического минимума

    Германия сократила производство пива до минимума с 1995 года

    Tекст: Денис Тельманов

    В прошлом году немецкие пивоварни сварили рекордно низкий объем пенного напитка за последние три десятилетия, сохранив при этом лидерство в Евросоюзе, следует из данных Евростата.

    По итогам 2025 года производство пива в Германии снизилось до 6,82 млрд литров, став минимальным с 1995 года, передает РИА «Новости». По сравнению с 2024 годом выпуск алкогольного пива сократился на 6%, что является самым низким показателем за всю историю ведения статистики.

    Несмотря на спад, Германия остается крупнейшим производителем пива в ЕС, обеспечивая каждый пятый литр напитка.

    Второе место занимает Испания, на долю которой приходится 16% европейского производства. В 2025 году испанские пивовары увеличили выпуск на 25%, достигнув 5,05 млрд литров.

    Замыкает тройку лидеров Польша с долей в 10% и объемом 3,23 млрд литров, что на 6,23% меньше показателя 2024 года.

    Другие крупные производители также зафиксировали спад: в Чехии производство снизилось на 6% до 1,8 млрд литров, а в Бельгии – на 3,7% до 2 млрд литров.

    В целом страны Евросоюза в 2025 году произвели 34,4 млрд литров пива, включая безалкогольное. Это на 0,7% меньше, чем в 2024 году, но на 2,2% превышает уровень 2020 года.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, объем продаж пива в Германии впервые упал ниже восьми миллиардов литров.

    Старейшая немецкая пивоварня Hofbrauhaus Wolters подала заявление о банкротстве из-за снижения спроса.

    В немецком Мангейме из-за финансовых проблем закрылась основанная в 1679 году пивоварня Eichbaum.

    Комментарии (0)
    31 августа 2026, 12:13 • Новости дня
    Число жертв летней жары в Испании достигло рекордных 5232 человек

    Tекст: Мария Иванова

    Прошедшим летом аномальная жара в Испании унесла жизни более 5 тыс. человек, установив абсолютный исторический рекорд смертности от экстремальных погодных условий.

    Число жертв экстремально высоких температур в Испании достигло исторического максимума, составив 5 232 человека, передает ТАСС.

    Только за август из-за аномальной жары скончались 2 147 местных жителей, свидетельствуют данные системы ежедневного мониторинга смертности.

    Нынешние показатели значительно превзошли цифры предыдущих лет. Так, в 2022 году было зафиксировано 4 789 смертельных исходов, а в 2023 году – 3 035. Основной удар стихии пришелся на пожилых людей.

    Подавляющее большинство погибших этим летом – граждане старше 65 лет, на них пришлось 5 048 случаев. Самой уязвимой категорией населения остаются испанцы в возрасте от 85 лет. Ранее метеорологи отмечали, что первая половина 2026 года стала самой теплой за последние 65 лет наблюдений.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, экстремальные температуры летом 2026 года унесли жизни более 5 тыс. жителей Испании. В конце июля председатель правительства страны Педро Санчес озвучил данные о гибели 3,8 тыс. человек.

    В целом по Европе четыре аномальные волны жары привели к массовому росту смертности.

    Комментарии (0)
    3 сентября 2026, 05:06 • Новости дня
    Лавров: Россия не будет умолять Европу об отмене санкций

    Tекст: Антон Антонов

    Москва не намерена просить у Европы отмены санкций и не собирается зависеть от ее доброго расположения, заявил глава МИД России Сергей Лавров.

    «Она решила, что наше сотрудничество в прежние годы было настолько важным для Российской Федерации, что мы будем бегать и умолять: ну давайте, ладно, простите нас, забудьте про то, что было, давайте вернемся, отменяйте санкции. Не будет такого, это совершенно не в генетическом ходе нашего народа. У нас есть, ну, если хотите, собственная гордость», – сказал Лавров в рамках лектория Российского общества «Знание» на полях ВЭФ.

    Лавров заявил, что Россия сохраняет открытость к сотрудничеству со всеми, кто готов отложить в сторону идеологию и извращенную политику, сосредоточившись на реальных экономических и социальных интересах. По его словам, Москва не строит стен и не хочет отгораживаться от Европы – это Европа сама разорвала связи с Россией, передает РИА «Новости».

    Однако для Запада, по его словам, санкции стали главным инструментом внешней политики, окончательно вытеснив дипломатию, передает ТАСС.

    Лавров подчеркнул, что Россия никогда не закрывалась от мира, но не желает зависеть от доброй воли бывших западных партнеров. Взамен страна выстраивает многостороннее сотрудничество на евразийском континенте через площадки, основанные на равноправии и взаимной выгоде – Шанхайскую организацию сотрудничества, Евразийский экономический союз и АСЕАН.

    Министр также заявил, что Запад пытается подорвать объективный исторический процесс и обратить его вспять, но эти попытки обречены на провал. По его словам, на стороне России – естественный ход истории, хотя западные усилия способны тормозить процессы универсализации мировой структуры.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Лавров ранее заявил о нежелании России напрашиваться на диалог с Европой.

    Министр также сообщил о гордости за реакцию россиян на попытки Запада подорвать общество.

    Кроме того, глава МИД обвинил Европу в использовании переговоров с Москвой для прикрытия геополитической экспансии НАТО и Евросоюза.

    Комментарии (0)
    Главное
    Росавиация: Документы Киева по воздушному пространству России не имеют силы
    Российские военные поразили суда с оружием для ВСУ
    Трамп заявил, что знаком с примерами насильственной мобилизации на Украине
    Эксперт: Усилия по разрыву фронта противника ускорили динамику наступления ВС РФ
    Евросоюз не смог согласовать новые визовые ограничения против россиян
    Мурашко сообщил о росте выживаемости онкобольных россиян
    Эксперты объяснили тягу взрослых мужчин к завивке волос