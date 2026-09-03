Лавров заявил о живучести неоимперского и неонацистского духа в Европе

Tекст: Антон Антонов

«Неоимперский, колониальный, я бы сказал, и такой неонацистский дух в Европе очень и очень живуч», – приводит слова министра РИА «Новости».

По его словам, Европа никогда не жила за счет собственных средств и собственного ума. «Она всегда жила за счет других – и в эпоху колониального господства, потом было рабовладельчество», – сказал Лавров.

Министр отметил, что Запад не любит структуры, где ему приходится быть частью общего консенсуса. Он подчеркнул, что для Европы, а также для американцев, включая нынешнюю администрацию США, характерно стремление диктовать свою волю.

«Европа… вновь оказывается источником вот этих вот идей превосходства национального и расового», – сказал министр.

Глава российского МИД также заявил, что африканские страны, получившие политическую независимость в 1960-е годы, до сих пор остаются в экономической зависимости от бывших метрополий. Он пояснил, что экономика большинства стран Африки по-прежнему строится по колониальной модели: сырье вывозится с континента, а основная добавленная стоимость создается за его пределами.

Как писала газета ВЗГЛЯД, глава МИД России ранее заявлял, что Запад до сих пор не избавился от мании колониального и рабовладельческого величия.

Лавров призывал добиваться полной деколонизации Африки.