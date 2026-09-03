Грушко: Оценка действий Германии не изменится от числа вызовов послов в Европе

Tекст: Антон Антонов

«Мы все принципиальные оценки действий германской стороны дали. Они никак не изменятся от того количества послов, которых они решат вызвать в европейских столицах», – приводит слова Грушко РИА «Новости».

Грушко указал на нулевое содержание вызовов послов, назвав их «проявлением так называемой блоковой солидарности» и «дипломатическим body language».

Отвечая на вопрос о том, не рассматривается ли возможность понижения дипотношений с евротройкой (ФРГ, Францией, Британией), он заявил: «В нынешних условиях это достаточно глупо».

Как писала газета ВЗГЛЯД, посол России в Германии Сергей Нечаев отверг обвинения немецких властей в причастности Москвы к инциденту в аэропорту Лейпцига.

Российский МИД пригласил для беседы временного поверенного в делах Германии Бернда Финке на фоне антироссийских действий Берлина.

Власти Нидерландов бездоказательно обвинили Россию в причастности к инциденту с беспилотником в Лейпциге и вызвали во внешнеполитическое ведомство временного поверенного в делах Антона Бузанакова.

МИД Португалии вызвал посла России в Лиссабоне.

