МИД Португалии вызвал посла России в Лиссабоне Камынина

«Завтра посла вызывают в МИД Португалии, по Лиссабону встреча на 11:30 (13:30 мск) назначена», – сказали в дипмиссии.
Накануне глава МИД Португалии Паулу Ранжел заявил, что посла вызовут в ведомство. Причиной стало то, что власти Германии бездоказательно возложили на Россию ответственность за инциденты с беспилотниками в районе аэропорта Лейпцига.
Как писала газета ВЗГЛЯД, ФРГ ввела новые санкции против России.
Власти Нидерландов бездоказательно обвинили Россию в причастности к инциденту с беспилотником в Лейпциге и вызвали во внешнеполитическое ведомство временного поверенного в делах Антона Бузанакова.
Министр иностранных дел Бельгии Максим Прево распорядился вызвать российского посла из-за инцидента с дроном в аэропорту Лейпцига.
Глава дипломатии Евросоюза Кая Каллас назвала попытку атаки дрона на аэропорт Лейпцига «актом государственного терроризма» со стороны России.
Официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что недавние антироссийские демарши властей Германии вызваны страхом перед растущей популярностью оппозиции накануне выборов.