Турция уничтожила дроны-камикадзе в Черном море

Tекст: Антон Антонов

Подозрительные объекты нейтрализовали группы специального назначения турецких вооруженных сил, передает ТАСС.

Операции прошли в районах Карадениз-Эрегли, Сакарья-Карасу, у мыса Карабурун, на якорной стоянке Тюркели при входе в Босфор, а также в районе Чаталджа у Стамбула.

По оценке военного ведомства, найденные объекты представляли собой БПЛА или морские дроны-камикадзе.

В Минобороны Турции подчеркнули, что корабли и морская авиация ВМС страны ведут круглосуточную разведку акватории Черного моря для противодействия минной опасности.

Как писала газета ВЗГЛЯД, ситуация в Черном море последовательно осложнялась в результате действий ВСУ.

Сухогруз без экипажа сел на мель у района Аладжалы в турецкой провинции Стамбул предположительно после атаки БПЛА.

Ранее в акватории Черного моря беспилотник нанес удар по турецкому танкеру STAR II, серьезно повредив его мостик.

Атака на турецкое судно в Черном море заставила Анкару выступить с призывом обеспечить безопасность судоходства.