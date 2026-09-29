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    29 сентября 2026, 23:38 • Новости дня

    Во Франции задержали 440 человек в ходе протестов старшеклассников

    Во Франции полиция задержала 440 человек на протестах старшеклассников

    Tекст: Вера Басилая

    Полиция Франции задержала 440 человек во время протестных акций старшеклассников по всей стране, сообщил глава МВД Лоран Нуньес.

    Около двух третей задержанных были помещены под стражу. В основном задержания проводились за порчу имущества и нападения на полицейских. Большинство задержанных – несовершеннолетние, передает ТАСС.

    В ходе беспорядков пострадали 48 полицейских, в семи случаях в них бросали соляную кислоту.

    Старшеклассники уже неделю протестуют в парижском регионе против перегруженного расписания и нехватки преподавателей. Протесты иногда перерастают в беспорядки с поджогами и столкновениями с полицией.

    Во вторник во время протестов старшеклассников во Франции пострадали более десяти человек.

    Французские старшеклассники разгромили 15 школ в парижском регионе.

    В прошлом году во Франции на акциях протеста задержали более 300 человек.

    28 сентября 2026, 10:41 • Новости дня
    Партия Ле Пен добилась исторического результата на выборах в Сенат Франции

    Bloomberg: Консерваторы сохранили контроль над Сенатом Франции

    Партия Ле Пен добилась исторического результата на выборах в Сенат Франции
    @ Pierre Teyssot/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Игорь Иножарский

    Французская правая партия «Национальное объединение» под руководством Марин Ле Пен получила достаточно мест по итогам выборов для формирования собственной фракции в Сенате.

    По итогам воскресного голосования партия «Национальное объединение» и ее союзники заняли как минимум 14 мест в верхней палате французского парламента. Этого количества достаточно для создания формальной группы в Сенате, что дает право на дополнительное время для выступлений и расширенное финансирование аппарата, пишет Bloomberg.

    Лидер партии Марин Ле Пен назвала итоги голосования важной вехой, отметив, что полученные результаты превзошли все ожидания. Статус официальной группы требует наличия в палате как минимум 10 сенаторов и позволяет политической силе инициировать парламентские следственные комиссии.

    При этом консервативная партия «Республиканцы» и ее сторонники сохранили большинство, получив в общей сложности около 200 мандатов по предварительным подсчетам издания Le Monde. Президент консерваторов Брюно Ретайо переизбрался в Сенат. Леворадикальная партия «Непокоренная Франция» Жан-Люка Меланшона обеспечила себе как минимум одно место.

    Сенаторы во Франции избираются не прямым всенародным голосованием, а десятками тысяч местных чиновников, включая мэров и членов региональных советов. Всего на этих выборах распределялось 178 мест – немногим более половины от общего состава Сената Франции.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг опросы предсказали выход Марин Ле Пен во второй тур президентских выборов. Во вторник эксперты предрекли Евросоюзу неизбежное сотрудничество с лидером «Национального объединения». В прошлом месяце социологи допустили победу Ле Пен во втором туре голосования за пост главы государства.

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    29 сентября 2026, 12:54 • Новости дня
    Госдолг Франции достиг рекордных 119% ВВП

    Государственный долг Франции вырос почти до 3,6 трлн евро

    Госдолг Франции достиг рекордных 119% ВВП
    @ Peter Kneffel/dpa/Global Look Press

    Tекст: Игорь Иножарский

    Государственный долг Франции по итогам июня вырос почти до 3,6 трлн евро, составив 119% валового внутреннего продукта страны.

    Государственный долг Франции по итогам июня достиг почти 3,6 трлн евро, что составляет 119% валового внутреннего продукта страны, пишет Politico.

    Показатели были опубликованы на фоне растущего пессимизма относительно будущего французской экономики. Уровень долга страны начинает приближаться к показателям Италии и Греции при стагнирующем экономическом росте. В начале месяца премьер-министр Франции Себастьян Лекорню заявил о планах предложить сокращение расходов на 54 млрд евро в бюджете на 2027 год.

    Глава правительства пообещал снизить дефицит бюджета до 5% ВВП в следующем году, однако возможности кабмина получить достаточную поддержку для реализации этих планов остаются неясными. Франция установила цель по дефициту на уровне 5% в текущем году, но, вероятнее всего, не достигнет ее из-за ограниченного экономического роста и повышения цен на энергоносители.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на прошлой неделе Франция потеряла более 400 млн евро из-за скачка цен на топливо. В прошлом месяце премьер-министр страны Себастьян Лекорню отказался от участия в президентской гонке. Летом французский парламент отклонил вотум недоверия правительству Лекорню.

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    29 сентября 2026, 13:20 • Видео
    Лидера Венгрии лишили иммунитета: украл телефон

    Парламент Венгрии лишил юридического иммунитета премьер-министра Петера Мадьяра за кражу сотового телефона. Ситуация вдвойне уникальная, поскольку премьер сам об этом попросил.

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    27 сентября 2026, 15:40 • Новости дня
    Неизвестный расстрелял посетителей ресторана во Франции

    Tекст: Ольга Иванова

    Во французской коммуне Венисье вооруженный автоматом преступник обстрелял террасу заведения, тяжело ранив восемнадцатилетнюю посетительницу.

    Инцидент произошел в ночь на воскресенье, передает РИА «Новости». Неизвестный подъехал к зданию на электросамокате и выпустил очередь по людям. На месте происшествия полицейские обнаружили около 20 гильз.

    «Стрельба произошла в ночь на воскресенье в Венисье. Три человека были ранены, один из них находится в угрожающем жизни состоянии», – отмечает местное издание Lyon Mag.

    Двоих пострадавших экстренно госпитализировали. Состояние 18-летней девушки оценивается как критическое. Прокуратура проверяет возможную связь нападения с разборками наркоторговцев, которые регулярно происходят в южных регионах страны. Известно, что в феврале возле этого же заведения уже фиксировали вооруженный конфликт.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в конце августа в Марселе в результате вооруженного нападения погиб двадцатилетний мужчина.

    В начале того же месяца неизвестный ранил из автомата шестерых человек в коммуне Валанс.

    В июле четверо вооруженных людей открыли огонь по посетителям закусочной на севере Марселя.

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    29 сентября 2026, 13:17 • Новости дня
    Французские старшеклассники разгромили 15 школ в парижском регионе

    Протесты старшеклассников привели к погромам в 15 школах Иль-де-Франса

    Tекст: Мария Иванова

    В столичном регионе Франции Иль-де-Франс во время протестов старшеклассников пострадали 20 человек, акты вандализма зафиксированы в 15 лицеях, сообщила глава региона Валери Пекресс.

    Предварительный ущерб, нанесенный зданиям учебных заведений, оценивается в 200 тыс. евро. Всего была парализована работа около 40 школ, передает ТАСС.

    По словам главы МВД Франции Лорана Нуньеса, в ходе протестов, которые прошли почти в 180 лицеях, задержаны 164 человека. Большинство учебных заведений, затронутых акциями, находятся в регионе Иль-де-Франс, однако протесты прошли также в Ницце, Лионе, Гренобле и Лилле.

    Старшеклассники проводят акции уже неделю. Они выступают против перегруженного расписания и нехватки преподавателей. Протесты периодически перерастают в беспорядки, сопровождаются поджогами и столкновениями с полицией.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, летом массовые протесты охватили Францию после жестокого убийства маленькой девочки.

    В прошлом году во Франции на акциях протеста задержали более 300 человек. Полиция применила дубинки для разгона протестующих.

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    28 сентября 2026, 17:47 • Новости дня
    Суд Парижа признал авиакомпанию Swiftair виновной в катастрофе 2014 года в Мали

    Tекст: Валерия Городецкая

    Уголовный суд Парижа признал испанскую авиакомпанию Swiftair виновной в непредумышленном убийстве по делу о крушении пассажирского самолета в 2014 году в Мали, сообщает газета Parisien.

    Испанскую авиакомпанию приговорили к штрафу в размере 225 тыс. евро из-за крушения самолета McDonnell 83, который на тот момент эксплуатировала Air Algerie. Катастрофа унесла жизни 116 человек, включая 54 граждан Франции, передает РИА «Новости» со ссылкой на Parisien.

    Суд постановил, что причиной трагедии стало отсутствие надлежащей подготовки летного экипажа. По мнению инстанции, именно это не позволило пилотам адекватно отреагировать на возникшие в полете нештатные ситуации и предотвратить крушение.

    Разбирательство длилось много лет, поскольку в 2016 году испанский суд постановил закрыть дело. Адвокаты Swiftair настаивали на недопустимости повторного суда за одно и то же деяние, из-за чего у потерпевших возникали опасения, что процесс в Париже не состоится.

    Самолет McDonnell 83 разбился 24 июля 2014 года в 150 км от города Гао на северо-востоке Мали во время рейса из Буркина-Фасо в Алжир. На борту находились граждане 15 государств, все они погибли.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу два генерала армии Демократической Республики Конго погибли при крушении самолета.

    В прошлом году три человека погибли при крушении самолета в Небраске.

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    28 сентября 2026, 18:11 • Новости дня
    Экс-министру культуры Франции запросили четыре года тюрьмы за коррупцию

    Экс-министру культуры Франции Дати запросили четыре года тюрьмы за коррупцию

    Tекст: Денис Тельманов

    Бывший министр культуры Франции Рашида Дати может получить реальный тюремный срок по обвинению в получении взяток от автомобильного альянса, сообщил телеканал France Info.

    Национальная финансовая прокуратура запросила суровое наказание для бывшего члена правительства по делу о торговле влиянием, передает РИА «Новости». «Национальная финансовая прокуратура потребовала для бывшего министра четыре года лишения свободы, из которых два – с ношением электронного браслета без возможности условно-досрочного освобождения», – приводит агентство сообщение France Info.

    Обвинение настаивает на штрафе в размере 450 тыс. евро и запрете избираться в течение пяти лет. Дати также может лишиться поста мэра седьмого округа Парижа и права заниматься адвокатской деятельностью. Она возглавляла министерство культуры с января 2024 по февраль 2026 года.

    Следствие считает, что в период работы депутатом Европарламента политик получила 900 тыс. евро от компании Renault-Nissan BV за фиктивные юридические услуги.

    По версии правоохранителей, реальной целью выплат было лоббирование интересов автоконцерна. Сама обвиняемая настаивает, что разрабатывала стратегию для рынков Ближнего Востока.

    Организатором коррупционной схемы прокуратура называет бывшего генерального директора автомобильной группы Карлоса Гона. С 2020 года топ-менеджер находится в международном розыске по линии Интерпола.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, экс-министр культуры Рашида Дати потерпела поражение на выборах мэра Парижа.

    Ранее апелляционный суд приговорил бывшего премьер-министра Франции Франсуа Фийона к четырем годам заключения условно по делу о фиктивном трудоустройстве.

    Парижская прокуратура потребовала семь лет лишения свободы для экс-президента Николя Саркози за незаконное финансирование кампании.

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    28 сентября 2026, 14:02 • Новости дня
    Внук де Голля захотел получить гражданство России

    Tекст: Ольга Иванова

    Французский общественный деятель Пьер де Голль планирует переехать в Россию вместе с семьей ради защиты детей от разрушения традиционных западных ценностей.

    Глава Фонда за мир и дружбу между народами ожидает решения президента Владимира Путина о выдаче паспорта, передает ТАСС.

    «Это решение вашего президента. Когда придет время, возможно, решение будет принято. Я бы очень хотел этого», – сообщил он по итогам XII Петербургского международного форума объединенных культур.

    Общественный деятель добавил, что с нетерпением ждет возможности обосноваться в стране. Он подчеркнул важность укрепления связей между государствами и назвал получение гражданства огромной честью для своей семьи. Процесс оформления документов займет долгое время.

    Пьер де Голль родился в 1963 году. Он является четвертым сыном адмирала Филиппа де Голля. Вместе с супругой Римой финансист воспитывает детей, которых стремится оградить от деградации западных ценностей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в июле текущего года Пьер де Голль сообщил о намерении переехать с семьей в Россию.

    В прошлом году французский общественный деятель выбрал Москву возможным новым местом жительства.

    Внук первого президента Франции назвал вероятность переезда ярким символом дружбы между двумя государствами.

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    28 сентября 2026, 10:52 • Новости дня
    Олланд заявил об экзистенциальном кризисе Европы

    Экс-президент Франции Олланд заявил об экзистенциальном кризисе в Европе

    Tекст: Мария Иванова

    Бывший президент Франции Франсуа Олланд заявил, что Европа сталкивается с экзистенциальным кризисом на фоне возросших угроз в мире.

    Политик отметил, что Европа изменилась со времен финансового и медицинского кризисов, передает ТАСС.

    «Европа сталкивается с экзистенциальным кризисом, и голосование во Франции будет иметь решающее значение не только для моей страны, но и для европейской конструкции и мирового баланса», – сказал он в интервью испанской «El Pais».

    Олланд также подчеркнул, что современный мир стал более жестоким и опасным.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в мае Франсуа Олланд собрался участвовать в президентских выборах во Франции.

    В прошлом году пресс-секретарь президента Дмитрий Песков напомнил о признаниях экс-президента Франции о Минских соглашениях.

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    28 сентября 2026, 21:33 • Новости дня
    Крупнейший с 1949 года лесной пожар во Франции потушили спустя два месяца

    Tекст: Дарья Григоренко

    Масштабное природное возгорание на юго-западе Франции полностью ликвидировали спустя два месяца сложнейшей борьбы со стихией, сообщила префектура департамента Жиронда.

    Французские спасатели окончательно справились с огнем в департаменте Жиронда, передает РИА «Новости». Стихия стала крупнейшей с 1949 года. «Пожар в Сомос, который охватил 42 тыс. гектаров, теперь потушен», – говорится в заявлении властей.

    Огонь полностью уничтожил более 37 тыс. гектаров территории и разрушил 252 дома.

    Масштабное бедствие привело к эвакуации почти 224 тыс. человек. Теперь руководство Жиронды требует от государства возместить непредвиденные расходы в размере 11 млн евро.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, к середине июля огонь уничтожил во Франции свыше 42 тыс. гектаров леса.

    В ходе ликвидации масштабных возгораний в департаменте Жиронда пострадали более 120 сотрудников спасательных служб.

    В конце сентября французские пожарные устроили ночную акцию протеста у Эйфелевой башни из-за нехватки ресурсов.

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    29 сентября 2026, 19:29 • Новости дня
    Во Франции раскритиковали Макрона за поддержку обвинений Эстонии в адрес России

    Филиппо обвинил Макрона в желании войны из-за поддержки Эстонии против России

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо обвинил президента Франции Эммануэля Макрона в стремлении развязать войну из-за поддержки антироссийских заявлений Эстонии.

    Лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо подверг резкой критике президента Франции Эммануэля Макрона за поддержку бездоказательных заявлений Таллина в адрес России, передает РИА «Новости».

    «Он сам хочет войны!» – написал Филиппо на своей странице в социальной сети. Политик также выразил уверенность, что в будущем количество провокаций под чужим флагом, направленных на обвинение других государств, будет только расти.

    Ранее французский лидер выразил солидарность с Эстонией, которая обвинила Москву в причастности к пожару на заводе по производству беспилотников.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, эстонские дипломаты вызвали временного поверенного в делах России для предъявления бездоказательных обвинений в поджоге завода.

    До этого пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал заявления Таллина голословными. Лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо обвинял Эммануэля Макрона в желании продолжать конфликт на Украине.

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    29 сентября 2026, 11:30 • Новости дня
    Госдолг Франции обновил рекорд и приблизился к 3,6 трлн евро

    Insee: Государственный долг Франции вырос до рекордных 3,6 трлн евро

    Tекст: Мария Иванова

    Национальный институт статистики и экономических исследований Франции сообщил, что государственный долг страны по итогам второго квартала побил очередной рекорд, составив почти 3,6 трлн евро.

    К концу второго квартала 2026 года размер государственного долга Франции увеличился на 59,6 млрд евро и достиг 3595,5 млрд евро. Отметка в 3,5 трлн евро была впервые пройдена в первом квартале, передает РИА «Новости».

    В процентном отношении к ВВП страны французский госдолг вырос до 119%. По этому показателю республика занимает третье место в Европейском союзе, уступая лишь Греции и Италии. При этом министерство финансов прогнозирует дальнейшее обновление антирекордов в 2026–2027 годах.

    Глава министерства финансов Франции Ролан Лескюр подчеркивал, что обслуживание государственных заимствований обходится бюджету в 65 млрд евро. Эта сумма уже превысила национальные расходы на оборону.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в апреле французы стали экономить на сигаретах и топливе из-за иранского кризиса.

    В феврале во Франции закрылось рекордное за 12 лет количество заводов.

    В прошлом году экономика республики сократилась на 0,1% из-за политической нестабильности.

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    29 сентября 2026, 16:37 • Новости дня
    Подростка задержали за подготовку теракта в школе во Франции

    Figaro: Во Франции подростка задержали за подготовку теракта в школе

    Tекст: Валерия Городецкая

    Правоохранительные органы на северо-востоке Франции поместили под стражу 16-летнего юношу, который подозревается в планировании террористического акта в местной старшей школе.

    Юношу арестовали в коммуне Сен-Луи после того, как он начал угрожать совершением нападения на учебное заведение, передает РИА «Новости» со ссылкой на Figaro. Подростка задержали за письменные угрозы совершить тяжкое преступление, оправдание терроризма и преступный сговор с целью подготовки теракта.

    Местная прокуратура пока не раскрыла содержание сообщений подозреваемого. Правоохранительные органы продолжают расследование для выяснения мотивов задержанного и поиска возможных улик, указывающих на реальную подготовку к нападению.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на прошлой неделе польские правоохранители задержали подростка за подготовку терактов в школе и мечети.

    В этом месяце во Франции по подозрению в планировании теракта арестовали сотрудника полиции.

    Летом организаторы футбольного матча между сборными Франции и Испании решили начать игру с минуты молчания в память о жертвах теракта в Ницце.

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    28 сентября 2026, 10:37 • Новости дня
    Французские пожарные устроили акцию протеста у Эйфелевой башни

    BFMTV: Французские пожарные устроили ночную акцию протеста у Эйфелевой башни

    Tекст: Мария Иванова

    В Париже у Эйфелевой башни профсоюзы профессиональных пожарных провели ночную акцию протеста, выразив недовольство нехваткой финансирования и персонала на фоне рекордных лесных пожаров.

    Французские пожарные в ночь на понедельник устроили акцию протеста у Эйфелевой башни в связи с нехваткой ресурсов, проявившейся во время сильных лесных пожаров этим летом, передает BFMTV.

    Протестующие разбили лагерь у достопримечательности на глазах у туристов. Они планируют в понедельник выйти на марш, а во вторник присоединиться к шествию бюджетников, отмечает РИА «Новости».

    Пожарные заявляют об истощении после тяжелого сезона. С начала года во Франции выгорели рекордные за полвека 98 тыс. гектаров леса, восемь пожарных погибли.

    С 8 сентября по 20 октября объявлена забастовка, в которой ежедневно участвуют около 2,68 тыс. человек – почти десятая часть штата.

    Этим летом Европа пережила один из самых жарких периодов, от которого сильно пострадали Испания, Португалия, Франция, Италия и Греция. Президент Франции Эммануэль Макрон отмечал, что страна столкнулась с крупнейшим числом пожаров со времен Второй мировой войны, экономический ущерб может составить до 15 млрд евро.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, летом масштабные лесные пожары во Франции побили 20-летний антирекорд. В июле лесной пожар на юге страны уничтожил свыше 1,3 тыс. га леса.

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    28 сентября 2026, 10:41 • Новости дня
    Евросоюз подготовил план создания гражданско-военной миссии в Ливане

    Euractiv: Франция и Италия решили сохранить военное присутствие в Ливане

    Tекст: Мария Иванова

    Европейский союз завершает подготовку новой гражданско-военной миссии в Ливане, а Франция и Италия работают над сохранением международного военного присутствия в стране после вывода миротворцев ООН.

    Военная часть европейской миссии займется обучением вооруженных сил Ливана и совместным патрулированием, а гражданская разместится в Бейруте для обеспечения безопасности в столичном порту, пишет Euractiv.

    Евросоюз не планирует размещать свою миссию южнее реки Литани, около условной границы с Израилем, отмечает РИА «Новости».

    Франция и Италия стремятся сохранить международное военное присутствие после окончания мандата миротворцев в конце 2026 года. Париж и Рим рассматривают вариант продления действующего мандата Совета Безопасности ООН без размещения войск на юге Ливана во избежание возражений со стороны США.

    В случае получения нового мандата Франция и Италия намерены создать трехстороннюю военную структуру с Ливаном. Этот формат допускает присоединение других стран и присутствие на всей территории государства.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в мае президент Италии осудил атаки на миротворцев ООН в Ливане.

    В апреле президент Франции Эммануэль Макрон сообщил о гибели еще одного французского миротворца в Ливане. Президент Ливана поручил расследовать гибель французского военного.

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    29 сентября 2026, 10:43 • Новости дня
    Радиостанции во Франции прервали вещание из-за массовой забастовки

    Во Франции нарушилось вещание радиостанций из-за забастовки госслужащих

    Tекст: Мария Иванова

    Крупные французские радиостанции предупредили о нарушении вещания в связи с началом масштабной забастовки сотрудников государственного сектора.

    Радиостанции ici, France Inter и France Culture столкнулись с проблемами в работе из-за забастовки французских работников госсектора, передает РИА «Новости».

    Руководство компаний отметило, что из-за акции протеста, объявленной рядом профильных профсоюзов, они не могут осуществлять полноценное вещание привычных программ.

    Ожидается, что на манифестации выйдут тысячи сотрудников государственного сектора. Главными требованиями протестующих стали повышение зарплаты и улучшение условий труда на фоне жестких мер экономии, предложенных в бюджете страны на 2027 год. В общей сложности по всей Франции запланировано 170 протестных акций.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом году работники Лувра отказались от предложений министерства культуры Франции для завершения забастовки. В декабре прошлого года парижский музей закрылся на день из-за забастовки сотрудников после серии скандалов.

    Летом прошлого года французские радиостанции временно прерывали вещание.

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