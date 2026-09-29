Застройщик «Самолет» опроверг слухи о техдефолте по облигациям

Tекст: Катерина Туманова

«ПАО «ГК «Самолет» перевело платежи в Национальный расчетный депозитарий по купону и полностью погасило выпуск БО-П20 28 сентября 2026 года. По техническим причинам на счет НРД часть денег была зачислена 29 сентября 2026 года», – приводит ТАСС сообщение компании.

Днем во вторник на сайте Национального расчетного депозитария (НРД) появилась информация о ненадлежащем исполнении девелопером обязательств по выплате купонного дохода.

Позднее НРД обновил данные, подтвердив факт погашения указанного выпуска долговых бумаг.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в середине сентября акции девелопера «Самолет» обрушились на Московской бирже. Из-за решения Центробанка по ключевой ставке акции «Самолета» летом потеряли более 7% стоимости.

В феврале правительственная комиссия отказала «Самолету» в прямой господдержке.











