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    29 сентября 2026, 22:41 • Новости дня

    Геномная регистрация выявила в Москве около 10 тыс. преступников среди мигрантов

    Собянин: Геномная регистрация мигрантов помогла найти 14 серийных преступников

    Tекст: Вера Басилая

    Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что процедура геномной регистрации мигрантов позволила выявить около 10 тыс. человек, находящихся в розыске.

    Обязательная процедура получения генома помогла выявить около 10 тыс. человек, находящихся в розыске, в том числе 14 серийных преступников, передает РИА «Новости».

    Около тысячи задержанных совершали тяжкие и особо тяжкие преступления, включая убийства, изнасилования и грабежи. Это способствовало оперативному раскрытию дел, остававшихся нераскрытыми долгие годы, заявил Собянин.

    Мэр также отметил, что внедренные в 2024 году механизмы учета и контроля мигрантов полностью себя оправдали. В пунктах пропуска через границу используется оборудование для сбора биометрии, которая сверяется с базами данных в реальном времени, передает ТАСС,

    Собянин подчеркнул, что новые меры снизили количество инцидентов с участием мигрантов в первом полугодии 2026 года на 39% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

    Зампред Совбеза Дмитрий Медведев предложил использовать в регионах опыт Москвы по контролю за мигрантами.

    В начале сентября МВД зафиксировало снижение уровня преступности среди иностранцев.

    Ранее Сергей Собянин рассказал о новой системе контроля за мигрантами в Москве.

    28 сентября 2026, 09:11 • Новости дня
    В Москве задержали бывших полицейских за организацию нелегальной миграции

    Tекст: Вера Басилая

    Правоохранительные органы задержали в Москве семерых подозреваемых, включая троих бывших сотрудников полиции, за создание преступной схемы по фиктивной постановке иностранцев на учет, сообщили в СК.

    Главное следственное управление СК по Москве расследует уголовное дело против преступной группы, передает СК. В сообщество входили бывшие сотрудники нескольких районных отделов полиции Москвы и подмосковной Балашихи.

    «В зависимости от роли каждого они обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 322.1 УК РФ, ст. 322.3 УК РФ, ч. 1 ст. 286 УК РФ», – заявили следователи. Фигуранты действовали из корыстных побуждений, помогая иностранцам незаконно легализоваться на территории страны.

    Официальный представитель МВД Ирина Волк сообщила, что соучастники за деньги изготавливали поддельные документы для получения гражданства и видов на жительство. В бумагах указывались недостоверные сведения о пересечении границы и местах пребывания мигрантов.

    Во время обысков оперативники изъяли фальшивые печати, штампы и другие вещественные доказательства. На данный момент силовики подтвердили 20 эпизодов фиктивной постановки иностранцев на учет и продолжают искать других возможных соучастников.

    Ранее московские правоохранители перекрыли крупный канал незаконной миграции на юге Москвы.

    Немногим ранее суд вынес приговор 12 участникам преступного сообщества за легализацию 100 тыс. иностранцев.

    Весной бывшие сотрудники полиции получили длительные сроки лишения свободы за фиктивную постановку мигрантов на учет.

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    27 сентября 2026, 09:45 • Новости дня
    Синоптик анонсировал приход старого бабьего лета в Москву

    Синоптик Тишковец пообещал Москве потепление до 18 градусов на следующей неделе

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Ведущий специалист центра погоды Евгений Тишковец спрогнозировал продолжительное потепление и ясную погоду до 18 градусов тепла в столичном регионе.

    В начале следующей недели в столицу придет тепло, передает РИА «Новости». «Предстоящая неделя подарит жителям Русской равнины третью молодость осени, именуемую старым бабьим летом», – рассказал метеоролог.

    Понедельник начнется с небольшого дождя и утреннего тумана, однако днем воздух прогреется до 18 градусов. Во вторник синоптик пообещал ясную и безветренную погоду благодаря влиянию антициклона. Столбики термометров покажут от 14 до 17 градусов.

    В среду и четверг сохранится повышенное атмосферное давление, осадков не ожидается. Ночью температура составит от пяти до восьми градусов, а днем вновь достигнет 18 градусов. Показания барометров в четверг поднимутся до 764 миллиметров ртутного столба, что значительно превышает норму.

    К выходным купол высокого давления обеспечит сухую и тихую погоду на большей части Русской равнины. В Подмосковье возможны легкие заморозки, но днем в Москве будет до 16 градусов. Тишковец добавил, что период тепла может оказаться продолжительным и захватить следующую неделю.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ведущий специалист центра погоды Евгений Тишковец пообещал москвичам аномально продолжительное бабье лето.

    Главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова спрогнозировала повышение температуры воздуха до 23 градусов тепла.

    Синоптик предсказал возвращение сухой погоды с большим количеством солнечных дней в октябре.

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    29 сентября 2026, 13:20 • Видео
    Лидера Венгрии лишили иммунитета: украл телефон

    Парламент Венгрии лишил юридического иммунитета премьер-министра Петера Мадьяра за кражу сотового телефона. Ситуация вдвойне уникальная, поскольку премьер сам об этом попросил.

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    27 сентября 2026, 14:29 • Новости дня
    После Московского марафона начали снимать перекрытия в центре города

    Tекст: Ольга Иванова

    В центре Москвы начали поэтапно открывать движение после Московского марафона, в том числе на улице Косыгина и ряде участков Садового кольца.

    Ограничения движения в центре столицы начали снимать после проведения Московского марафона, сообщил департамент транспорта Москвы, передает РИА «Новости». В сообщении ведомства на платформе «Макс» говорится: «В центре постепенно начали снимать ограничения движения. Движение открыто на улице Косыгина от Мичуринского проспекта до Воробьевского шоссе. На Воробьевском шоссе. На Бережковской набережной».

    Кроме того, департамент уточнил, что проезд возобновлен на участке Садового кольца от Новинского бульвара до Садовой-Каретной улицы, на Тверской улице, а также на Страстном, Петровском, Рождественском, Цветном, Тверском, Чистопрудном, Покровском и Сретенском бульварах. Движение также доступно в Большом Путинковском и Костомаровском переулках и на Костомаровском мосту.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, движение транспорта на нескольких съездах в районе Кудринской площади из-за работы оперативных служб после взрыва у летнего кафе временно закрыли.

    Позже на участках Садового кольца движение автомобилей начали поэтапно запускать.

    Ранее в центре столицы на ряде магистралей, включая Большой Каменный мост и Кремлевскую набережную, проезд автомобилей также временно закрыли.

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    28 сентября 2026, 04:32 • Новости дня
    Столичный аэропорт Внуково ограничил прием и отправку авиарейсов

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Московская авиагавань Внуково перешла на особый режим работы из-за временных ограничений на использование воздушного пространства, сообщили в Росавиации.

    «Аэропорт Внуково принимает и отправляет рейсы по согласованию с соответствующими органами в связи с введением временных ограничений на использование воздушного пространства в районе авиагавани», – сообщил регулятор в Max.

    Отмечается, что возможны корректировки в расписании рейсов.

    Такие меры принимаются для обеспечения безопасности полетов.

    Актуальный статус прибытия и вылета самолетов пассажиры могут узнать на официальном онлайн-табло аэропорта.

    В субботу мэр Москвы Сергей Собянин сообщал об уничтожении десятков беспилотников, направлявшихся в сторону столицы.

    В ночь на пятницу Внуково переводили на работу с рейсами по согласованию, за ним в тот же режим работы с рейсами переходил Домодедово.

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    28 сентября 2026, 17:30 • Новости дня
    МВД подготовило список профессий для мигрантов вне квоты

    МВД подготовило перечень профессий для трудоустройства иностранцев вне квот

    Tекст: Валерия Городецкая

    Министерство внутренних дел подготовило проект приказа, утверждающий перечень квалифицированных специальностей, по которым иностранные граждане из визовых стран смогут трудоустраиваться в России вне установленных квот.

    Согласно документу, в перечень вошли такие специальности, как гендиректор предприятия, инженер-программист, техник по наладке и испытаниям, а также управляющий предприятием, передает ТАСС.

    Также в список включены профессии в сфере сельского и лесного хозяйства, обрабатывающего производства, строительства, энергетики, информации и связи, здравоохранения, культуры и спорта. Предполагается, что приказ вступит в силу 23 января 2027 года.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале месяца МВД сообщило о введении налога на неработающих родственников мигрантов.

    В прошлом месяце ведомство впервые применило новейшие технологии для поиска нелегалов.

    Летом президент Владимир Путин передал МВД право утверждать профессии для мигрантов.

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    28 сентября 2026, 10:04 • Новости дня
    Молодой человек получил смертельные травмы на путях станции Тушинская

    Молодой человек погиб из-за инцидента на станции Тушинская в Москве

    Tекст: Мария Иванова

    Московско-Ярославская транспортная прокуратура начала проверку безопасности движения после гибели мужчины 2005 года рождения на станции Тушинская второго Московского центрального диаметра.

    Мужчина 2005 года рождения получил смертельные травмы на путях станции Тушинская Рижского направления Московской железной дороги (МЦД-2). По факту инцидента организована проверка соблюдения требований законодательства о безопасности движения, сообщает Московская межрегиональная транспортная прокуратура.

    Ранее представители магистрали информировали, что на указанной станции были травмированы несколько человек. По предварительной информации, причиной случившегося стало нарушение правил нахождения на железнодорожной инфраструктуре.

    Для выяснения всех деталей и обстоятельств смертельного травмирования гражданина на место происшествия выехал Московско-Ярославский транспортный прокурор Андрей Широков.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник в Москве несколько человек попали под электричку.

    Позднее движение поездов на станции Тушинская МЦД-2 полностью восстановили.

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    28 сентября 2026, 20:46 • Новости дня
    Москвичка осуждена за покушение на убийство по указке мошенников

    Москвичка получила 12,5 года за покушение на убийство по указке мошенников

    Tекст: Денис Тельманов

    Московский суд приговорил 20-летнюю Елизавету Мазурову к 12,5 года лишения свободы за нападение на пенсионерку с молотком по указанию телефонных аферистов.

    Никулинский суд Москвы вынес приговор двадцатилетней Елизавете Мазуровой, назначив ей длительное заключение за попытку убийства и разбой, передает РИА «Новости». По словам ее адвоката Константина Ерохина, «суд признал Мазурову виновной в покушении на убийство и разбое и назначил ей 12,5 года лишения свободы. Также ей назначено принудительное лечение и наблюдение у психиатра».

    Защита не согласилась с таким решением и планирует подать апелляцию. Ерохин отметил, что прокуратура запрашивала десять лет, а суд вынес еще более суровый вердикт девушке с психическим заболеванием, за которую вступились правозащитница Ева Меркачева и священник Павел Когельман.

    Следствие установило, что 14 марта Мазурова напала на 59-летнюю Галину Тихомирову. Она применила перцовый баллончик, когда женщина открыла дверь.

    Мошенники требовали убить жертву молотком и похитить 4 млн рублей, чтобы якобы вернуть их в Центробанк. Преступление предотвратили родственники потерпевшей.

    Сама осужденная заявляла, что стала жертвой украинских аферистов. Они представились сотрудниками ФСБ и Росфинмониторинга, обвинив ее в финансировании ВСУ. Чтобы доказать свою невиновность, девушке поручили напасть на Тихомирову, которую назвали иноагентом, якобы готовящим теракт в детском саду.

    В последнем слове Мазурова просила смягчить обвинение, а ее родственники заявили об обострении у нее психических заболеваний и эпилепсии в СИЗО.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в марте следователи возбудили уголовное дело о покушении на убийство в отношении этой двадцатилетней москвички.

    Позже Следственный комитет запросил арест обвиняемой.

    В августе телефонные аферисты заставили жительницу подмосковного Реутова поджечь собственную квартиру.

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    29 сентября 2026, 01:25 • Новости дня
    Пассажиры Turkish Airlines остались без багажа в аэропорту Внуково

    Пассажиры Turkish Airlines остались без багажа во Внуково

    Tекст: Катерина Туманова

    Часть багажа пассажиров авиакомпании Turkish Airlines, прибывших рейсами из Даламана, не была доставлена в столичный аэропорт Внуково, о чем турецкий авиаперевозчик предупредил столичную авиагавань.

    Авиакомпания Turkish Airlines предупредила аэропорт Внуково о неприбытии части багажа на ряде рейсов из Турции, сообщили в Max-канале столичной авиагавани.

    Инцидент с багажом затронул рейсы из Даламана 29 сентября 2026 года: ТК 3178 и ТК 3084.

    «Ожидаем недоставленный багаж рейсом TK 419 в 05:00 29 сентября 2026 года. Просьба следить за сообщениями от авиакомпании», – сказано в сообщении.

    В аэропорту добавили, что пассажиры могут оформить доставку вещей на адрес пребывания или в другие аэропорты. При себе необходимо иметь загранпаспорт, посадочный талон и багажную бирку.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Внуково в июле сообщало о проблемах в системе обработки багажа пассажиров. Минтранс ввел новые правила хранения забытых в транспорте вещей.

    Малярийный комар из багажа убил сотрудника аэропорта Франкфурта.


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    28 сентября 2026, 08:59 • Новости дня
    Движение поездов на станции Тушинская МЦД-2 полностью восстановили

    МЖД: Движение поездов на станции Тушинская МЦД-2 восстановлено по обоим путям

    Tекст: Мария Иванова

    Движение поездов на станции Тушинская второго Московского центрального диаметра (МЦД-2) восстановлено по обоим путям, сообщила Московская железная дорога (МЖД).

    В настоящее время с отставанием от графика следуют пригородные поезда дальних маршрутов Рижского и Курского направлений МЖД, сообщается в канале компании в сети Мах.

    Составы МЦД-2 курсируют с установленным интервалом. Московская железная дорога делает всё необходимое для восстановления графика движения поездов в штатном режиме.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник в Москве несколько человек попали под электричку.

    В мае задержка поезда нарушила график электричек на Ярославском направлении.

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    28 сентября 2026, 20:04 • Новости дня
    В Гидрометцентре сообщили о погоде в Москве в октябре

    Синоптик Голубев: Октябрь в Москве будет теплее обычного

    Tекст: Дарья Григоренко

    Второй месяц осени в российской столице ожидается значительно теплее обычного, средние температурные показатели превысят климатическую норму на полтора градуса, сообщил начальник краткосрочных прогнозов погоды Гидрометцентра России Александр Голубев.

    Как указал Голубев, средняя температура воздуха в российской столице в середине осени превысит климатическую норму, передает РИА «Новости». «Средняя температура воздуха в Москве в октябре будет примерно на один-полтора градуса выше климатической нормы», – сообщил синоптик.

    Он добавил, что предварительные расчеты обещают жителям столицы более теплую погоду, чем обычно наблюдается в этот период года.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ночь на 24 сентября побила температурный рекорд за последние 77 лет.

    Синоптик Евгений Тишковец спрогнозировал превышение среднемесячной температуры сентября на полтора градуса.

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    29 сентября 2026, 17:37 • Новости дня
    Суд изъял 8 млн акций «Русагро» у родных основателя компании Мошковича

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Хамовнический районный суд Москвы обратил в доход государства около 8 млн акций агрохолдинга «Русагро», принадлежавших сестре и племяннику основателя компании Вадима Мошковича.

    Хамовнический суд Москвы изъял 8 млн акций «Русагро» у родственников Вадима Мошковича – его сестры Юлии Трибунской и племянника Сергея Трибунского. У сестры бизнесмена забрали более 5 млн обыкновенных акций ПАО «Группа «Русагро», а у племянника – свыше 2 млн, передает ТАСС.

    «Взыскать с Трибунской 5 млн 701 тыс. 814 штук обыкновенных акций ПАО «Группа «Русагро». Взыскать у Трибунского 2 млн 266 тыс. 518 штук акций», – огласила решение судья.

    Ранее Генеральная прокуратура направила новый иск об изъятии имущества. Ответчиками выступают сам Вадим Мошкович, его бывшая супруга Наталья Быковская и экс-гендиректор холдинга Максим Басов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в сентябре суд наложил арест на 4,1 млрд рублей бывшей жены основателя агрохолдинга «Русагро» Вадима Мошковича.

    Ранее инстанция отменила обеспечительные меры на ценные бумаги бывшего генерального директора компании Максима Басова.

    До этого суд обратил в доход государства акции «Русагро» и 10,5 млрд рублей самого Мошковича.

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    28 сентября 2026, 16:44 • Новости дня
    Названа дата первого заседания Мособлдумы нового созыва

    Первое заседание Мособлдумы VIII созыва назначено на 1 октября

    Tекст: Валерия Городецкая

    Московская областная дума восьмого созыва соберется на первое заседание 1 октября, сообщил председатель думы седьмого созыва Игорь Брынцалов.

    На первом заседании депутаты изберут председателя регионального парламента, зарегистрируют фракции и утвердят руководящие органы думы, пишет ТАСС.

    Избирательная комиссия Московской области ранее объявила официальные результаты выборов. В новый созыв Мособлдумы вошли 50 депутатов. По одномандатным округам избраны 22 кандидата от «Единой России», в том числе Игорь Брынцалов, а также по одному представителю ЛДПР, КПРФ и «Справедливой России».

    По единому округу «Единая Россия» получила 17 мандатов, КПРФ – четыре, ЛДПР и «Новые люди» – по два. Для проведения голосования в Московской области были открыты почти 4 тыс. избирательных участков.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на прошлой неделе «Единая Россия» получила 17 из 25 мандатов на выборах в Мособлдуму.

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    28 сентября 2026, 19:23 • Новости дня
    В московском общежитии РГСУ сработала пожарная сигнализация

    Tекст: Валерия Городецкая

    В общежитии Российского государственного социального университета (РГСУ) на северо-востоке Москвы сработала система пожарной сигнализации, началась эвакуация людей.

    Срабатывание автоматической сигнализации произошло в здании РГСУ на Лосиноостровской улице, передает РИА «Новости» со ссылкой на представителя экстренных служб.

    Из здания проводится эвакуация. По предварительным данным, причиной задымления стало приготовление пищи.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на прошлой неделе в сгоревшем ТЦ в Стерлитамаке не сработала пожарная сигнализация.

    В начале месяца из московского бизнес-центра «Авилон Плаза» эвакуировали 150 человек.

    Весной очевидцы рассказали о панике при пожаре в ТЦ Калининграда.

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    29 сентября 2026, 15:08 • Новости дня
    В ДТП с такси на юге Москвы пострадали два человека

    МВД: В Москве в ДТП с участием такси пострадали два человека

    Tекст: Валерия Городецкая

    Два человека получили травмы в результате столкновения двух автомобилей на юге Москвы, сообщили в столичном ГУ МВД.

    ДТП произошло на улице Москворечье. Столкнулись автомобиль такси марки Skoda и легковой Nissan, передает ТАСС. В пресс-службе столичного ГУ МВД России подтвердили информацию об аварии, отметив, что пострадали два человека.

    В настоящее время устанавливаются причины и обстоятельства происшествия.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале месяца блогер Столяров попал в массовое ДТП на Рублевском шоссе в Москве.

    В прошлом месяце была названа возможная причина смертельной аварии в Новой Москве.

    Летом в ДТП с автобусом пострадали 25 человек.

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    28 сентября 2026, 18:33 • Новости дня
    В Москве завершился шестой всероссийский слет студентов-спасателей

    Tекст: Валерия Городецкая

    Более 150 добровольцев со всех регионов России приняли участие в VI Всероссийском слете студентов-спасателей, который прошел на московском полигоне «Апаринки».

    В течение нескольких дней участники мероприятия осваивали навыки тактической медицины, альпинистской и психологической подготовки, а также пожарной безопасности и спасения на воде, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

    Обучающая программа слета была построена с учетом современных вызовов. Инструкторский состав пополнили специалисты из ЛНР и ДНР, поскольку добровольцы активно помогают жителям приграничных районов, доставляют гуманитарную помощь и восстанавливают пострадавшую инфраструктуру.

    По завершении обучения практические навыки отрабатывались на учениях, максимально приближенных к реальным чрезвычайным ситуациям с угрозами применения беспилотников. Начальник отдела подготовки Всероссийского студенческого корпуса спасателей Алексей Малов отметил, что добровольцам предстояла масштабная спасательная операция в условиях без безопасных зон, где новые вызовы возникали постоянно.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, весной добровольцы ВСКС продолжили ликвидацию последствий паводка в Дагестане.

    В марте они организовали эвакуацию и откачку воды в пострадавших районах республики.

    В начале марта студенты-спасатели поздравили женщин-спасателей и врачей с праздником.

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