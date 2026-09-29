Во время протестов старшеклассников во Франции пострадали более десяти человек

Tекст: Дарья Григоренко

Жеффре отметил, что травмы были получены в том числе из-за использования пиротехнических мортир, передает РИА «Новости».



«Сегодня по меньшей мере 10 сотрудников министерства образования и несколько учащихся получили ранения, в частности в результате выстрелов из мортир… Подобному насилию нет оправдания», – подчеркнул чиновник.

Глава ведомства сообщил о нескольких серьезных инцидентах. В департаменте Нор избили преподавателя, а в пригороде Парижа директор лицея был ранен выстрелом из пусковой установки для фейерверков. Кроме того, в Тулузе сразу несколько сотрудников образовательной сферы подверглись нападениям.

Ранее сообщалось, что в регионе Иль-де-Франс во время протестов старшеклассников пострадали 20 человек.

Летом массовые протесты охватили Францию после жестокого убийства маленькой девочки.

В прошлом году масштабные забастовки против мер экономии собрали по всей Франции 175 тыс. участников.



