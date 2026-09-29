Медведев предложил использовать в регионах опыт Москвы по контролю за мигрантами

Медведев в Max сообщил, что внедрение новых механизмов позволит эффективнее бороться с преступностью.
«Как отметил Сергей Собянин, контроль на границе, биометрический контроль, генетические профили, приложение «Амина» позволяют обеспечить стабильность на рынке труда и оказывают положительное влияние на уровень совершаемых правонарушений», – отметил замглавы Совбеза.
Он подчеркнул, что московские технологии контроля за приезжими уже доказали свою эффективность. По его словам, их использование в масштабах всей страны поможет снизить уровень правонарушений.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин анонсировал создание комплексной системы контроля за миграционными потоками.
В Московском регионе для отслеживания местонахождения иностранцев начали использовать специальное мобильное приложение «Амина».
Медведев лично проинспектировал работу биометрического оборудования на границе в аэропорту Шереметьево.