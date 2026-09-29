  • Новость часаВ Кремле допустили подготовку Китаем встречи Путина, Трампа и Си Цзиньпина на саммите АТЭС
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Ошибки Зеленского превратили Киев в прифронтовой город
    Токаев назвал Путина наиболее приемлемой политической фигурой для всего мира
    Депутат рады: Украина проворонила появление у России реактивных дронов
    Глава Росатома подарил Пашиняну первую генсхему армянской АЭС
    В Кремле допустили подготовку Китаем встречи Путина, Трампа и Си Цзиньпина на саммите АТЭС
    Додик на встрече с Путиным в Кремле выразил поддержку целям СВО
    БПЛА поразил сухогруз с военным имуществом для ВСУ
    Россия заняла десятое место в мире по потреблению кофе
    Стоимость испанской визы для россиян превысила 10 тыс. рублей
    29 сентября 2026, 20:23 • Новости дня

    Генсек ООН призвал Россию и США договориться о замене СНВ-3

    Генсек ООН призвал Москву и Вашингтон возобновить переговоры по ядерному разоружению

    Tекст: Дарья Григоренко

    Генсек ООН Антониу Гутерриш призвал Россию и США выработать новое рамочное соглашение на смену Договору о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ-3), сообщил официальный представитель главы всемирной организации Стефан Дюжаррик.

    «Генеральный секретарь также призвал Соединенные Штаты и Российскую Федерацию провести переговоры по выработке рамочного соглашения, которое станет преемником договора СНВ-3», – заявил Дюжаррик, передает РИА «Новости».

    По словам представителя ООН, Гутерриш подчеркнул, что разоружение является обязательным юридическим требованием, а не одолжением. Генсек призвал ядерные державы возобновить переговоры для исключения применения ядерного оружия и снижения его роли в доктринах безопасности.

    Ранее генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш назвал истечение договора ДСНВ мрачным моментом для мира.

    Белый дом выразил надежду на присоединение Китая к соглашению по контролю над ядерными арсеналами.

    5 февраля 2026 года прекратил существование российско-американский ДСНВ. Инициатива президента России Владимира Путина о дальнейшем добровольном соблюдении сторонами установленных договором количественных ограничений была проигнорирована американской стороной.

    26 сентября 2026, 21:41 • Новости дня
    Лавров отшутился от вопроса о российской угрозе американской базе в Румынии

    Лавров в шутку назвал тайной планы России на базу ПРО США в Девеселу

    Tекст: Мария Иванова

    Глава МИД Сергей Лавров шутливо ответил на вопрос о том, остается ли румынская база Девеселу с элементами американской системы противоракетной обороны целью для российских военных.

    На пресс-конференции по итогам участия в неделе высокого уровня Генассамблеи ООН журналистка из Румынии поинтересовалась, входит ли по-прежнему база в Девеселу в список целей России, передает РИА «Новости».

    «Ну, это же секрет», – со смехом ответил Лавров.

    Наземная стационарная часть американского комплекса Aegis Ashore в Девеселу заработала в мае 2016 года. Тогда президент Владимир Путин предупредил, что России придется реагировать на введение в строй системы ПРО США в Румынии.

    Ранее официальный представитель МИД Мария Захарова рассказала о программе Сергея Лаврова в Нью-Йорке.

    В июне глава российской дипломатии охарактеризовал позицию Запада по Украине пословицей про ишака.

    Комментарии (4)
    26 сентября 2026, 21:57 • Новости дня
    Лавров пошутил в ответ на слова журналистки AP о приезде в ООН

    Tекст: Вера Басилая

    Министр иностранных дел России Сергей Лавров обменялся шутками с журналисткой агентства Associated Press, поприветствовавшей его на полях Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке.

    Министр иностранных дел России Сергей Лавров с юмором отреагировал на приветствие представительницы американской прессы на полях Генеральной Ассамблеи ООН, передает ТАСС.

    Задавая вопрос главе российской дипломатии, корреспондентка подчеркнула, что ей всегда радостно видеть его в Нью-Йорке. «Каждый год вы это говорите», – с улыбкой ответил Сергей Лавров.

    Журналистка подтвердила, что действительно произносит эти слова ежегодно. Она добавила, что искренне так считает, поскольку российский министр знает штаб-квартиру ООН лучше любого другого выступающего здесь политика.

    Глава МИД России регулярно возглавляет российскую делегацию на сессиях Генеральной Ассамблеи ООН. До своего назначения на министерский пост он 10 лет, с 1994 по 2004 год, работал постоянным представителем РФ при всемирной организации в Нью-Йорке.

    Официальный представитель МИД Мария Захарова заранее анонсировала выступление главы ведомства на Генассамблее 26 сентября.

    Речь Лаврова вызвала огромный интерес среди журналистов.

    Комментарии (0)
    29 сентября 2026, 13:20 • Видео
    Лидера Венгрии лишили иммунитета: украл телефон

    Парламент Венгрии лишил юридического иммунитета премьер-министра Петера Мадьяра за кражу сотового телефона. Ситуация вдвойне уникальная, поскольку премьер сам об этом попросил.

    Комментарии (0)
    29 сентября 2026, 16:17 • Новости дня
    The Atlantic: Трамп одобрил план ослабления антироссийских санкций

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент США Дональд Трамп поддержал план своего спецпосланника по Белоруссии Джона Коула, который предполагает смягчение санкций против России в обмен на освобождение заключенных, сообщил журнал The Atlantic.

    Инициатива направлена на достижение выгодных сделок для США по закупке российской нефти, дизельного топлива, редкоземельных металлов и других товаров, передает ТАСС со ссылкой на The Atlantic.

    По данным издания, Джон Коул ранее представил этот подход применительно к Белоруссии, а получив одобрение Трампа, предложил использовать его и с Россией. Коул отметил, что экономическое взаимодействие и компромиссы способствуют нормализации отношений и приближают мир.

    Сообщается, что инициатива пока находится на ранней стадии. При этом журналисты полагают, что она может вызвать недовольство среди украинцев, европейцев и даже некоторых сторонников Трампа в Конгрессе США. Ожидается, что Коул будет координировать действия со спецпосланником американского лидера Стивом Уиткоффом.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник пресс-секретарь президента Дмитрий Песков ответил на предложение Дональда Трампа о контроле над вооружениями.

    В понедельник Трамп потребовал от Киева сократить удары по российским объектам.

    На прошлой неделе президент США подписал закон о санкциях против России.

    Комментарии (2)
    29 сентября 2026, 19:02 • Новости дня
    В Кремле допустили подготовку Китаем встречи Путина, Трампа и Си Цзиньпина на саммите АТЭС

    Ушаков допустил подготовку Китаем встречи Путина, Трампа и Си Цзиньпина

    В Кремле допустили подготовку Китаем встречи Путина, Трампа и Си Цзиньпина на саммите АТЭС
    @ Александр Казаков/РИА Новости

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Председатель КНР Си Цзиньпин может организовать трехстороннюю встречу с президентами России и США Владимиром Путиным и Дональдом Трампом на саммите АТЭС, заявил помощник президента Юрий Ушаков. 

    Помощник президента России Юрий Ушаков допустил вероятность организации трехсторонней встречи председателя КНР Си Цзиньпина с президентами России и США Владимиром Путиным и Дональдом Трампом. Она может состояться в рамках предстоящего саммита АТЭС.

    «Очевидно, будет наше участие, как и планировалось. Так как что если будет там и президент США, то я думаю, что хозяин этого мероприятия, председатель Си Цзиньпин, наверное, предпримет какие-то шаги по возможной организации и трехсторонней встречи», – заявил Ушаков в интервью «Вестям».

    Саммит АТЭС запланирован на 18-19 ноября в китайском Шэньчжэне. Владимир Путин ранее подтверждал настрой на участие. Дональд Трамп на прошлой неделе также сообщил о намерении посетить мероприятие.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, заместитель министра иностранных дел Андрей Руденко поддержал идею проведения совместных переговоров лидеров России, США и Китая. До этого пресс-секретарь президента Дмитрий Песков также подтвердил вероятность проведения трехстороннего саммита на полях форума в Шэньчжэне.

    Комментарии (0)
    26 сентября 2026, 21:51 • Новости дня
    Лавров: Судьбу договоренностей Анкориджа должны решать США, а не Макрон

    Tекст: Вера Басилая

    Министр иностранных дел России Сергей Лавров ответил на слова французского лидера Эмманюэля Макрона о судьбе договоренностей Анкориджа.

    «Макрон, вот сейчас в июне был саммит в Эвиане, он гордо заявил публично журналистам: «Мы похоронили Анкоридж, теперь Америка с нами». Но это судить не Макрону, а все-таки Америке судить», – подчеркнул дипломат на пресс-конференции по итогам участия в неделе высокого уровня 81-й сессии Генассамблеи ООН, передает ТАСС.

    Президент Франции Эммануэль Макрон выразил мнение, что договоренности, достигнутые в Анкоридже, утратили силу, и подчеркнул солидарность Соединенных Штатов с Парижем.

    Ранее помощник президента России Юрий Ушаков указал на неготовность Вашингтона выполнить договоренности в Анкоридже.

    Министр иностранных дел Сергей Лавров во время выступления на сессии Генассамблеи ООН пообещал, что все угрозы безопасности России со стороны Киева будут устранены по итогам СВО.

     Лавров обвинил США и европейские страны в срыве мирных договоренностей по Украине, достигнутых на саммите в Анкоридже.


    Комментарии (2)
    26 сентября 2026, 22:07 • Новости дня
    Лавров: Россия готова вернуться к договоренностям саммита в Анкоридже

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Российская сторона готова вернуться к договоренностям, которые были достигнуты с американской стороной на саммите в Анкоридже, заявил министр иностранных дел Сергей Лавров.

    «Но тем не менее Соединенные Штаты активно продолжают свои усилия. И я уже комментировал то, что произошло в Анкоридже. Мы считаем, что в Анкоридже была договоренность, и по-прежнему готовы к ней вернуться. А Европа чувствует, что ее оставляют за бортом», – отметил министр, передает ТАСС.

    Кроме того, Лавров подчеркнул, что Москва и Вашингтон поддерживают регулярный диалог в различных форматах. По его словам, наличие контактов с администрацией президента США Дональда Трампа является признаком нормальности в двусторонних отношениях.

    Ранее Лавров ответил на слова французского лидера Эммануэля Макрона о судьбе договоренностей Анкориджа.

    Глава российского дипведомства указал на готовность Соединенных Штатов к диалогу. Он также пояснял, что конфликт на Украине мог закончиться год назад.

    Комментарии (0)
    29 сентября 2026, 03:17 • Новости дня
    Мирошник: Делегации в Женеве задали вопрос о сроках наказания Украины

    Мирошник: Делегации в Женеве спросили о сроках наказания Украины

    Tекст: Катерина Туманова

    Представители международных делегаций в Женеве заинтересовались сроками привлечения Украины к ответственности после ознакомления с доказательствами преступлений Киева, которые в ходе выступления представил посол по особым поручениям МИД Родион Мирошник.

    Мирошник рассказал о реакции международных делегаций на предоставленные доказательства преступлений Киева, когда дипломат выступил в рамках 63-й сессии Совета ООН по правам человека.

    «У меня был час, чтобы в деталях рассказать о ситуации, которая есть на Украине с народовластием. А также я отреагировал на выступление министра иностранных дел Украины, который позволил себе просто откровенно врать (о ситуации в Алешках – прим. ВЗГЛЯД)», – заявил Мирошник «Вестям».

    Дипломат добавил, что предъявил участникам встречи видео- и фотоматериалы, после чего последовала знаковая реакция.

    «Они на самом деле отреагировали очень простым вопросом: когда Украина понесет ответственность за совершаемые преступления?» – сказал Мирошник.

    Он подчеркнул, что часть государств и организаций адекватно оценивают происходящее и ждут привлечения Киева к ответственности.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Мирошник сообщил о планах раскрыть в ООН преступления Киева, а также отметил, что Запад не понимает, как ядерный терроризм Украины угрожает и ему.

    Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо рассказал о сложившейся гуманитарной обстановке в Алешках.

    Комментарии (0)
    29 сентября 2026, 04:59 • Новости дня
    Профессор Дизен назвал причину обеспокоенности США развитием Севморпути

    Профессор Дизен: США обеспокоены развитием Севморпути

    Tекст: Катерина Туманова

    Норвежский политолог Гленн Дизен заявил, что США обеспокоены развитием Северного морского пути из-за невозможности контролировать этот перспективный транспортный коридор.

    Гленн Дизен в кулуарах заседания клуба «Валдай» пояснил, что американские власти всегда стремились доминировать на морских пространствах.

    «Северный морской путь может быть быстрее и дешевле, чем другие маршруты перевозок. Он находится полностью под контролем России. Это новый маршрут, который не будет подконтролен США. Поэтому они обеспокоены», – заявил норвежский профессор РИА «Новости».

    Этот водный коридор проходит вдоль северного побережья России и представляет собой стратегически важную артерию.

    Президент Владимир Путин называл Северный морской путь наиболее эффективным и экономически целесообразным маршрутом. По информации Минвостокразвития, за 10 лет грузопоток по СМП увеличился почти в десять раз, достигнув 37 млн тонн в 2025 году. Только за первые восемь месяцев 2026 года по нему перевезли 24,2 млн тонн грузов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Путин заявил о планах сделать Трансарктический коридор круглогодичным и заявил о развитии Северного морского пути с Китаем.

    Россия и Китай планируют к 2030 году как минимум удвоить объем грузоперевозок по Северному морскому пути.

    Комментарии (0)
    26 сентября 2026, 21:44 • Новости дня
    Лавров: Встреча с Вадефулем подтверждает готовность РФ разговаривать со всеми

    Tекст: Вера Басилая

    Министр иностранных дел России Сергей Лавров подтвердил готовность страны к диалогу с любыми коллегами, включая представителей США и Германии.

    «Мы никогда не отказываемся от того, чтобы выслушивать любых коллег, включая тех, кто Россию обвиняет во всех смертных грехах», – отметил он. Лавров подчеркнул, что готовность к диалогу доказана многократно на примере президента РФ Владимира Путина, передает ТАСС.

    Также российская сторона согласилась на незапланированную встречу с главой МИД ФРГ на полях сессии Генеральной Ассамблеи ООН. По словам министра, Москва всегда будет разговаривать и честно выражать несогласие, в том числе с такими странами, как США.

    Министр иностранных дел России Сергей Лавров провел переговоры с главой МИД Германии Йоханном Вадефулем на полях Генассамблеи ООН.

    Закрытая беседа дипломатов двух стран продлилась ровно 20 минут.

    Ранее руководитель российского внешнеполитического ведомства встретился в Нью-Йорке с американским госсекретарем Марко Рубио.

    Комментарии (0)
    27 сентября 2026, 12:46 • Новости дня
    Песков оценил текущее состояние отношений России и США

    Песков назвал отношения России и США находящимися не в лучшей форме

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков констатировал сохранение напряженности во взаимодействии Москвы и Вашингтона, оценив текущее состояние связей как далекое от идеального.

    Отношения между Москвой и Вашингтоном продолжают переживать сложный период, передает ТАСС.

    «Все-таки по-прежнему двусторонние отношения России и Соединенных Штатов находятся, ну, мягко говоря, не в лучшей форме», – сказал представитель Кремля.

    Такую оценку текущему состоянию диалога двух стран Дмитрий Песков дал в ходе беседы с журналистом программы «Вести» Павлом Зарубиным.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин выразил готовность встретиться с американским коллегой Дональдом Трампом.

    Месяцем ранее Дмитрий Песков сообщил об отсутствии планов контактов Кремля с высокопоставленными представителями США.

    В июле представитель Кремля констатировал сохранение двустороннего взаимодействия Москвы и Вашингтона на прежнем уровне.

    Комментарии (0)
    26 сентября 2026, 21:47 • Новости дня
    Таджикистан впервые подал заявку на членство в Совете Безопасности ООН

    Таджикистан подал заявку на место непостоянного члена СБ ООН на 2028–2029 годы

    Tекст: Мария Иванова

    Глава МИД республики Сироджиддин Мухриддин заявил, что Таджикистан впервые в своей истории выдвинул кандидатуру на место непостоянного члена Совета Безопасности ООН на период с 2028 по 2029 год.

    Таджикистан официально предложил свою кандидатуру на место непостоянного члена Совета Безопасности ООН на период 2028–2029 годов. Об этом в ходе общеполитической дискуссии на 81-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке заявил министр иностранных дел республики Сироджиддин Мухриддин.

    Глава внешнеполитического ведомства подчеркнул, что для укрепления всемирной организации требуется высокая степень ответственности, которую Душанбе готов на себя взять, сообщает ТАСС.

    Мухриддин также обратил внимание на то, что республика баллотируется в Совет Безопасности впервые.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу Танзания подала заявку на место непостоянного члена Совбеза ООН.

    В мае главы внешнеполитических ведомств России и Таджикистана обсудили партнерство Москвы и Душанбе.

    Весной президент Киргизии Садыр Жапаров заявил о желании попасть в Совет Безопасности ООН.

    Комментарии (0)
    28 сентября 2026, 17:17 • Новости дня
    США продлили экспортные ограничения против «Уральских авиалиний»

    США на год продлили экспортные ограничения для «Уральских авиалиний»

    Tекст: Валерия Городецкая

    Министерство торговли США на один год продлило распоряжение о временном лишении российской компании «Уральские авиалинии» экспортных привилегий.

    Помощник министра торговли США Дэвид Питерс удовлетворил запрос о продлении действия распоряжения, которое вступает в силу немедленно и будет действовать в течение года. Об этом сообщается в документах, опубликованных в Федеральном реестре правительства США, пишет ТАСС.

    В октябре 2022 года Минторг США впервые сообщил об отзыве экспортных привилегий у российской авиакомпании, с тех пор это постановление неоднократно продлевалось.

    Вашингтонская администрация считает, что «Уральские авиалинии» продолжали действовать в нарушение введенных ограничений, выполняя рейсы с использованием самолетов, попавших под экспортные рестрикции.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале месяца Минфин США назвал ВТБ банком с наиболее масштабными санкционными ограничениями.

    Летом глава Американской торговой палаты в России (AmCham) Роберт Бэббадж заявил, что бизнес США не видит ослабления санкционного давления на Россию.

    В апреле Минфин США заявил о новых уязвимостях союзников из-за санкций против России.

    Комментарии (0)
    28 сентября 2026, 18:07 • Новости дня
    В ООН заявили об использовании ИИ террористами

    ООН: Террористы стали чаще использовать искусственный интеллект

    Tекст: Дарья Григоренко

    Террористические группировки начали активно применять искусственный интеллект и другие новые технологии для достижения своих целей, пользуясь нестабильностью в странах Африки, заявил и. о. заместителя генсека ООН, глава Контртеррористического управления всемирной организации Александр Зуев.

    Как указал Зуев, террористические группировки все активнее используют новые технологии, включая искусственный интеллект. Они пытаются воспользоваться нестабильностью и слабостью государственного управления в отдельных странах, передает ТАСС.

    «Терроризм продолжает эволюционировать. Террористические группировки все чаще используют новые и развивающиеся технологии, включая искусственный интеллект, и стремятся воспользоваться нестабильностью и слабым государственным управлением, особенно в некоторых частях Африки», – заявил Зуев.

    По словам главы Контртеррористического управления всемирной организации, для противодействия угрозе необходимы постоянные усилия и бдительность. Он отметил, что ООН координирует помощь государствам в укреплении потенциала и оказывает техническое содействие.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, заместитель главы МИД России Александр Алимов сообщил о резком росте военно-политических угроз из-за неправомерного применения искусственного интеллекта.

    Верховный комиссар ООН по правам человека Фолькер Тюрк потребовал ввести жесткие меры регулирования нейросетей.

    Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя заявил о разветвленности и адаптивности террористической угрозы в мире.

    Комментарии (0)
    29 сентября 2026, 14:02 • Новости дня
    Лавров сообщил о согласовании встречи России и США по «раздражителям»

    Лавров сообщил о согласовании встречи с США по чувствительным вопросам

    Tекст: Мария Иванова

    Эксперты России и США еще должны согласовать сроки и место встречи по вопросам «раздражителей» в двусторонних отношениях, сообщил министр иностранных дел Сергей Лавров.

    Глава российского дипломатического ведомства отметил, что контакты между двумя странами пока не состоялись, передает РИА «Новости».

    «Мы договорились с Марко Рубио, что это произойдет скоро. Где-то там должны согласовать эксперты конкретные сроки, конкретное место. Работают соответствующие дипломатические миссии наши в Соединенных Штатах», – сказал Лавров на полях дискуссионного клуба «Валдай».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлую среду Лавров и Рубио начали встречу в Нью-Йорке. Госдеп раскрыл тему прошедших переговоров.

    Комментарии (0)
    29 сентября 2026, 14:57 • Новости дня
    Дмитриев и представители властей США обсудили сотрудничество в энергетике

    Tекст: Ольга Иванова

    Спецпредставитель президента России Кирилл Дмитриев и представители властей США обсудили перспективы совместных энергетических проектов после завершения конфликта на Украине, сообщает Reuters.

    Спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев провел переговоры с американскими должностными лицами, передает РИА «Новости».

    Стороны обсудили перспективы двустороннего взаимодействия в энергетическом секторе после завершения конфликта на Украине.

    «Дмитриев и американские чиновники также обсудили возможные российско-американские инициативы в области энергетики после окончания (конфликта на Украине)», – приводит агентство слова источника Reuters.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил факт переговоров спецпредставителя с американской стороной в Нью-Йорке.

    Дмитриев отметил надежность Москвы на фоне роста мировых цен на нефть.

    Глава РФПИ посетил Соединенные Штаты для обсуждения кризисной ситуации на энергетических рынках.

    Комментарии (0)
    Главное
    Генсек ООН призвал Россию и США договориться о замене СНВ-3
    Момент падения горящего военного самолета в Амурской области попал на видео
    Госдолг Украины обновил исторический максимум
    The Atlantic: Трамп одобрил план ослабления антироссийских санкций
    Кабмин Украины разрешил «Укрзализныце» закупать старые локомотивы
    Трамп подписал указ о создании единого портала госуслуг США
    Бразильский футболист превратил повесть Толстого в бестселлер