Саратовский суд осудил банду из 33 человек за ввоз 6000 мигрантов

Tекст: Тимур Шайдуллин

Суд в Энгельсе вынес приговор 33 участникам преступного сообщества за организацию незаконной миграции. Злоумышленники действовали в Энгельсском и Ершовском районах, помогая иностранцам пересекать границу с нарушениями законодательства, сообщает ГУМВД по Саратовской области.

«Организатор приговорен к 17 годам заключения, а двое его ближайших подельников, руководивших структурными подразделениями в Энгельсском и Ершовском районах, – к 16 и 12 с половиной годам соответственно. Остальные 30 членов преступного сообщества отправятся отбывать наказания в исправительные учреждения на сроки от девяти месяцев до семи лет», – уточнили в ведомстве.

За свои услуги преступники брали от 1500 до 2000 рублей с каждого человека. Они обеспечивали мигрантам безопасный выезд в сопредельное государство для избежания административной ответственности и помогали получать новые миграционные карты.

Задержание банды проводили полицейские совместно с сотрудниками УФСБ, пограничного управления и Росгвардии. Дело рассматривалось в суде с апреля 2025 года.

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