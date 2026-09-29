Филиппо обвинил Макрона в желании войны из-за поддержки Эстонии против России

Tекст: Тимур Шайдуллин

Лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо подверг резкой критике президента Франции Эммануэля Макрона за поддержку бездоказательных заявлений Таллина в адрес России, передает РИА «Новости».

«Он сам хочет войны!» – написал Филиппо на своей странице в социальной сети. Политик также выразил уверенность, что в будущем количество провокаций под чужим флагом, направленных на обвинение других государств, будет только расти.

Ранее французский лидер выразил солидарность с Эстонией, которая обвинила Москву в причастности к пожару на заводе по производству беспилотников.

Как писала газета ВЗГЛЯД, эстонские дипломаты вызвали временного поверенного в делах России для предъявления бездоказательных обвинений в поджоге завода.

До этого пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал заявления Таллина голословными. Лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо обвинял Эммануэля Макрона в желании продолжать конфликт на Украине.