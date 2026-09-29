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    29 сентября 2026, 19:01 • Новости дня

    Власти Германии решили превратить Бремерхафен в логистический узел НАТО

    DPA: Власти ФРГ договорились о превращении Бремерхафена в логистический узел НАТО

    Tекст: Вера Басилая

    Правительство Германии, бундесвер и власти Бремена договорились модернизировать порт Бремерхафен для использования в качестве логистического узла НАТО.

    Германское правительство планирует вложить около 1,35 млрд евро в проект Deployment Hub Bremerhaven 2031. По данным агентства DPA, в случае необходимости бундесвер и НАТО будут перебрасывать через порт и аэропорт Бремена личный состав и технику, передает РИА «Новости».

    Прибывающая в порт военная техника будет направляться вглубь континента по мостам, автомобильным и железным дорогам.

    В рамках трансформации порта власти реализуют более 40 инвестиционных проектов, включая строительство моста повышенной грузоподъемности, площадок для тяжелой техники и новой пожарной части. Кроме того, планируется углубить отдельные участки акватории и расширить инфраструктуру.

    Часть инвестиций направят на новые объекты в аэропорту Бремена. Сенат Бремена выделит на программу 200 млн евро, дополнительные средства поступят от частных инвесторов. Работы должны завершиться к 2031 году.

    В начале месяца ФРГ решила модернизировать порт Бремерхафен к приему крупных контингентов альянса.

    В понедельник российский посол в Германии заявил о нежелании Москвы конфликтовать с Европой.

    В субботу глава МИД России Сергей Лавров сообщил о «метастазах нацизма» в Евросоюзе и НАТО.

    27 сентября 2026, 15:07 • Новости дня
    Рар: Европу будут вынуждать к переговорам с Россией
    Рар: Европу будут вынуждать к переговорам с Россией
    @ Michael Kappeler/dpa/Global Look Press

    Tекст: Евгений Поздняков

    Германия опасается, что на предстоящем саммите G20 во Флориде давление на европейские страны с требованием начать переговоры с Россией по Украине может усилиться, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Александр Рар. По его словам, именно поэтому Берлин пытается заранее «зондировать почву» для возможного возобновления переговоров с Москвой. Ранее состоялась встреча глав МИД России и Германии Сергея Лаврова и Йоханна Вадефуля.

    «В немецком правительстве поняли, что приглашением Владимира Путина на саммит G20 во Флориде США открыли новое окно для дипломатических переговоров по Украине. Хотят европейские лидеры того или нет, но Дональд Трамп старается усадить их с президентом России за один стол. Соответственно, страны ЕС ощущают, что на грядущем саммите будет веять духом многополярного мира», – сказал германский политолог Александр Рар.

    «Особенно чутко это осознают в ФРГ. Вероятность того, что развивающиеся государства будут давить на европейцев, добиваясь начала переговоров с Москвой, как никогда высока. Именно поэтому канцлер Германии Фридрих Мерц и послал главу МИД Йоханна Вадефуля «прозондировать почву» для возможных переговоров. Тем самым Берлин надеется вернуть себе роль лидера ЕС в переговорном процессе», – уточняет он.

    «Однако встреча двух дипломатов ни к чему не привела. Россия подчеркнула, что не намерена отступать от заявленных целей в рамках конфликта на Украине, а Германия продолжает настаивать на перемирии. Вряд ли в ближайшее время состоится еще одна встреча дипломатов на этом уровне. Инициатива в переговорном процессе пока остается исключительно у американцев», – заключил Рар.

    Ранее состоялись переговоры главы МИД Сергея Лаврова и его немецкого коллеги Йоханна Вадефуля. Встреча на полях 81-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке по инициативе германской стороны, сообщает российское дипведомство. В ходе беседы затрагивались темы двусторонних отношений, а также сложившаяся вокруг Украины ситуация.

    «По этим и другим вопросам Вадефуль подтвердил неоднократно излагавшуюся публично позицию правительства ФРГ», – отмечает МИД РФ. Примечательно, что состоявшаяся встреча стала первым контактом между государствами на столь высоком уровне за четыре с половиной года. Подробностями организации беседы делилась официальный представитель дипведомства Мария Захарова.

    По ее словам, подчиненные Вадефуля настаивали на ограничении доступа СМИ к мероприятию. «Требовали гарантировать отсутствие вопросов, не записывать аудио вступительных слов и наложить эмбарго на выставление материалов. «Западная демократия прекрасного сада», – рассказала она. Захарова также отметила, что на переговорном столе лежал доклад «Наследники Геббельса: фальсификации событий в Буче и кровавые инсценировки киевского режима».

    «Вадефуль стыдливо прикрыл доклад блокнотом и сделал вид, будто бы ничего не заметил, а сравнение с Геббельсом – это и не про них. Но всем все совершенно очевидно и «правда глаза колет», – сообщает дипломат. При этом вся беседа, как передает ТАСС, уложилась в 20 минут. Министры пожали друг другу руки, а затем диалог перешел в закрытый формат.

    По итогам разговора глава МИД ФРГ отказался давать какие-либо комментарии. Впрочем, позже Вадефуль дал интервью немецкому телеканалу ZDF, в котором он назвал встречу с Лавровым «напряженной дискуссией». «Для меня было важно ясно дать понять, что Германия не приемлет таких вещей, как атака беспилотника в Лейпциге. Что это неприемлемая эскалация», – подчеркнул он. Напомним, никаких доказательств причастности Москвы к произошедшему Германией представлено не было.

    Объясняя причины, по которым ФРГ решила пойти на данный контакт, дипломат подчеркнул, что он не желает оставлять на откуп американцам обмен мнениями с Россией. «Мы осознаем, что между нашими правительствами существуют принципиальные разногласия во взглядах. Но эти разногласия также необходимо обсуждать», – уточнил Вадефуль.

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    27 сентября 2026, 15:41 • Новости дня
    Захарова раскрыла истинную цель запроса Германии на встречу с Лавровым

    Захарова: Вадефуль запросил встречу с Лавровым для спасения рейтинга Мерца

    Захарова раскрыла истинную цель запроса Германии на встречу с Лавровым
    @ Павел Бедняков/AP/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Представитель МИД России Мария Захарова объяснила просьбу немецкого министра иностранных дел Йоханна Вадефуля о переговорах с российской стороной попыткой повысить популярность канцлера ФРГ Фридриха Мерца.

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова выразила мнение, что инициатива главы МИД Германии Йоханна Вадефуля о встрече с главой МИД России Сергеем Лавровым в Нью-Йорке продиктована внутриполитическими мотивами, передает ТАСС.

    «У меня есть предположение, что эти переговоры, которые они запросили и которые обернулись вот этим зачитыванием текста по бумажке, нужны были только для того, чтобы каким-то образом продемонстрировать немцам некую активность», – заявила дипломат в телеэфире.

    Представитель внешнеполитического ведомства добавила, что подобные действия направлены на демонстрацию дипломатической работы официального Берлина. По ее словам, главной целью было поддержать снижающиеся показатели популярности немецкого канцлера Фридриха Мерца среди избирателей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава МИД Германии Йоханн Вадефуль запросил встречу с руководителем российского внешнеполитического ведомства Сергеем Лавровым в ООН.

    Российский министр заметил ожидания немецкого коллеги получить от Москвы уступки в рамках украинского конфликта.

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала канцлера ФРГ Фридриха Мерца рабом военно-промышленного комплекса.

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    29 сентября 2026, 13:20 • Видео
    Лидера Венгрии лишили иммунитета: украл телефон

    Парламент Венгрии лишил юридического иммунитета премьер-министра Петера Мадьяра за кражу сотового телефона. Ситуация вдвойне уникальная, поскольку премьер сам об этом попросил.

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    28 сентября 2026, 22:10 • Новости дня
    Россия предупредила НАТО о готовности защищать Калининград всем арсеналом

    Россия предупредила НАТО о готовности защищать Калининград

    Tекст: Катерина Туманова

    Российские дипломаты из посольства России в Бельгии предостерегли Североатлантический альянс от попыток блокады Калининградской области, подчеркнув готовность Москвы задействовать все виды вооружений для защиты территории.

    Дипломаты подчеркнули, что действия НАТО увеличивают вероятность прямого вооруженного конфликта, передает ТАСС. При этом у Москвы нет планов нападать на страны Прибалтики. Однако в случае попыток изолировать российский регион будут задействованы все необходимые силы.

    «В условиях проводимой руководством и странами – членами блока агрессивной линии посольство довело до Международного секретариата НАТО и МИД Бельгии наши принципиальные подходы», – говорится в заявлении дипломатического представительства.

    Российская сторона призвала НАТО отказаться от провокационных шагов и эскалационных заявлений. В посольстве выразили крайнюю озабоченность действиями альянса в отношении Калининградской области, которая является неотъемлемой частью России.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, МИД сообщал, что НАТО отрабатывает сценарий блокады Калининграда. Песков заявил, что Россия предпринимает необходимые шаги для защиты Калининградской области в ответ на призывы НАТО усилить военные учения у границ региона.

    Ранее у границы Калининградской области заметили самолеты НАТО и Британии.

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    28 сентября 2026, 16:31 • Новости дня
    Эрдоган назначил встречу потенциальному преемнику Мерца

    Spiegel: Премьер немецкого Северного Рейна-Вестфалии Вюст встретится с Эрдоганом

    Эрдоган назначил встречу потенциальному преемнику Мерца
    @ Rolf Vennenbernd/dpa/Global Look Press

    Премьер-министр Северного Рейна – Вестфалии Хендрик Вюст, которого называют возможным преемником канцлера Германии Фридриха Мерца, встретится с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом во время визита в Анкару.

    Встреча с турецким лидером стала неожиданным дополнением к программе поездки, сообщает Spiegel. Как отмечает издание, президенты обычно не принимают руководителей регионов государств сопоставимого масштаба и значения. Поэтому решение Эрдогана придает визиту Вюста особый вес на фоне обсуждения его возможного выдвижения на пост канцлера.

    Впрочем, сам политик вместе с семью другими главами земель от Христианско-демократического союза выступил против кадровых дискуссий. Накануне отъезда в эфире ZDF он заявил: «Я хочу остаться премьер-министром Северного Рейна – Вестфалии». Выборы в парламент этой земли запланированы на апрель 2027 года.

    Вюст стал первым главой правительства Северного Рейна – Вестфалии, посетившим Турцию. Утром 28 сентября он вылетел с делегацией из Дюссельдорфа в Анкару. Во вторник политик отправится в Стамбул, а в среду вечером вернется в Германию. Стороны планируют обсудить отношения между немецкой федеральной землей и Турцией, экономическое сотрудничество и актуальные политические вопросы.

    Одним из поводов для поездки стало 65-летие германо-турецкого соглашения о привлечении рабочей силы. Документ, заключенный в 1961 году, открыл турецким трудовым мигрантам доступ к немецкому рынку труда. Сегодня в Северном Рейне – Вестфалии проживает около миллиона человек турецкого происхождения – примерно треть от их общего числа в Германии.

    Вюст призвал открыть новую главу в отношениях двух стран и сосредоточиться на возможностях сотрудничества. По его словам, тесное партнерство позволит легче обсуждать спорные вопросы и добиваться улучшений.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье президент Турции запланировал обсуждение ситуации на Украине с турецким кабмином. В среду западная пресса сообщила, что резкость Мерца усугубляет политический кризис в Германии. На прошлой неделе канцлер заявил о кризисе доверия населения к властям ФРГ.

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    27 сентября 2026, 13:44 • Новости дня
    Захарова ответила на слова главы МИД ФРГ о мире цитатой из Евангелия

    Tекст: Дарья Григоренко

    Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова ответила на призыв главы МИД Германии Йоханна Вадефуля доказать стремление России к миру цитатой из Евангелия.

    Захарова отреагировала на высказывания главы МИД Германии Йоханна Вадефуля, использовав библейское изречение, передает ТАСС. Немецкий министр ранее заявил, что Россия якобы должна доказать свое стремление к миру.

    «Не давайте святыни псам и не бросайте жемчуга вашего перед свиньями, чтобы они не попрали его ногами своими и, обратившись, не растерзали вас», – процитировала Захарова Евангелие от Матфея в ответ на вопрос журналистов.

    Дипломат добавила, что напоминает об этих словах Вадефулю как члену Христианско-демократического союза, чтобы у него появился повод открыть Писание. До этого немецкий министр после переговоров выразил мнение, что весь мир желает мира, но Россия должна это подтвердить.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава МИД Германии Йоханн Вадефуль запросил встречу с Сергеем Лавровым на условиях жесткого ограничения работы прессы.

    Закрытые переговоры министров на полях Генассамблеи ООН продлились ровно 20 минут.

    Во время беседы немецкий дипломат прикрыл блокнотом лежащий на столе доклад о фальсификации событий в Буче.

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    27 сентября 2026, 00:15 • Новости дня
    Рейтинг блока Мерца ХДС/ХСС рухнул до 19%

    Опрос Insa показал падение рейтинга блока ХДС/ХСС в Германии до 19%

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Уровень поддержки политического блока ХДС/ХСС во главе с канцлером ФРГ Фридрихом Мерцем опустился до 19%, уступив лидерство правым силам, показал опрос института Insa.

    Согласно опросу, если бы выборы в немецкий парламент прошли в ближайшие выходные, коалицию Мерца поддержали бы менее 20% избирателей, передает РИА «Новости» со ссылкой на исследование Insa, которое провели для издания Bild.

    Лидерство уверенно удерживает правая партия «Альтернатива для Германии», которая набирает 29% голосов.

    Третью строчку предпочтений немцев занимают «Зеленые» с результатом в 15%. За ними располагается Социал-демократическая партия Германии, готовая получить 14% голосов. Пятерку замыкает «Левая» партия с 10% поддержки граждан.

    Исследование проходило с 21 по 25 сентября, в нем приняли участие 1203 респондента. Статистическая погрешность не превышает 2,9 процентного пункта.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, западные СМИ допустили скорую отставку канцлера ФРГ Фридриха Мерца из-за падения рейтингов.

    Ультраправая партия «Альтернатива для Германии» показала рекордный результат на недавних выборах в Саксонии-Анхальт.

    Провал Христианско-демократического союза поставил под угрозу переговоры о бюджете Европейского союза.

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    26 сентября 2026, 21:44 • Новости дня
    Лавров: Встреча с Вадефулем подтверждает готовность РФ разговаривать со всеми

    Tекст: Вера Басилая

    Министр иностранных дел России Сергей Лавров подтвердил готовность страны к диалогу с любыми коллегами, включая представителей США и Германии.

    «Мы никогда не отказываемся от того, чтобы выслушивать любых коллег, включая тех, кто Россию обвиняет во всех смертных грехах», – отметил он. Лавров подчеркнул, что готовность к диалогу доказана многократно на примере президента РФ Владимира Путина, передает ТАСС.

    Также российская сторона согласилась на незапланированную встречу с главой МИД ФРГ на полях сессии Генеральной Ассамблеи ООН. По словам министра, Москва всегда будет разговаривать и честно выражать несогласие, в том числе с такими странами, как США.

    Министр иностранных дел России Сергей Лавров провел переговоры с главой МИД Германии Йоханном Вадефулем на полях Генассамблеи ООН.

    Закрытая беседа дипломатов двух стран продлилась ровно 20 минут.

    Ранее руководитель российского внешнеполитического ведомства встретился в Нью-Йорке с американским госсекретарем Марко Рубио.

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    28 сентября 2026, 18:38 • Новости дня
    Генконсул в Бонне исключил восстановление отношений России и Германии

    Генконсул в Бонне Красницкий исключил возврат к прежним отношениям с ФРГ

    Tекст: Дарья Григоренко

    Возвращение к прежнему формату дипломатических отношений между Москвой и Берлином окончательно исключено, заявил генеральный консул России в Бонне Олег Красницкий.

    По его мнению, такой сценарий исключен навсегда, передает РИА «Новости». «Условий для восстановления российско-германских отношений в прежнем формате, естественно, нет. И, наверное, не будет больше никогда», – подчеркнул дипломат в ходе научного круглого стола «Время Ю. А. Квицинского: к 90-летию выдающегося дипломата-германиста», который организовал Институт Европы РАН.

    Красницкий также указал на необходимость выработки новых форматов двусторонних связей в будущем.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, власти Германии потребовали выслать десятки сотрудников российского генконсульства в Бонне.

    Олег Красницкий назвал закрытие дипмиссии необоснованным итогом летней эскалации со стороны Берлина.

    Глава МИД России Сергей Лавров раскритиковал действия немецкого руководства.

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    28 сентября 2026, 16:03 • Новости дня
    В МИД заявили о неадекватности руководства Германии

    Замглавы МИД Любинский обвинил немецких политиков в неадекватности

    Tекст: Валерия Городецкая

    Замглавы МИД России Дмитрий Любинский заявил, что немецкие политики выделяются неадекватностью на фоне общей деградации европейского политического класса.

    Об этом он сказал на научном круглом столе, комментируя закрытие российского Генерального консульства в Бонне, передает РИА «Новости». «Системная проблема современной Европы, на мой взгляд, состоит в очевидной деградации ее политического класса», – отметил дипломат.

    По словам Любинского, на этом печальном фоне немцы серьезно выделяются степенью неадекватности руководства в Берлине и Брюсселе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник немецкие спецслужбы начали демонстративную слежку за посольством России.

    В понедельник Михаил Швыдкой назвал отношения России и Германии худшими со времен Второй мировой.

    В середине месяца флаги Германии и Евросоюза сняли с закрывающегося генконсульства в Петербурге.

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    29 сентября 2026, 11:27 • Новости дня
    Захарова прокомментировала сообщения об уступках Вадефуля для встречи с Лавровым

    Захарова: Глава МИД ФРГ сам просил о встрече с Лавровым в Нью-Йорке

    Tекст: Вера Басилая

    Глава Министерства иностранных дел Германии Йоханн Вадефуль сам инициировал встречу с российским министром иностранных дел Сергеем Лавровым в Нью-Йорке, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.

    Захарова прокомментировала сообщения средств массовой информации, что министр иностранных дел Германии пошел на значительные уступки главе МИД России, передает РИА «Новости».

    «О встрече просил Вадефуль», – сказала Захарова.

    Ранее издание Neue Zürcher Zeitung написало, что Вадефуль сделал значительные уступки Лаврову, чтобы их встреча в Нью-Йорке состоялась.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник глава МИД ФРГ проинформировал Каю Каллас о результатах переговоров с Лавровым.

    В воскресенье Захарова раскрыла истинную цель запроса Германии на встречу с Лавровым.

    До встречи Захарова сообщила, что глава МИД ФРГ прикрыл доклад о провокации в Буче на встрече с российским министром.

    Министр иностранных дел России Сергей Лавров и глава МИД Германии Йоханн Вадефуль провели двусторонние переговоры на полях 81-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

    Мария Захарова заявила, что Вадефуль сам запросил встречу с главой российского внешнеполитического ведомства Сергеем Лавровым в ООН, выдвинув строгие условия по ограничению работы прессы.

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    28 сентября 2026, 14:55 • Новости дня
    Захарова ответила на сообщения о слежке за посольством в Берлине

    Захарова прокомментировала данные о слежке за российским посольством в Берлине

    Tекст: Вера Басилая

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова отреагировала на сообщения об усилении слежки спецслужб Германии за российским посольством в Берлине.

    Официальный представитель МИД России прокомментировала информацию немецких средств массовой информации об усилении давления на российских дипломатов в Германии, передает ТАСС.

    «Мы тоже люди с фантазией», – заявила Мария Захарова.

    Ранее издание Bild сообщило об активизации работы немецких спецслужб вокруг российского посольства в Берлине. Целью этих действий названо оказание давления на сотрудников дипломатической миссии.

    Немецкие СМИ сообщили об использовании вертолетов для наблюдения за российской дипмиссией.

    Власти Германии запретили переводить сотрудников закрывающегося генконсульства из Бонна в Берлин.

    Официальный представитель МИД Мария Захарова пообещала жесткий ответ на недружественные действия Берлина.

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    28 сентября 2026, 15:45 • Новости дня
    Глава МИД ФРГ проинформировал Каллас о результатах переговоров с Лавровым

    Вадефуль проинформировал Каллас о результатах переговоров с Лавровым

    Tекст: Дарья Григоренко

    Глава европейской дипломатии Кая Каллас узнала от министра иностранных дел Германии Йоханна Вадефуля подробности его недавней встречи с главой МИД России Сергеем Лавровым.

    Руководитель внешнеполитической службы Европейского союза сообщила об обсуждении прошедших на полях Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке переговоров, передает ТАСС.

    «Министр Вадефуль проинформировал меня, о чем он говорил с министром Лавровым», – заявила Каллас во время пресс-конференции по итогам встречи министров обороны ЕС.

    По ее словам, Вадефуль говорил о «гибридных атаках» и призывах «прекратить войну».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, главы МИД России и Германии провели двусторонние переговоры на полях Генассамблеи ООН впервые за четыре с половиной года.

    Закрытая беседа дипломатов продлилась ровно 20 минут.

    Во время встречи министры обсудили двусторонние отношения Москвы и Берлина наряду с текущей ситуацией на Украине.

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    28 сентября 2026, 12:45 • Новости дня
    Уровень воды в Рейне опустился до исторического минимума

    DPA: Уровень воды в Рейне в Кельне упал до рекордных 40 см

    Уровень воды в Рейне опустился до исторического минимума
    @ Sascha Thelen/dpa/Global Look Press

    Tекст: Мария Иванова

    Уровень воды на одной из ключевых измерительных станций Рейна в немецком городе Кельне упал до 40 см, что стало абсолютным рекордом за всю историю наблюдений.

    Об этом сообщает DPA со ссылкой на данные Ведомства водных путей и судоходства Германии.

    Отмечается, что показатели на разных станциях измерения Рейна нельзя сравнивать из-за отсутствия единой нулевой отметки. При этом судоходный фарватер в Кельне сейчас составляет 1,11 метра, что существенно глубже уровня воды у берега, отмечает РИА «Новости».

    Обмеление Рейна и других европейских рек в августе создало серьезные трудности для внутреннего речного судоходства.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу уровень воды в Рейне опустился до рекордно низкой отметки.

    В прошлом месяце катастрофическое обмеление реки парализовало речное судоходство в Германии.

    В начале августа падение уровня воды привело к резкому росту цен на топливо в стране.

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    28 сентября 2026, 18:15 • Новости дня
    Эксперт: Запад подрывает собственную безопасность разговорами о войне

    Профессор Робертс: Риторика Европы о конфликте с Россией вызывает раскол на Западе

    Tекст: Валерия Городецкая

    Риторика европейских стран о возможном конфликте с Россией дестабилизирует НАТО и подрывает региональную безопасность, заявил профессор Университетского колледжа Корка Джеффри Робертс на полях дискуссионного клуба «Валдай».

    «Это полностью подрывает безопасность в Европе. Я думаю, это дестабилизирует ситуацию внутри самого НАТО, потому что в Европе и в НАТО много разногласий, в том числе в плане отношения к России. В некотором смысле такая риторика вызывает раскол и подрывает их собственную безопасность», – сказал Робертс, передает РИА «Новости».

    По мнению профессора, есть только один способ преодолеть сложившиеся в мире противоречия.

    «Единственный способ урегулировать отношения между Россией и Западом – это создать некое всеобъемлющее пространство безопасности, в котором Запад, НАТО, ЕС, Россия и другие страны смогут реально сосуществовать и сотрудничать, обеспечивая безопасность друг друга», – добавил эксперт.

    XXIII заседание международного дискуссионного клуба «Валдай» проходит в Подмосковье с 28 сентября по 1 октября. Центральным событием станет пленарная сессия, которая завершит программу мероприятий.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг генсек НАТО Марк Рютте подтвердил выводы разведки Дании о невозможности нападения России на альянс.

    В прошлом году Путин на заседании клуба рассказал о своих иллюзиях насчет отношений с Западом после распада СССР.

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    28 сентября 2026, 11:12 • Новости дня
    Немецкие спецслужбы начали демонстративную слежку за посольством России

    Bild: Немецкие спецслужбы начали демонстративную слежку за посольством России

    Tекст: Мария Иванова

    Спецслужбы Германии усилили давление на российскую дипмиссию в Берлине, установив демонстративную слежку за посольством России, пишут немецкие СМИ.

    Для наблюдения за территорией посольства привлекаются вертолеты, а у входов в здание паркуются фургоны, предположительно принадлежащие спецслужбам, пишет Bild со ссылкой на источники в правительственных кругах.

    Кроме того, объектом пристального внимания спецслужб становятся прибывающие в Германию бизнесмены из России, отмечает РИА «Новости».

    Немецкие силовые ведомства намерены ужесточить контроль на границе при въезде в ФРГ в отношении предпринимателей, членов их семей и родственников, чтобы выяснить цели их пребывания в стране.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале месяца посольство России обвинило СМИ в искажении слов о немецком дальнобойном оружии.

    В прошлом месяце дипмиссия ответила немецким СМИ фразой из «Места встречи изменить нельзя».

    Летом полиция Берлина пообещала посольству России пресекать провокации на выборах.

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