В Кремле допустили подготовку Китаем встречи Путина, Трампа и Си Цзиньпина на саммите АТЭС

Ушаков допустил подготовку Китаем встречи Путина, Трампа и Си Цзиньпина

Tекст: Тимур Шайдуллин

Помощник президента России Юрий Ушаков допустил вероятность организации трехсторонней встречи председателя КНР Си Цзиньпина с президентами России и США Владимиром Путиным и Дональдом Трампом. Она может состояться в рамках предстоящего саммита АТЭС.

«Очевидно, будет наше участие, как и планировалось. Так как что если будет там и президент США, то я думаю, что хозяин этого мероприятия, председатель Си Цзиньпин, наверное, предпримет какие-то шаги по возможной организации и трехсторонней встречи», – заявил Ушаков в интервью «Вестям».

Саммит АТЭС запланирован на 18-19 ноября в китайском Шэньчжэне. Владимир Путин ранее подтверждал настрой на участие. Дональд Трамп на прошлой неделе также сообщил о намерении посетить мероприятие.

Как писала газета ВЗГЛЯД, заместитель министра иностранных дел Андрей Руденко поддержал идею проведения совместных переговоров лидеров России, США и Китая. До этого пресс-секретарь президента Дмитрий Песков также подтвердил вероятность проведения трехстороннего саммита на полях форума в Шэньчжэне.