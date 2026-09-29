Захарова сообщила о наблюдении Москвы за выборами в Сербии

Российская сторона внимательно отслеживает политическую ситуацию в Белграде на фоне отставки Александра Вучича и подготовки к внеочередному голосованию, говорится в комментарии официального представителя внешнеполитического ведомства Марии Захаровой, который опубликовал МИД.
«Внимательно следим за ситуацией в дружественной Сербии, которая готовится к внеочередным парламентским, а затем – и президентским выборам», – отметила дипломат.
Захарова подчеркнула, что контакты между государствами сохраняются на высоком уровне, несмотря на постоянное антироссийское давление Запада на Белград. Также Москва подтверждает готовность к дальнейшему тесному сотрудничеству с сербским руководством по всем вопросам актуальной повестки.
Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне Александр Вучич подал в отставку с поста президента Сербии. Политик официально передал полномочия главы государства исполняющей обязанности председателя парламента Ане Брнабич.
До этого он назначил внеочередные парламентские выборы на 25 октября.