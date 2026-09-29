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    29 сентября 2026, 18:42 • Новости дня

    Глава Пентагона запланировал сократить число генеральских должностей

    Fox News: Хегсет намерен сократить число генеральских должностей на 20%

    Tекст: Дарья Григоренко

    Министр обороны США Пит Хегсет готовится запустить масштабную реорганизацию руководящего состава вооруженных сил, урезав количество высших офицерских постов на 20%, сообщил телеканал Fox News.

    Как передает телеканал Fox News со ссылкой на служебные документы, руководитель американского военного ведомства планирует провести масштабные кадровые изменения среди высшего командования, сообщает РИА «Новости». Инициатива затронет значительную часть руководящего состава армии.

    «Министр обороны США Пит Хегсет объявит о планах сократить на 20% число генеральских и адмиральских должностей во время своего обращения к вооруженным силам в среду», – говорится в сообщении.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в июне глава американского военного ведомства заявил о выявлении миллиардов долларов дублирующих расходов.

    В мае прошлого года Пит Хегсет распорядился сократить число четырехзвездных генералов и адмиралов минимум на 20%.

    До этого Пентагон спланировал отставку продвигавших идеи инклюзивности высокопоставленных военных.

    29 сентября 2026, 05:10 • Новости дня
    Военкоры сообщили о применении «Цирконов» при ночном ударе по Киеву

    При ударе по Киеву применили «Цирконы»

    Военкоры сообщили о применении «Цирконов» при ночном ударе по Киеву
    @ Petersburg Cover Images/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    В ночь на вторник ВС России осуществили мощный ракетный удар по Киеву, в котором звучали взрывы и сирена воздушной тревоги, согласно сообщениям украинских СМИ и пабликов.

    «Мощный ракетный удар нанесён по Киеву: взрыв у Рады и пожары после «Цирконов». Выпущены уже не менее шести гиперзвуковых «Цирконов». Известно о двух попаданиях в Киеве, одно попадание в Жулянах. Дрон взорвался в районе Верховной Рады», – сообщает Max-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны».

    Там добавили, что Киев и область продолжают атаковать «Герани», также идет атака реактивных БПЛА на Одессу.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, днем ранее, 28 сентября российские войска поразили военные объекты в Одессе и Измаиле, а также поразили цеха производства беспилотников ВСУ.

    Кроме того, ВС России нанесли удар по дата-центру «Укр Телекома» в Киеве и двум сухогрузам.


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    29 сентября 2026, 07:04 • Новости дня
    Два американских летчика катапультировались при посадке на авианосец

    Два пилота США катапультировались при аварийной посадке на авианосец Eisenhower

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Двум летчикам американских ВМС пришлось катапультироваться из-за произошедшего в понедельник инцидента при посадке на палубу атомного авианосца Dwight D. Eisenhower, сообщила пресс-служба ВМС США.

    Двум пилотам ВМС США пришлось покинуть кабину самолета из-за инцидента во время посадки на авианосец Dwight D. Eisenhower, передает ТАСС.

    «Примерно в 18:18 по времени восточного побережья 28 сентября произошел инцидент во время посадки на палубу авианосца класса Nimitz Dwight D. Eisenhower (CVN 69) у побережья штата Вирджиния», – сообщили в пресс-службе американских Военно-морских сил. Уточняется, что летчики из состава 3-го авиационного крыла авианосца катапультировались и были оперативно спасены.

    Оба пилота сейчас проходят медицинское обследование на борту корабля. В результате происшествия также пострадали четверо членов экипажа авианосца. Им оказывается необходимая помощь, один человек госпитализирован с травмами, не угрожающими жизни.

    Авария случилась в момент захода самолета на посадку, когда он должен был зацепиться тросом аэрофинишера за палубу. Этот маневр считается одним из самых сложных в авиации. Аналогичный случай уже происходил на этом корабле в 2016 году: тогда из-за лопнувшего троса при посадке самолета E-2C Hawkeye пострадали восемь военнослужащих.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в апреле на американском авианосце USS Dwight D. Eisenhower произошел пожар. В октябре прошлого года с авианосца USS Nimitz рухнули в море истребитель и вертолет. В июле текущего года американский эсминец Benfold сломался в Тихом океане.

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    29 сентября 2026, 13:20 • Видео
    Лидера Венгрии лишили иммунитета: украл телефон

    Парламент Венгрии лишил юридического иммунитета премьер-министра Петера Мадьяра за кражу сотового телефона. Ситуация вдвойне уникальная, поскольку премьер сам об этом попросил.

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    29 сентября 2026, 15:23 • Новости дня
    Армия Ирана объявила награду за захват американских солдат

    Армия Ирана заявила о выплатах 40 тыс. долларов за пленение солдат США

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Иранская армия пообещала выплатить около 40 тыс. долларов за пленение американского солдата в случае наземного вторжения США.

    Вооруженные силы Ирана пообещали значительное денежное вознаграждение гражданам страны за захват американских военнослужащих в случае сухопутной операции, передает ТАСС. Представитель армии генерал Мохаммад Акраминия озвучил условия получения выплат.

    «Каждый иранец, который предоставит тело или пленит американского солдата, вторгнувшегося на территорию Ирана, получит награду в 50 млрд риалов (эквивалентно примерно 20 тыс. долларов), а если это сделает женщина, то награда будет в два раза больше – 100 млрд риалов (эквивалентно примерно 40 тыс. долларов)», – заявил Акраминия.

    Генерал также подчеркнул, что аналогичные выплаты могут быть рассмотрены и для жителей других стран региона за подобные действия.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в августе командование вооруженных сил Ирана пообещало выплачивать крупные премии за пленение американских солдат.

    Позже официальный представитель армии республики Мохаммад Акраминия заявил о переходе страны к наступательной военной доктрине.

    В сентябре Тегеран получил разведывательные данные о подготовке Вашингтона к новой атаке.

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    29 сентября 2026, 05:35 • Новости дня
    Российские военные корабли совершили исторический проход в Карское море

    Российские военные корабли совершили проход в Карское море

    Tекст: Катерина Туманова

    Отряд кораблей Северного флота впервые вошел в Карское море через пролив Шокальского, что в истории Военно-морского флота России произошло впервые.

    Военные суда под командованием вице-адмирала Олега Голубева совершили беспрецедентный переход между островами архипелага Северная Земля, открыв новый арктический маршрут, передает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу Северного флота.

    «Отряд кораблей и судов обеспечения Северного флота под командованием заместителя командующего Северным флотом вице-адмирала Олега Голубева впервые в истории Военно-морского флота России прошел проливом Шокальского, который отделяет остров Октябрьской Революции от острова Большевик архипелага Северная Земля и вошел в акваторию Карского моря», – говорится в официальном сообщении.

    При прохождении пролива на кораблях была объявлена учебная тревога. Ледовую разведку провел поднятый с борта патрульного корабля ледового класса «Иван Папанин» вертолет Ка-29.

    Североморцам при прохождении пролива пришлось справляться со сложной ледовой обстановкой в море. Однако они смогли обеспечить навигационную безопасность хождения и маневрировать переменными курсами, чтобы безопасно разойтись с айсбергами.

    При прохождения пролива североморцы оценили пригодность нового района для действий кораблей Военно-морского флота России.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, учебный корабль Балтфлота «Перекоп» прибыл в Камбоджу. Корабли ТОФ вернулись во Владивосток для проведения акции «Тихоокеанская слава».

    Президент Путин заявил о планах пополнения флота тремя новыми атомными ледоколами.

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    29 сентября 2026, 05:47 • Новости дня
    Рубио заявил об иностранном следе в инциденте на британской авиабазе Фэрфорд

    Рубио заявил об иностранном следе на британской авиабазе Фэрфорд

    Tекст: Катерина Туманова

    Госсекретарь США Марко Рубио заявил об иностранном вмешательстве при инциденте на британской авиабазе Фэрфорд, где ранее задержали пятерых человек из-за взрывчатки.

    Госсекретарь США Марко Рубио заявил об иностранном следе в инциденте на британской авиабазе Фэрфорд, сообщает телеканал Fox News. По его словам, ситуация оказалась очень серьезной.

    «То, что могло произойти в Великобритании на выходных, – это очень серьезная ситуация. Она явно не обошлась без иностранного вмешательства… Я хочу поблагодарить Великобританию за сотрудничество и помощь в этом вопросе», – приводит РИА «Новости» слова Рубио, который пообещал раскрыть больше в ближайшие дни.

    В воскресенье правоохранители задержали пятерых британских граждан возле военной базы Фэрфорд. Их подозревали в преступлениях, связанных с законом о взрывчатых веществах. На следующий день задержанных отпустили под залог.

    Фэрфорд является единственной в Европе базой для американских стратегических бомбардировщиков, откуда ранее наносились удары по Ираку и Югославии. В марте британские власти позволили США использовать объект для операций против Ирана в оборонительных целях.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье возле используемой США авиабазы Фэрфорд в Британии ввели режим ЧС. В понедельник Госдеп предупредил американцев в Британии о риске из-за инцидента в Фэрфорде. Посольство Ирана отвергло обвинения в инциденте возле базы ВВС США в Британии.

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    29 сентября 2026, 03:55 • Новости дня
    Эксперт Марочко: Взятие Уланово создало угрозу котла для ВСУ

    Tекст: Катерина Туманова

    Взятие села Уланово в Сумской области обеспечило расширение буферной зоны до 10 км и создание угрозы окружения для украинских боевиков в населенном пункте Коренёк, сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

    «Со взятием Уланово наши военнослужащие не только расширили буферную зону примерно до 10 км на данном участке, но и сформировали практически огневой мешок для украинских боевиков, которые находятся рядом, северо-восточнее от Уланово – это населенный пункт Коренёк», – заявил он ТАСС.

    Марочко отметил, что ширина горловины этого мешка достигает пяти километров. Он добавил, что при одновременном продвижении российских сил на юг от Бачаевска и на север от Уланово в ближайшее время может возникнуть новый котел для подразделений противника.

    Напомним, российские войска освободили сумское Уланово 28 сентября.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Минобороны сообщило о боях за четыре населенных пункта в Харьковской области, там добавили, что освобождение Нововодяного дало продвинуться на Добропольском направлении


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    29 сентября 2026, 13:41 • Новости дня
    Лавров напомнил о военной доктрине в ответ на планы Польши по ракетам Patriot

    Лавров напомнил о военной доктрине из-за планов Польши делать ракеты Patriot

    Tекст: Мария Иванова

    Глава МИД Сергей Лавров призвал изучить российскую военную доктрину, комментируя инициативу Польши разместить на своей территории производство американских ракет Patriot.

    Руководитель внешнеполитического ведомства напомнил, что глава государства неоднократно цитировал этот важнейший документ, пишет РИА «Новости».

    Выступая на полях ежегодного заседания Международного клуба «Валдай», министр порекомендовал журналистам внимательно ознакомиться с соответствующим разделом доктрины.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце Варшава заявила о схватке с Берлином за лицензию на ракеты Patriot.

    Летом власти Польши сообщили о планах производить эти боеприпасы на Украине.

    В июле польская сторона подписала с партнерами по НАТО договор о центре ремонта ракет для комплексов противоракетной обороны.

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    29 сентября 2026, 06:35 • Новости дня
    Новейшему кораблю ВМС США «Санта Барбара» предрекли катастрофу из-за двигателей

    Кораблю ВМС США «Санта Барбара» предрекли скорую катастрофу

    Tекст: Катерина Туманова

    Новейший боевой корабль ВМС США «Санта Барбара» оказался под угрозой катастрофической механической поломки из-за критической выработки ресурса четырех двигателей, сказано в тендерной документации.

    Американские военные предупредили о риске катастрофической аварии на новейшем боевом корабле прибрежной зоны «Санта Барбара» из-за критического износа двигателей, передает РИА «Новости». В документации указано, что экстренное техническое обслуживание требуется немедленно.

    «Все четыре двигателя в настоящее время эксплуатируются сверх максимального количества рабочих часов, что увеличивает риск катастрофической аварии, если данное техническое обслуживание не будет выполнено немедленно», – подчеркивается в документе, призванном обосновать закупки у единственного поставщика.

    Речь идет о двух главных ходовых дизелях и двух судовых дизель-генераторах.

    Представители ВМС США отметили, что срочное вмешательство необходимо для сохранения боеготовности корабля и предотвращения угрозы жизни экипажа.

    Контракт на проведение неотложных работ до 11 октября 2026 года получила компания Epsilon Systems Solutions без открытых торгов.

    По данным американского издания Santa Barbara Independent, итоговая стоимость судна с вооружением составила около 700 млн долларов. Корабль развивает скорость до 44 узлов, вмещает 40 человек экипажа и оснащен артиллерией, ракетами Hellfire и двумя вертолетами Seahawk.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, США в декабре 2025 года успешно запустили беспилотную систему LUCAS с «Санта Барбара» в Персидском заливе. Nikkei писала, что  США закупят военные корабли у союзников для конкуренции с Китаем.

    Американские военно-морские силы изучали возможность закупки фрегатов у Японии, Южной Кореи и Турции.

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    28 сентября 2026, 21:39 • Новости дня
    Почетное наименование «гвардейский» присвоено двум подразделениям ВС России

    Путин присвоил почетное наименование «гвардейский» двум подразделениям ВС России

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент России Владимир Путин присвоил почетное наименование «гвардейский» двум подразделениям Вооруженных сил страны за проявленные личным составом массовый героизм и отвагу.

    Соответствующие указы главы государства размещены на официальном портале опубликования правовых актов. «За массовый героизм и отвагу, стойкость и мужество, проявленные личным составом бригады в боевых действиях по защите Отечества и государственных интересов в условиях вооруженных конфликтов, постановляю: присвоить 92-й отдельной радиотехнической бригаде (особого назначения) почетное наименование «гвардейская», – говорится в документе.

    Другим указом российский лидер отметил заслуги 318-го отдельного радиотехнического полка особого назначения. Оба документа вступают в силу со дня их подписания, 28 сентября.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в августе президент России Владимир Путин присвоил звания гвардейских 101-й Хинганской бригаде управления и 33-му инженерно-саперному полку.

    В июле аналогичный статус получили 430-й мотострелковый полк и 104-я бригада управления.

    В июне глава государства подписал указ о переименовании 35-го инженерно-саперного полка в гвардейский.

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    29 сентября 2026, 02:03 • Новости дня
    Россия и Монголия подписали план военного партнерства до 2031 года

    Россия и Монголия подписали план военного партнерства

    Tекст: Катерина Туманова

    Представители оборонных ведомств России и Монголии – замминистра обороны России Василий Осьмаков и его монгольский коллега генерал-майор Дашцэдэнгийн Баасандамба – утвердили план стратегического партнерства в военной сфере.

    «Итогом встречи Василия Осьмакова с его монгольским коллегой, генерал-майором Дашцэдэнгийном Баасандамбой, стало подписание фундаментального документа – Плана российско-монгольского стратегического партнерства в военной сфере на 2027–2031 годы», – сказано в Max-канале Минобороны.

    В сообщении уточняется, что на сегодняшний день между странами выстроен прочный рабочий контакт: эффективно взаимодействуют генеральные штабы, приграничные военные округа, различные виды вооруженных сил и профильные военные вузы.

    При этом подписанный сторонами план направлен на придание системного и долгосрочного характера взаимодействия между оборонными ведомствами двух стран», – цитирует РИА «Новости» сообщение Минобороны.

    В ходе визита Василий Осьмаков встретился с начальником генштаба вооруженных сил Монголии Сунрэвом Ганбямбой.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в апреле главы генеральных штабов России и Монголии провели переговоры для развития двустороннего военного сотрудничества. В начале августа в Монголии прошли совместные с Россией военные учения.

    В сентябре Минобороны обсудило военное сотрудничество с Монголией.

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    29 сентября 2026, 13:53 • Новости дня
    Силы НАТО отработали захват судна с российским экипажем

    The Telegraph: Силы НАТО отработали захват судна с российским экипажем

    Tекст: Мария Иванова

    В ходе учений Exercise Strike Warrior в Великобритании силы НАТО отработали сценарий захвата судна, экипаж которого условно состоял из граждан России.

    Военные альянса моделировали боевые действия у побережья Шотландии, включая угрозу уничтожения фрегатов при дозаправке, сообщает The Telegraph.

    Португальские морские пехотинцы десантировались с вертолетов на судно-заправщик, штурмом заняли мостик и машинное отделение, а затем задержали экипаж, игравший роль «условных российских военизированных гражданских лиц», отмечает РИА «Новости».

    В учениях приняли участие 1,3 тыс. военнослужащих из разных стран альянса.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в середине месяца ботинки морпехов США развалились на учениях НАТО в Арктике.

    В июле МИД заявил об отслеживании Россией учений НАТО в Болгарии.

    В июне Захарова назвала цель совместных учений Армении с альянсом.

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    29 сентября 2026, 04:10 • Новости дня
    Хакеры похитили данные 3 млн сотрудников Пентагона

    Tекст: Катерина Туманова

    Утечка данных из системы Пентагона раскрыла конфиденциальную информацию о почти 3 млн человек, в числе утекших данных – номера социального страхования и сведения о должностях.

    Масштабная утечка из обширной кадровой базы данных Министерства обороны США привела к раскрытию конфиденциальной информации, принадлежащей огромному числу военнослужащих. Утечка затронула 2,76 млн живых людей и еще 294 тыс. умерших, сообщил телеканал ABC News.

    «Информационная система Центра данных о кадровом составе Министерства обороны (DMDC) подверглась несанкционированному доступу к личной информации со стороны небольшого числа неавторизованных пользователей в период с октября 2025 года по июль 2026 года. После обнаружения DMDC немедленно устранил уязвимость», – заявил представитель оборонного ведомства США.

    Масштаб и чувствительность раскрытой информации могут вызвать опасения по поводу национальной безопасности, особенно потому, что файлы включали подробности о должностях, занимаемых военным и гражданским персоналом.

    Центр данных о кадровом составе Министерства обороны служит одним из главных хранилищ кадровых записей Пентагона, содержащим информацию о военнослужащих действительной службы и резерва, гражданских служащих, подрядчиках, пенсионерах, ветеранах и членах их семей. Агентство хранит более 60 млн кадровых записей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Bloomberg узнало, что в киберкомандовании США за месяц пять человек покончили с собой. Хакеры взломали онлайн-сервисы ФБР и украли данные сотрудников, а также нанесли массированный киберудар по системам водоснабжения США.

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    29 сентября 2026, 09:57 • Новости дня
    Россия подготовила к экспорту дальнобойный беспилотник «Гарпия-А1»

    Рособоронэкспорт анонсировал показ дрона «Гарпия-А1» в Китае и Вьетнаме

    Tекст: Мария Иванова

    Концерн ВКО «Алмаз-Антей» впервые продемонстрирует экспортную версию дальнобойного беспилотного комплекса «Гарпия-А1» на международных выставках во Вьетнаме и Китае.

    Беспилотник «Гарпия-А1» с заявленной дальностью поражения стационарных целей до 1 тыс. км, точностью до 4 метров и максимальной скоростью не менее 170 км/ч покажут на выставках Vietnam Defence Show и Airshow China, сообщает ТАСС.

    БПЛА способен нести боевую часть массой более 50 кг и работать на высотах от 50 до 2,5 тыс. метров. В Рособоронэкспорте подтвердили планы показа комплекса и ряда новых изделий.

    Генеральный директор Рособоронэкспорта Александр Михеев ранее отмечал, что «Гарпия-А1» (Э) является единственным в мире экспортируемым барражирующим боеприпасом с такой дальностью действия. Он подчеркнул, что комплекс вызвал интерес у иностранных заказчиков и Рособоронэкспорт готов обсуждать поставки и локализацию производства в дружественных странах.

    Комплекс включает беспилотник дальнего действия БЛА-Д, выполненный по схеме «летающее крыло» с толкающим винтом. Его максимальная продолжительность полета составляет не менее 6 часов, взлетная масса – 250 кг, длина фюзеляжа – 3,4 м, размах крыла – 3 м.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, летом концерн «Алмаз-Антей» впервые показал портативный радар для перехвата дронов.

    В мае компания создала универсальную ракету против дронов и безэкипажных катеров.

    В прошлом году сообщалось о планах концерна представить новинки для дронов на NAIS-2025.

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    29 сентября 2026, 14:55 • Новости дня
    Сотрудники украинского военкомата мобилизовали клирика УПЦ в день рождения

    Сотрудники ТЦК в Хмельницком мобилизовали иеромонаха УПЦ в день рождения

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Сотрудники территориального центра комплектования (ТЦК – аналог военкомата на Украине) в Хмельницкой области забрали в армию священнослужителя канонической Украинской православной церкви Виктора (Денисова) в день его рождения.

    Сотрудники Хмельницкого военкомата на западе Украины мобилизовали иеромонаха канонической Украинской православной церкви Виктора (Денисова) прямо в день его рождения, передает РИА «Новости».

    «Сотрудники Хмельницкого ТЦК с грубым нарушением действующего законодательства мобилизовали в ряды вооруженных сил Украины иеромонаха Украинской православной церкви Виктора (Денисова) 28 сентября 2026 года, прямо в день его рождения и тезоименитства», – отмечается в сообщении украинского Союза православных журналистов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале сентября сотрудники военкомата силой задержали ехавшего в храм на велосипеде протоиерея Павла Гирченко.

    В июле украинские заградотряды расстреляли принудительно мобилизованного иеродиакона Нифонта. В целом с начала года представители ТЦК насильно мобилизовали не менее 21 священнослужителя канонической церкви.

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    29 сентября 2026, 06:55 • Новости дня
    «Северяне» разгромили ВСУ при попытке выбраться из окружения у Нефедовки

    ВС России пресекли попытку ВСУ выбраться из окружения у Нефедовки

    Tекст: Катерина Туманова

    Российские военнослужащие группировки войск «Север» за прошедшие сутки продвинулись по ключевым направлениям фронта и пресекли попытки противника выбраться из окружения на Харьковском направлении.

    «На Волчанском направлении противник на бронетехнике при поддержке танка предпринял очередную попытку прорыва кольца окружения с внутренней стороны в районе Нефедовки. В результате комплексного огневого поражения попытка сорвана, враг уничтожен», – сообщили бойцы неофициальному Max-каналу группы войск «Северный ветер».

    Кроме того, бойцы «Севера» рассказали, что на Липцовском направлении по позициям ВСУ активно работали расчеты «Солнцепеков». Есть продвижение в районе Алисовки и Высокой Яруги.

    На Великобурлукском направлении бойцы продвинулись в районе Крейдянки и Колодезного. Общее продвижение составило до 500 м.

    На Сумском направлении в Шосткинском районе «Северяне» освободили Уланово и продолжают продвижение в районе Толстодубово. В Краснопольском районе тяжелые бои идут в районе населенного пункта Степок. В Сумском – штурмгруппы ведут стрелковые бои в районе Кияницы и Хотени.

    «За сутки подтвержденные потери противника составили свыше 310 человек (из них более 140 в Сумской и свыше 170 в Харьковской областях)», – сказано в сводке.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, эксперт Марочко заявил, что взятие Уланово создало угрозу котла для ВСУ. Минобороны сообщило о боях за четыре населенных пункта в Харьковской области, там добавили, что освобождение Нововодяного дало продвинуться на Добропольском направлении.

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