Глава Пентагона запланировал сократить число генеральских должностей

Fox News: Хегсет намерен сократить число генеральских должностей на 20%

Tекст: Дарья Григоренко

Как передает телеканал Fox News со ссылкой на служебные документы, руководитель американского военного ведомства планирует провести масштабные кадровые изменения среди высшего командования, сообщает РИА «Новости». Инициатива затронет значительную часть руководящего состава армии.

«Министр обороны США Пит Хегсет объявит о планах сократить на 20% число генеральских и адмиральских должностей во время своего обращения к вооруженным силам в среду», – говорится в сообщении.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в июне глава американского военного ведомства заявил о выявлении миллиардов долларов дублирующих расходов.

В мае прошлого года Пит Хегсет распорядился сократить число четырехзвездных генералов и адмиралов минимум на 20%.

До этого Пентагон спланировал отставку продвигавших идеи инклюзивности высокопоставленных военных.