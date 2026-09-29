  • Новость часаВ Кремле допустили подготовку Китаем встречи Путина, Трампа и Си Цзиньпина на саммите АТЭС
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Ошибки Зеленского превратили Киев в прифронтовой город
    Токаев назвал Путина наиболее приемлемой политической фигурой для всего мира
    Депутат рады: Украина проворонила появление у России реактивных дронов
    Глава Росатома подарил Пашиняну первую генсхему армянской АЭС
    В Кремле допустили подготовку Китаем встречи Путина, Трампа и Си Цзиньпина на саммите АТЭС
    Додик на встрече с Путиным в Кремле выразил поддержку целям СВО
    БПЛА поразил сухогруз с военным имуществом для ВСУ
    Россия заняла десятое место в мире по потреблению кофе
    Стоимость испанской визы для россиян превысила 10 тыс. рублей
    29 сентября 2026, 18:41 • Новости дня

    Чехия начала учения по испытанию БПЛА и средств защиты от них

    CTK: Чехия начала учения по испытанию БПЛА и средств защиты от них

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В Чехии стартовали третьи по счету учения Drone Shield 2026, направленные на испытание беспилотников и систем противодействия им с участием компаний с Украины, сообщило агентство CTK.

    Армия Чехии уже в третий раз проводит масштабные учения Drone Shield 2026 по испытанию беспилотных летательных аппаратов и средств защиты от них, передает ТАСС со ссылкой на CTK.

    Тренировки организованы на полигоне неподалеку от города Вышков в центре страны. В них участвуют более 70 компаний из 17 государств, а также наблюдатели от армий стран-членов НАТО. В числе участников есть и фирмы с Украины.

    Главная цель маневров – детальное ознакомление командования национальных вооруженных сил с современными технологиями беспилотников. На основе полученного опыта военные сделают выводы о том, какие именно дроны необходимы чешской армии в будущем.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в середине сентября военно-воздушные силы Чехии подняли истребители из-за неизвестного беспилотника у польской границы.

    Ранее Евросоюз запустил на своей территории производство дронов для Украины. До этого министерство обороны Литвы решило привлечь украинских специалистов для повышения эффективности защиты от БПЛА.

    29 сентября 2026, 05:10 • Новости дня
    Военкоры сообщили о применении «Цирконов» при ночном ударе по Киеву

    При ударе по Киеву применили «Цирконы»

    Военкоры сообщили о применении «Цирконов» при ночном ударе по Киеву
    @ Petersburg Cover Images/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    В ночь на вторник ВС России осуществили мощный ракетный удар по Киеву, в котором звучали взрывы и сирена воздушной тревоги, согласно сообщениям украинских СМИ и пабликов.

    «Мощный ракетный удар нанесён по Киеву: взрыв у Рады и пожары после «Цирконов». Выпущены уже не менее шести гиперзвуковых «Цирконов». Известно о двух попаданиях в Киеве, одно попадание в Жулянах. Дрон взорвался в районе Верховной Рады», – сообщает Max-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны».

    Там добавили, что Киев и область продолжают атаковать «Герани», также идет атака реактивных БПЛА на Одессу.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, днем ранее, 28 сентября российские войска поразили военные объекты в Одессе и Измаиле, а также поразили цеха производства беспилотников ВСУ.

    Кроме того, ВС России нанесли удар по дата-центру «Укр Телекома» в Киеве и двум сухогрузам.


    Комментарии (10)
    29 сентября 2026, 12:49 • Новости дня
    Шесть богатых стран Евросоюза потребовали урезать бюджет объединения

    Politico: Германия и еще пять стран потребовали урезать бюджет ЕС на сотни миллиардов евро

    Шесть богатых стран Евросоюза потребовали урезать бюджет объединения
    @ Michael Kappeler/dpa/Global Look Press

    Tекст: Игорь Иножарский

    Коалиция состоятельных стран Евросоюза потребовала радикально сократить следующий долгосрочный бюджет объединения.

    Лидеры Германии, Нидерландов, Австрии, Дании, Швеции и Финляндии призвали сократить проект следующего бюджета Евросоюза «на несколько сотен миллиардов евро», пишет Politico.

    Следующий семилетний многолетний финансовый план, который вступит в силу в 2028 году, регулирует расходы на различные нужды – от субсидий сельскому хозяйству до оборонных программ и выплат бедным регионам. Еврокомиссия предложила бюджет в размере почти 2 трлн евро. Однако многие страны – нетто-доноры, которые платят в бюджет больше, чем получают из него, хотят сократить свои взносы. Другие страны выступают за увеличение расходов.

    В письме шести стран отмечается, что они финансируют почти 40% всех взносов государств-членов ЕС. Они считают номинальное увеличение бюджета на 60% по сравнению с текущим «просто нереалистичным». Еврокомиссия планирует создать новые возможности для получения доходов за счет общеблоковых налогов, но это не устраивает более экономные страны.

    Ожидается, что председательствующая в Совете ЕС Ирландия представит новый проект бюджета с обновленными цифрами в ближайшие дни. Лидеры обсудят его на саммите в Брюсселе с 15 октября.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник Германия и пять других стран Евросоюза выдвинули ультиматум по бюджету блока. На прошлой неделе Еврокомиссия допустила сокращение помощи третьим странам на 40%. В начале прошлой недели государства Евросоюза отказались урезать ключевые расходы нового бюджета.

    Комментарии (9)
    29 сентября 2026, 13:20 • Видео
    Лидера Венгрии лишили иммунитета: украл телефон

    Парламент Венгрии лишил юридического иммунитета премьер-министра Петера Мадьяра за кражу сотового телефона. Ситуация вдвойне уникальная, поскольку премьер сам об этом попросил.

    Комментарии (0)
    29 сентября 2026, 07:04 • Новости дня
    Два американских летчика катапультировались при посадке на авианосец

    Два пилота США катапультировались при аварийной посадке на авианосец Eisenhower

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Двум летчикам американских ВМС пришлось катапультироваться из-за произошедшего в понедельник инцидента при посадке на палубу атомного авианосца Dwight D. Eisenhower, сообщила пресс-служба ВМС США.

    Двум пилотам ВМС США пришлось покинуть кабину самолета из-за инцидента во время посадки на авианосец Dwight D. Eisenhower, передает ТАСС.

    «Примерно в 18:18 по времени восточного побережья 28 сентября произошел инцидент во время посадки на палубу авианосца класса Nimitz Dwight D. Eisenhower (CVN 69) у побережья штата Вирджиния», – сообщили в пресс-службе американских Военно-морских сил. Уточняется, что летчики из состава 3-го авиационного крыла авианосца катапультировались и были оперативно спасены.

    Оба пилота сейчас проходят медицинское обследование на борту корабля. В результате происшествия также пострадали четверо членов экипажа авианосца. Им оказывается необходимая помощь, один человек госпитализирован с травмами, не угрожающими жизни.

    Авария случилась в момент захода самолета на посадку, когда он должен был зацепиться тросом аэрофинишера за палубу. Этот маневр считается одним из самых сложных в авиации. Аналогичный случай уже происходил на этом корабле в 2016 году: тогда из-за лопнувшего троса при посадке самолета E-2C Hawkeye пострадали восемь военнослужащих.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в апреле на американском авианосце USS Dwight D. Eisenhower произошел пожар. В октябре прошлого года с авианосца USS Nimitz рухнули в море истребитель и вертолет. В июле текущего года американский эсминец Benfold сломался в Тихом океане.

    Комментарии (4)
    29 сентября 2026, 15:23 • Новости дня
    Армия Ирана объявила награду за захват американских солдат

    Армия Ирана заявила о выплатах 40 тыс. долларов за пленение солдат США

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Иранская армия пообещала выплатить около 40 тыс. долларов за пленение американского солдата в случае наземного вторжения США.

    Вооруженные силы Ирана пообещали значительное денежное вознаграждение гражданам страны за захват американских военнослужащих в случае сухопутной операции, передает ТАСС. Представитель армии генерал Мохаммад Акраминия озвучил условия получения выплат.

    «Каждый иранец, который предоставит тело или пленит американского солдата, вторгнувшегося на территорию Ирана, получит награду в 50 млрд риалов (эквивалентно примерно 20 тыс. долларов), а если это сделает женщина, то награда будет в два раза больше – 100 млрд риалов (эквивалентно примерно 40 тыс. долларов)», – заявил Акраминия.

    Генерал также подчеркнул, что аналогичные выплаты могут быть рассмотрены и для жителей других стран региона за подобные действия.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в августе командование вооруженных сил Ирана пообещало выплачивать крупные премии за пленение американских солдат.

    Позже официальный представитель армии республики Мохаммад Акраминия заявил о переходе страны к наступательной военной доктрине.

    В сентябре Тегеран получил разведывательные данные о подготовке Вашингтона к новой атаке.

    Комментарии (4)
    29 сентября 2026, 08:52 • Новости дня
    ЕС начал обсуждать меры экономии электроэнергии

    ЕС начал обсуждать меры экономии электроэнергии из-за риска потери топлива из США

    ЕС начал обсуждать меры экономии электроэнергии
    @ Francisco Seco/AP/ТАСС

    Tекст: Мария Иванова

    Президент США Дональд Трамп пригрозил ограничить экспорт американского дизельного топлива, что вынудило государства Евросоюза вернуться к рассмотрению мер снижения энергопотребления, отмечают СМИ.

    Страны Европы возвращаются к обсуждению экстренных мер экономии энергии, аналогичных тем, что вводились после начала полномасштабного конфликта на Украине. Поводом стали высокие цены, низкая заполненность газовых хранилищ и угроза ограничения экспорта американского дизельного топлива, пишет Politico.

    Уровень тревоги в Брюсселе вырос после того, как еврокомиссар по энергетике Йоргенсен разослал столицам государств письмо с призывом рассмотреть шаги по снижению энергопотребления. Для обсуждения ситуации министры энергетики Евросоюза собрались на неформальную встречу в Дублине, к которой также привлекли представителей Великобритании, Норвегии и Украины, отмечает РИА «Новости».

    Одновременно Координационная группа Евросоюза по нефти приступила к оценке возможных последствий в случае введения Соединенными Штатами запрета на экспорт. По данным Еврокомиссии, в настоящий момент конкретного дефицита дизельного топлива в объединении не наблюдается, однако зависимость от американских поставок остается высокой.

    После отказа от российских энергоресурсов доля США в европейском импорте сжиженного природного газа выросла до 63,2%, а нефти – до 18,8%. При этом доля российского газа за четыре года сократилась с 45% до 12%. В Москве неоднократно подчеркивали, что подобная политика наносит ущерб самой Европе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу еврокомиссар предрек европейским государствам самую суровую зиму из-за цен на энергоносители.

    На прошлой неделе премьер-министр Словакии Роберт Фицо обвинил руководство объединения в игнорировании топливного кризиса.

    Летом Еврокомиссия пообещала защитить страны союза от последствий возможных решений американского президента.

    Комментарии (2)
    29 сентября 2026, 05:35 • Новости дня
    Российские военные корабли совершили исторический проход в Карское море

    Российские военные корабли совершили проход в Карское море

    Tекст: Катерина Туманова

    Отряд кораблей Северного флота впервые вошел в Карское море через пролив Шокальского, что в истории Военно-морского флота России произошло впервые.

    Военные суда под командованием вице-адмирала Олега Голубева совершили беспрецедентный переход между островами архипелага Северная Земля, открыв новый арктический маршрут, передает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу Северного флота.

    «Отряд кораблей и судов обеспечения Северного флота под командованием заместителя командующего Северным флотом вице-адмирала Олега Голубева впервые в истории Военно-морского флота России прошел проливом Шокальского, который отделяет остров Октябрьской Революции от острова Большевик архипелага Северная Земля и вошел в акваторию Карского моря», – говорится в официальном сообщении.

    При прохождении пролива на кораблях была объявлена учебная тревога. Ледовую разведку провел поднятый с борта патрульного корабля ледового класса «Иван Папанин» вертолет Ка-29.

    Североморцам при прохождении пролива пришлось справляться со сложной ледовой обстановкой в море. Однако они смогли обеспечить навигационную безопасность хождения и маневрировать переменными курсами, чтобы безопасно разойтись с айсбергами.

    При прохождения пролива североморцы оценили пригодность нового района для действий кораблей Военно-морского флота России.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, учебный корабль Балтфлота «Перекоп» прибыл в Камбоджу. Корабли ТОФ вернулись во Владивосток для проведения акции «Тихоокеанская слава».

    Президент Путин заявил о планах пополнения флота тремя новыми атомными ледоколами.

    Комментарии (0)
    29 сентября 2026, 05:47 • Новости дня
    Рубио заявил об иностранном следе в инциденте на британской авиабазе Фэрфорд

    Рубио заявил об иностранном следе на британской авиабазе Фэрфорд

    Tекст: Катерина Туманова

    Госсекретарь США Марко Рубио заявил об иностранном вмешательстве при инциденте на британской авиабазе Фэрфорд, где ранее задержали пятерых человек из-за взрывчатки.

    Госсекретарь США Марко Рубио заявил об иностранном следе в инциденте на британской авиабазе Фэрфорд, сообщает телеканал Fox News. По его словам, ситуация оказалась очень серьезной.

    «То, что могло произойти в Великобритании на выходных, – это очень серьезная ситуация. Она явно не обошлась без иностранного вмешательства… Я хочу поблагодарить Великобританию за сотрудничество и помощь в этом вопросе», – приводит РИА «Новости» слова Рубио, который пообещал раскрыть больше в ближайшие дни.

    В воскресенье правоохранители задержали пятерых британских граждан возле военной базы Фэрфорд. Их подозревали в преступлениях, связанных с законом о взрывчатых веществах. На следующий день задержанных отпустили под залог.

    Фэрфорд является единственной в Европе базой для американских стратегических бомбардировщиков, откуда ранее наносились удары по Ираку и Югославии. В марте британские власти позволили США использовать объект для операций против Ирана в оборонительных целях.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье возле используемой США авиабазы Фэрфорд в Британии ввели режим ЧС. В понедельник Госдеп предупредил американцев в Британии о риске из-за инцидента в Фэрфорде. Посольство Ирана отвергло обвинения в инциденте возле базы ВВС США в Британии.

    Комментарии (0)
    29 сентября 2026, 03:55 • Новости дня
    Эксперт Марочко: Взятие Уланово создало угрозу котла для ВСУ

    Tекст: Катерина Туманова

    Взятие села Уланово в Сумской области обеспечило расширение буферной зоны до 10 км и создание угрозы окружения для украинских боевиков в населенном пункте Коренёк, сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

    «Со взятием Уланово наши военнослужащие не только расширили буферную зону примерно до 10 км на данном участке, но и сформировали практически огневой мешок для украинских боевиков, которые находятся рядом, северо-восточнее от Уланово – это населенный пункт Коренёк», – заявил он ТАСС.

    Марочко отметил, что ширина горловины этого мешка достигает пяти километров. Он добавил, что при одновременном продвижении российских сил на юг от Бачаевска и на север от Уланово в ближайшее время может возникнуть новый котел для подразделений противника.

    Напомним, российские войска освободили сумское Уланово 28 сентября.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Минобороны сообщило о боях за четыре населенных пункта в Харьковской области, там добавили, что освобождение Нововодяного дало продвинуться на Добропольском направлении


    Комментарии (0)
    29 сентября 2026, 13:41 • Новости дня
    Лавров напомнил о военной доктрине в ответ на планы Польши по ракетам Patriot

    Лавров напомнил о военной доктрине из-за планов Польши делать ракеты Patriot

    Tекст: Мария Иванова

    Глава МИД Сергей Лавров призвал изучить российскую военную доктрину, комментируя инициативу Польши разместить на своей территории производство американских ракет Patriot.

    Руководитель внешнеполитического ведомства напомнил, что глава государства неоднократно цитировал этот важнейший документ, пишет РИА «Новости».

    Выступая на полях ежегодного заседания Международного клуба «Валдай», министр порекомендовал журналистам внимательно ознакомиться с соответствующим разделом доктрины.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце Варшава заявила о схватке с Берлином за лицензию на ракеты Patriot.

    Летом власти Польши сообщили о планах производить эти боеприпасы на Украине.

    В июле польская сторона подписала с партнерами по НАТО договор о центре ремонта ракет для комплексов противоракетной обороны.

    Комментарии (0)
    29 сентября 2026, 06:35 • Новости дня
    Новейшему кораблю ВМС США «Санта Барбара» предрекли катастрофу из-за двигателей

    Кораблю ВМС США «Санта Барбара» предрекли скорую катастрофу

    Tекст: Катерина Туманова

    Новейший боевой корабль ВМС США «Санта Барбара» оказался под угрозой катастрофической механической поломки из-за критической выработки ресурса четырех двигателей, сказано в тендерной документации.

    Американские военные предупредили о риске катастрофической аварии на новейшем боевом корабле прибрежной зоны «Санта Барбара» из-за критического износа двигателей, передает РИА «Новости». В документации указано, что экстренное техническое обслуживание требуется немедленно.

    «Все четыре двигателя в настоящее время эксплуатируются сверх максимального количества рабочих часов, что увеличивает риск катастрофической аварии, если данное техническое обслуживание не будет выполнено немедленно», – подчеркивается в документе, призванном обосновать закупки у единственного поставщика.

    Речь идет о двух главных ходовых дизелях и двух судовых дизель-генераторах.

    Представители ВМС США отметили, что срочное вмешательство необходимо для сохранения боеготовности корабля и предотвращения угрозы жизни экипажа.

    Контракт на проведение неотложных работ до 11 октября 2026 года получила компания Epsilon Systems Solutions без открытых торгов.

    По данным американского издания Santa Barbara Independent, итоговая стоимость судна с вооружением составила около 700 млн долларов. Корабль развивает скорость до 44 узлов, вмещает 40 человек экипажа и оснащен артиллерией, ракетами Hellfire и двумя вертолетами Seahawk.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, США в декабре 2025 года успешно запустили беспилотную систему LUCAS с «Санта Барбара» в Персидском заливе. Nikkei писала, что  США закупят военные корабли у союзников для конкуренции с Китаем.

    Американские военно-морские силы изучали возможность закупки фрегатов у Японии, Южной Кореи и Турции.

    Комментарии (0)
    29 сентября 2026, 12:52 • Новости дня
    Евросоюз усомнился в введении запрета на экспорт дизеля из США

    Politico: Чиновники ЕС сомневаются, что Трамп запретит экспорт дизеля

    Tекст: Игорь Иножарский

    Европейские чиновники выразили осторожный оптимизм о том, что президент США Дональд Трамп откажется от планов по введению 90-дневного запрета на экспорт дизельного топлива.

    Министр энергетики Ирландии Дарра О’Брайен заявил, что получил заверения от администрации США о маловероятности запрета на экспорт дизеля, пишет Politico.

    По его словам, запрет оказал бы заметное влияние на страны ЕС, однако в Вашингтоне нет активных попыток реализовать эту меру. Европейский комиссар по энергетике Дан Йоргенсен также отметил, что был рад услышать заявление министра энергетики США Криса Райта о неэффективности такого запрета.

    Трамп ранее поддерживал идею временного прекращения экспорта топлива из-за роста цен на фоне событий в Иране и ограничения экспорта из России. По данным S&P Global Energy, американское топливо составляет более 50% импорта и 10% потребления дизеля в Евросоюзе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг американские нефтяники выступили против запрета на экспорт дизеля. В четверг идея Дональда Трампа вызвала панику в отрасли. На прошлой неделе СМИ сообщили о планах США ввести 90-дневный запрет на экспорт дизельного топлива.

    Комментарии (0)
    28 сентября 2026, 21:39 • Новости дня
    Почетное наименование «гвардейский» присвоено двум подразделениям ВС России

    Путин присвоил почетное наименование «гвардейский» двум подразделениям ВС России

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент России Владимир Путин присвоил почетное наименование «гвардейский» двум подразделениям Вооруженных сил страны за проявленные личным составом массовый героизм и отвагу.

    Соответствующие указы главы государства размещены на официальном портале опубликования правовых актов. «За массовый героизм и отвагу, стойкость и мужество, проявленные личным составом бригады в боевых действиях по защите Отечества и государственных интересов в условиях вооруженных конфликтов, постановляю: присвоить 92-й отдельной радиотехнической бригаде (особого назначения) почетное наименование «гвардейская», – говорится в документе.

    Другим указом российский лидер отметил заслуги 318-го отдельного радиотехнического полка особого назначения. Оба документа вступают в силу со дня их подписания, 28 сентября.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в августе президент России Владимир Путин присвоил звания гвардейских 101-й Хинганской бригаде управления и 33-му инженерно-саперному полку.

    В июле аналогичный статус получили 430-й мотострелковый полк и 104-я бригада управления.

    В июне глава государства подписал указ о переименовании 35-го инженерно-саперного полка в гвардейский.

    Комментарии (0)
    29 сентября 2026, 02:03 • Новости дня
    Россия и Монголия подписали план военного партнерства до 2031 года

    Россия и Монголия подписали план военного партнерства

    Tекст: Катерина Туманова

    Представители оборонных ведомств России и Монголии – замминистра обороны России Василий Осьмаков и его монгольский коллега генерал-майор Дашцэдэнгийн Баасандамба – утвердили план стратегического партнерства в военной сфере.

    «Итогом встречи Василия Осьмакова с его монгольским коллегой, генерал-майором Дашцэдэнгийном Баасандамбой, стало подписание фундаментального документа – Плана российско-монгольского стратегического партнерства в военной сфере на 2027–2031 годы», – сказано в Max-канале Минобороны.

    В сообщении уточняется, что на сегодняшний день между странами выстроен прочный рабочий контакт: эффективно взаимодействуют генеральные штабы, приграничные военные округа, различные виды вооруженных сил и профильные военные вузы.

    При этом подписанный сторонами план направлен на придание системного и долгосрочного характера взаимодействия между оборонными ведомствами двух стран», – цитирует РИА «Новости» сообщение Минобороны.

    В ходе визита Василий Осьмаков встретился с начальником генштаба вооруженных сил Монголии Сунрэвом Ганбямбой.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в апреле главы генеральных штабов России и Монголии провели переговоры для развития двустороннего военного сотрудничества. В начале августа в Монголии прошли совместные с Россией военные учения.

    В сентябре Минобороны обсудило военное сотрудничество с Монголией.

    Комментарии (0)
    29 сентября 2026, 13:53 • Новости дня
    Силы НАТО отработали захват судна с российским экипажем

    The Telegraph: Силы НАТО отработали захват судна с российским экипажем

    Tекст: Мария Иванова

    В ходе учений Exercise Strike Warrior в Великобритании силы НАТО отработали сценарий захвата судна, экипаж которого условно состоял из граждан России.

    Военные альянса моделировали боевые действия у побережья Шотландии, включая угрозу уничтожения фрегатов при дозаправке, сообщает The Telegraph.

    Португальские морские пехотинцы десантировались с вертолетов на судно-заправщик, штурмом заняли мостик и машинное отделение, а затем задержали экипаж, игравший роль «условных российских военизированных гражданских лиц», отмечает РИА «Новости».

    В учениях приняли участие 1,3 тыс. военнослужащих из разных стран альянса.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в середине месяца ботинки морпехов США развалились на учениях НАТО в Арктике.

    В июле МИД заявил об отслеживании Россией учений НАТО в Болгарии.

    В июне Захарова назвала цель совместных учений Армении с альянсом.

    Комментарии (0)
    29 сентября 2026, 04:10 • Новости дня
    Хакеры похитили данные 3 млн сотрудников Пентагона

    Tекст: Катерина Туманова

    Утечка данных из системы Пентагона раскрыла конфиденциальную информацию о почти 3 млн человек, в числе утекших данных – номера социального страхования и сведения о должностях.

    Масштабная утечка из обширной кадровой базы данных Министерства обороны США привела к раскрытию конфиденциальной информации, принадлежащей огромному числу военнослужащих. Утечка затронула 2,76 млн живых людей и еще 294 тыс. умерших, сообщил телеканал ABC News.

    «Информационная система Центра данных о кадровом составе Министерства обороны (DMDC) подверглась несанкционированному доступу к личной информации со стороны небольшого числа неавторизованных пользователей в период с октября 2025 года по июль 2026 года. После обнаружения DMDC немедленно устранил уязвимость», – заявил представитель оборонного ведомства США.

    Масштаб и чувствительность раскрытой информации могут вызвать опасения по поводу национальной безопасности, особенно потому, что файлы включали подробности о должностях, занимаемых военным и гражданским персоналом.

    Центр данных о кадровом составе Министерства обороны служит одним из главных хранилищ кадровых записей Пентагона, содержащим информацию о военнослужащих действительной службы и резерва, гражданских служащих, подрядчиках, пенсионерах, ветеранах и членах их семей. Агентство хранит более 60 млн кадровых записей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Bloomberg узнало, что в киберкомандовании США за месяц пять человек покончили с собой. Хакеры взломали онлайн-сервисы ФБР и украли данные сотрудников, а также нанесли массированный киберудар по системам водоснабжения США.

    Комментарии (0)
    Главное
    Генсек ООН призвал Россию и США договориться о замене СНВ-3
    Момент падения горящего военного самолета в Амурской области попал на видео
    Госдолг Украины обновил исторический максимум
    The Atlantic: Трамп одобрил план ослабления антироссийских санкций
    Кабмин Украины разрешил «Укрзализныце» закупать старые локомотивы
    Трамп подписал указ о создании единого портала госуслуг США
    Бразильский футболист превратил повесть Толстого в бестселлер