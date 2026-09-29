Суд в Нью-Йорке перенес заседание по делу российских руферов

Tекст: Валерия Городецкая

Перенос связан с тем, что большое жюри пока не приняло процессуального решения и должно определить достаточность доказательств для утверждения обвинительного заключения, пишет РИА «Новости». До этого момента рассмотрение дела по существу не начнется, однако обвинения с россиян не сняты.

На эту дату заседание предложил перенести адвокат пары.

Ранее прокуратура Манхэттена сообщала, что паре предъявлены три обвинения в уголовных преступлениях категории D, каждое из которых предусматривает до семи лет лишения свободы, а также административное обвинение за проникновение на крышу.

На предварительных слушаниях 2 июля Николау и Кузнецов не признали вину и были отпущены из-под стражи без залога. За их делом следит министерство внутренней безопасности США, которое подтвердило законность въезда россиян в страну 8 января.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце российские руферы Биркус и Николау прибыли в суд Нью-Йорка. Летом прокуратура Манхэттена пригрозила им 20 годами тюрьмы.

В начале июля россиянам предъявили обвинения после подъема на Эмпайр-стейт-билдинг.