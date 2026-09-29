Финал всероссийской игры «Семейная зарница» прошел в Волгоградской области

Tекст: Валерия Городецкая

Наставниками выступили ветераны специальной военной операции со всей России, сообщается в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД. Торжественная церемония закрытия состоялась в оборонно-спортивном лагере «Авангард».

Статс-секретарь – заместитель министра обороны России, председатель фонда «Защитники Отечества» Анна Цивилева отметила, что участники продемонстрировали сплоченность и умение работать в команде. Она поблагодарила наставников за вовлеченность и личный пример.

Программа финала включала преодоление веревочного городка, плетение маскировочных сетей, создание «Семейного древа» и кулинарные состязания. Главным испытанием стала военно-тактическая игра, где семьи оказывали первую помощь, искали условные мины и решали тактические задачи.

Победителем общего зачета стала команда «Кирея» из Псковской области. Второе место заняла команда «Воин Поволжья» из Саратовской области, третье – «Родные сердца» из Астраханской области. В состязании «Маршрутная квест-игра» лучшей стала команда «Бородулины-Универсал» из Алтайского края.

Организаторами игры выступили фонд «Защитники Отечества», Движение Первых, «Юнармия» и центр «Воин» при поддержке Минобороны и Росмолодежи.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в июле председатель фонда «Защитники Отечества» Анна Цивилева посетила соревнования по мастерству среди участников СВО.

В конце июня президент Владимир Путин включил Цивилеву в Совет по стратегическому развитию и нацпроектам.

В середине июня Цивилева поздравила россиян с Днем России.