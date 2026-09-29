В угандийском королевстве Торо короновали нового монарха

Daily Monitor: В Уганде короновали нового короля Торо Эдварда Ньябонго I

Tекст: Валерия Городецкая

Церемония состоялась во дворце Карузиика в городе Форт-Портал при участии президента страны Йовери Мусевени и тысяч местных жителей, передает ТАСС со ссылкой на газету Daily Monitor.

Новый монарх был избран представителями королевского клана Бабиито после смерти предыдущего правителя Ойо Ньимбы Кабамбы Игуры Рукиди IV. Позднее его кандидатуру утвердил Верховный совет королевства.

Коронация прошла на фоне спора о престолонаследии. Мать покойного правителя Бест Кемигиса настаивает на незаконности выбора преемника, заявляя, что у ее сына остался наследник. При этом представители клана заявляют, что официально он представлен не был.

До восшествия на престол Ньябонго I работал тележурналистом в государственной Угандийской телерадиовещательной корпорации. Традиционные королевства в Уганде не обладают политической властью, но играют важную культурную и общественную роль.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце в Уганде умер самый молодой в мире монарх, правивший королевством Торо.