АТОР: Стоимость испанской визы для россиян превысила 10 тыс. рублей

Tекст: Дарья Григоренко

Дополнительно необходимо оплатить сервисный сбор визового центра в размере 1,4 тыс. рублей, передает ТАСС. «Испанский визовый центр обновил тарифы для заявителей в России. Визовый сбор теперь составляет 8840 рублей, он повысился примерно на 1,5 тыс. рублей из-за изменения курса евро к рублю. Дополнительно оплачивается сервисный сбор визового центра – 1444 рубля», – сообщили в АТОР.

Запись на подачу документов в Москве на первую половину октября откроется в ближайшее время. Представители АТОР отметили, что получение визы занимает около четырех-пяти недель, поэтому оформить документы до Нового года вполне возможно.

Подавать заявление разрешается не ранее чем за шесть месяцев до поездки и минимум за 15 рабочих дней. Из-за высокого спроса срок рассмотрения документов в Генеральном консульстве Испании может увеличиться до 45 дней и более.

Как писала газета ВЗГЛЯД, время ожидания рассмотрения документов россиян на въезд в Испанию выросло до 45 дней.

Страны Евросоюза ужесточили требования к заявителям на получение шенгенских виз.

Еврокомиссия исключила из доклада о состоянии Шенгенской зоны статистику по выданным гражданам России разрешениям.