Житель Краснодара получил 18 лет колонии за финансирование ВСУ

Tекст: Валерия Городецкая

С 24 февраля по 1 июня 2022 года осужденный установил контакт с представителем Украины, согласившись администрировать публичный пропагандистский канал. Также он участвовал в сборе средств для ВСУ, размещая информацию о способах перевода денег на закупку дронов и военной амуниции, пишет ТАСС со ссылкой на представителя суда.

По версии следствия, подсудимый знал о присутствии в его канале действующих военнослужащих ВСУ, представителей ГУР Минобороны и Службы безопасности Украины. Он намеренно публиковал антироссийские посты и информировал об обстрелах России.

В 2023 году Карлов опубликовал в своем канале найденные им персональные данные троих российских военнослужащих. Преступная деятельность была пресечена сотрудниками УФСБ России по Краснодарскому краю, которые собрали доказательную базу для вынесения приговора.

Как писала газета ВЗГЛЯД, весной суд в Чувашии приговорил москвича за финансирование ВСУ.

В апреле суд в Севастополе назначил бывшему военнослужащему ВСУ 18 лет колонии за госизмену.

В прошлом году жителя Челябинска арестовали за финансирование украинских войск.