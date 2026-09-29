Tекст: Валерия Городецкая

Глава государства провел в Кремле встречу с председателем правительства Республики Сербской Саво Миничем и лидером правящей партии Милорадом Додиком, передает РИА «Новости». В ходе переговоров Додик поблагодарил Путина и высказал полную поддержку целям спецоперации на Украине.

Он подчеркнул, что российский лидер всегда был прав в своих предупреждениях относительно политики западных стран.

Милорад Додик добавил, что абсолютно согласен с позицией Москвы, и напомнил, что на протяжении всего этого времени находился рядом с Россией и всегда открыто заявлял о своих взглядах.

Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее президент России отметил историческую связь народов России и Республики Сербской.

Во вторник пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил о подготовке к переговорам с лидерами Республики Сербской.