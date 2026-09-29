Tекст: Тимур Шайдуллин

МИД Эстонии не смог подтвердить фактами заявления о вине Москвы в инциденте на оборонном предприятии Milrem Robotics в Таллине. «29 сентября временный поверенный в делах Российской Федерации Камран Абилов был приглашен в министерство иностранных дел Эстонской Республики», – рассказали РИА «Новости» в российском посольстве.

В дипмиссии уточнили, что в ходе беседы эстонская сторона предъявила обвинения из-за возгорания на таллинском складе 15 августа. Однако никаких доказательств дипломатам не представили, сославшись на незавершенное расследование обстоятельств происшествия.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал голословными обвинения в причастности российских спецслужб к этому инциденту.

В августе правоохранительные органы Латвии задержали предполагаемых виновников спланированного пожара на объекте предприятия Milrem Robotics.

Как писала газета ВЗГЛЯД, прибалтийские технологические фирмы поставляют роботизированные системы для украинской армии.