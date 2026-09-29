Tекст: Валерия Городецкая

Российский лидер принял в Москве делегацию Республики Сербской, входящей в состав Боснии и Герцеговины. В ходе переговоров он подчеркнул, что партнерство между сторонами основано на проверенной временем дружбе, пишет ТАСС.

Глава государства напомнил, что в текущем году представители республики посетили российскую столицу для участия в праздновании 81-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Он выразил гостям благодарность за этот визит и внимание к общей исторической памяти.

Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник пресс-секретарь президента Дмитрий Песков анонсировал встречу Владимира Путина с лидерами Республики Сербской.

Летом портрет российского лидера украсил Овальный зал парламента республики.

Весной глава государства сообщил о намерении продолжить двустороннее сотрудничество.