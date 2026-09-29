Tекст: Валерия Городецкая

Глава государства выразил надежду на успешное выступление правящей коалиции Республики Сербской на предстоящих 4 октября всеобщих выборах, передает РИА «Новости». Российский лидер подчеркнул, что представители Москвы примут участие в ходе голосования в качестве наблюдателей.

На прошлой неделе политики провели переговоры с послом России Игорем Калабуховым в Восточном Сараево. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков ранее указывал на традиционно тесные исторические связи между Москвой и Республикой Сербской.

Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил о предстоящей встрече главы государства с лидерами Республики Сербской.

Летом Милорад Додик пообещал сохранить партнерство с Россией после выборов.

В мае Путин заявил о совместном выступлении Москвы и Республики Сербской за справедливый миропорядок.