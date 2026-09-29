Пожар на месте крушения самолета Ту-95 в Амурской области ликвидировали

МЧС: Пожар на месте крушения Ту-95 в Амурской области потушен

Tекст: Валерия Городецкая

Представитель спасательного ведомства подтвердил РИА «Новости», что огонь на месте авиакатастрофы уже потушен.

Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник сообщалось о гибели шести человек при крушении самолета Ту-95 в Амурской области.

В августе прошлого года Межгосударственный авиационный комитет заявил о неготовности отчета по авиакатастрофе Ан-24 в регионе.

В июле того же года следователи изъяли двигатели упавшего пассажирского борта.