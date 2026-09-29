Останки 204 бойцов найдены на месте пересыльного лагеря «Дулаг 205» в Волгограде

Tекст: Дарья Григоренко

Поисковики обнаружили останки 204 бойцов в волгоградском поселке Горьковский, передает ТАСС. Находка сделана в рамках осеннего этапа Вахты Памяти на территории бывшего немецкого пересыльного лагеря «Дулаг 205».

«Поисковые работы на территории бывшего лагеря «Дулаг 205» проводятся на протяжении многих лет. В сентябре текущего года в ходе осеннего этапа Вахты Памяти поисковиками обнаружены останки 204 бойцов», – заявили в следственном управлении СК России по региону.

Найденные останки станут отправной точкой для генотипирования и установления личностей погибших. Эксперты отмечают, что это позволит определить имена людей, долгие годы числившихся пропавшими без вести, и вернуть их семьям память о судьбе родных.

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