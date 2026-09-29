Скончался создатель основ расшифровки генома человека академик Свердлов

На 88-м году жизни скончался выдающийся молекулярный биолог Евгений Свердлов

Tекст: Валерия Городецкая

О смерти ученого сообщил Институт биоорганической химии имени академиков М.М. Шемякина и Ю.А. Овчинникова РАН, передает РИА «Новости». В учреждении напомнили, что Свердлов многие годы возглавлял Лабораторию структуры и функций генов человека. За свои научные достижения он был удостоен Ленинской премии, а также Государственных премий СССР и РФ.

Основные труды академика посвящены разработке методов исследования генетического материала и получению биотехнологических продуктов для медицины и сельского хозяйства. Свердлов разработал химические подходы к определению последовательностей молекул ДНК, что заложило основы для расшифровки геномов, в том числе генома человека.

В прошлом году знаменитый приморский ученый Масленников умер во время поездки в Китай.