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    29 сентября 2026, 17:15 • Новости дня

    Посольство: Россиян среди пострадавших от новых оползней в Непале нет

    Tекст: Валерия Городецкая

    Российские граждане не числятся среди пострадавших в результате недавних оползней в Непале, сообщил советник-посланник посольства России в республике Ринчен Ракшаев.

    Сведений о наличии россиян среди пострадавших от стихийного бедствия в Непале нет. Об этом Ракшаев заявил, ссылаясь на данные туристической полиции страны, передает ТАСС.

    Масштабные оползни произошли в Непале с 24 по 29 сентября из-за сильных дождей, которые вызвали более 300 оползней и паводков по всей стране. Погибли не менее 25 человек, несколько жителей пропали без вести. Стихия повредила дороги и жилые дома.

    В середине сентября количество погибших из-за схода оползня на севере Непала составило 1396 человек.

    28 сентября 2026, 15:25 • Новости дня
    Проект запрета на покупку недвижимости россиянами одобрили в Эстонии

    Tекст: Валерия Городецкая

    Комиссия по сельской жизни парламента Эстонии направила на первое чтение законопроект, запрещающий покупку недвижимости в республике гражданами России и Белоруссии.

    Комиссия одобрила законопроект, направленный на укрепление безопасности Эстонии и ограничение возможностей для лиц, связанных с Россией и Белоруссией, приобретать недвижимость в стране, передает РИА «Новости».

    Ограничения коснутся граждан этих стран, не имеющих долгосрочного вида на жительство для резидентов Евросоюза или постоянного права на проживание в Эстонии. Запрет также распространится на компании, бенефициарами которых являются россияне или белорусы.

    Изменения не затронут уже приобретенную недвижимость. Лица, подпадающие под ограничения, смогут пользоваться рынком аренды и лизинга, но лишатся права покупать недвижимость в будущем.

    По словам главы МВД Эстонии Игоря Таро, мера вводится для предотвращения использования недвижимости в поддержке враждебной деятельности. Рассмотрение законопроекта на пленарном заседании парламента назначено на 14 октября.

    В августе таможня Эстонии запретила гражданке Финляндии ввезти в Россию сковороду.

    В июле Эстония потребовала от Евросоюза ужесточить выдачу виз россиянам.

    В июне эстонские власти задержали россиянку по требованию США об экстрадиции.

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    27 сентября 2026, 15:55 • Новости дня
    МВД Абхазии объявило в розыск пропавшую в Гагре российскую туристку

    Tекст: Елизавета Шишкова

    В абхазском курортном городе Гагра пропала туристка из Оренбургской области Амина Бикбова, которая уже несколько дней не выходит на связь с родственниками, сообщило МВД республики.

    Правоохранительные органы Абхазии ведут поиск 26-летней Амины Бикбовой, передает РИА «Новости». Родственники девушки обратились в УВД по Гагрскому району после того, как она перестала выходить на связь в течение трех суток.

    «По предварительным данным, Бикбова Амина Ильгизовна, 2000 года рождения, жительница Оренбургской области, отдыхала с подругой, 24 сентября они должны были уехать, но приняла решение остаться в Абхазии еще на несколько дней и продлила аренду жилья», – сообщила пресс-служба МВД республики в своем Telegram-канале.

    Установлено, что туристка отсутствует по месту временного проживания, а ее мобильный телефон отключен. Милиция обратилась к жителям и гостям Абхазии с просьбой сообщить любую информацию о местонахождении пропавшей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в июле текущего года в Гагрском районе Абхазии в результате ДТП погибла туристка из Петербурга.

    В августе прошлого года в этом же районе в автомобильной аварии пострадали 22 путешественника из России.

    Весной 2024 года в Гагре еще одна россиянка разбилась при падении со скалы.

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    29 сентября 2026, 13:20 • Видео
    Лидера Венгрии лишили иммунитета: украл телефон

    Парламент Венгрии лишил юридического иммунитета премьер-министра Петера Мадьяра за кражу сотового телефона. Ситуация вдвойне уникальная, поскольку премьер сам об этом попросил.

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    27 сентября 2026, 04:31 • Новости дня
    В США из-за обрушившегося шторма начались отключения света

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Ураганный ветер и подтопления фиксируются на северо-востоке США, губернатор штата Нью-Йорк Кэти Хокул призвала жителей оставаться дома из-за шторма, десятки тысяч американцев остались без электричества.

    В Нью-Йорке и ряде других штатов объявлен режим чрезвычайного положения. Ситуация осложняется тем, что в мегаполисе проходит неделя высокого уровня Генассамблеи ООН, передает РИА «Новости».

    Порывы ветра в Нью-Джерси достигли 33 метров в секунду, а в Массачусетсе превысили 31 метр в секунду. Из-за непогоды без света остались более 21 тыс. жителей Нью-Йорка и Коннектикута, а также около 10 тыс. потребителей в Массачусетсе. Власти получили свыше 350 сообщений о поваленных деревьях.

    В Нью-Йорке упавшее дерево стало причиной гибели одного человека. Прибрежные зоны оказались затоплены, а в районе Куинс местные жители вынуждены передвигаться по улицам на каяках.

    Накануне власти Нью-Йорка объявили режим чрезвычайного положения из-за сильного шторма.

    В начале сентября непогода оставила без электричества более 70 тыс. потребителей в Вашингтоне.

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    27 сентября 2026, 04:51 • Новости дня
    В Японии более 740 тыс. человек рекомендовали эвакуироваться из-за тайфуна

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Свыше 740 тыс. жителей японской префектуры Кумамото призвали покинуть свои дома из-за проливных дождей и приближения мощного тайфуна «Суригэ».

    Местные власти призвали жителей покинуть дома из-за возросшего риска оползней и разливов рек, передает ТАСС.

    Проливные дожди на острове Кюсю сопровождаются приближением тайфуна «Суригэ», эпицентр которого сейчас располагается к югу от Окинавы.

    Стихия перемещается в северо-восточном направлении к центральной части тихоокеанского побережья острова Хонсю, где находится Токио. Синоптики предупреждают, что тайфун может набрать силу и пройти вдоль островов Кюсю и Сикоку.

    Предыдущий тайфун «Дуцзюань» оставил без света десятки тысяч японцев.

    Из-за этой стихии аэропорты Токио отменили более 520 авиарейсов.

    Глава Гидрометцентра России Юрий Симонов объяснял рост числа разрушительных тайфунов в регионе влиянием природного феномена Эль-Ниньо.

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    27 сентября 2026, 05:30 • Новости дня
    Паромную переправу на Сахалин решили приостановить из-за циклона

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Шторм в Татарском проливе вынудил руководство Сахалинской области временно остановить движение судов между Сахалином и материковой частью страны, сообщили в региональном министерстве транспорта и дорожного хозяйства.

    Работа морской линии Холмск – Ванино прекратится в воскресенье, указали в ведомстве, передает РИА «Новости».

    «В связи с подходом циклона, действие которого распространится по всему Татарскому проливу, со второй половины суток 27 сентября ожидается закрытие движения через паромную переправу Ванино – Холмск – Ванино», – пояснили там.

    Сроки возобновления рейсов пока остаются неизвестными. Информацию об открытии навигации чиновники пообещали обнародовать дополнительно.

    Напомним, в Японии свыше 740 тыс. жителей призвали покинуть свои дома из-за приближения мощного тайфуна «Суригэ».

    В январе прошлого года паромная переправа между Холмском и Ванино временно приостанавливала свою работу из-за циклона.

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    28 сентября 2026, 11:39 • Новости дня
    Россиянка погибла в ДТП с грузовиком на остановке в турецкой Анталье

    DHA: Россиянка погибла под колесами опрокинувшегося грузовика в Анталье

    Tекст: Мария Иванова

    Двадцатилетняя гражданка России Арина Даутова погибла в турецкой провинции Анталья в результате наезда опрокинувшегося грузовика на остановку общественного транспорта.

    Грузовик столкнулся с легковым автомобилем и опорой светофора на трассе Манавгат – Аланья, после чего вылетел на остановку общественного транспорта, сообщает DHA.

    В результате аварии тяжелая машина перевернулась. Под прицепом оказались 20-летняя россиянка Арина Даутова и 23-летняя гражданка Азербайджана Алена Довгалева. Прибывшие на место спасатели с помощью крана подняли грузовик, однако обе девушки погибли, их тела направлены в Институт судебной медицины Антальи, отмечает РИА «Новости».

    Водитель грузовика получил легкие травмы и был задержан полицией после оказания медицинской помощи. Турецкие правоохранительные органы начали расследование обстоятельств автокатастрофы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце пять граждан России пострадали в автоаварии на территории аэропорта Антальи.

    В августе россиянка погибла в результате дорожно-транспортного происшествия в Таиланде.

    Летом турецкие власти сообщили о 40 пострадавших пассажирах в аварии с участием туристического автобуса.

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    28 сентября 2026, 17:27 • Новости дня
    Задержан виновник ДТП с погибшей россиянкой в Турции

    Турецкая полиция задержала виновника автоаварии с погибшей гражданкой России

    Tекст: Валерия Городецкая

    Генеральное консульство России в Анталье подтвердило задержание виновника дорожно-транспортного происшествия, в результате которого погибла россиянка.

    В турецкой провинции Анталья задержан виновник дорожно-транспортного происшествия, в котором погибла российская гражданка, передает РИА «Новости». По информации агентства DHA, грузовик после столкновения с автомобилем опрокинулся на остановку общественного транспорта.

    В российском диппредставительстве уточнили, что в отношении виновника ДТП проводятся следственные мероприятия. Сотрудники генерального консульства находятся в контакте с родственниками погибшей и турецкими правоохранительными органами.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник россиянка погибла в ДТП с грузовиком на остановке в турецкой Анталье.

    В прошлом месяце пять граждан России пострадали в автоаварии на территории аэропорта Антальи.

    В августе еще одна россиянка скончалась в результате дорожно-транспортного происшествия в Таиланде.

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    28 сентября 2026, 08:25 • Новости дня
    Землетрясение произошло в Алма-Ате

    МЧС: Землетрясение интенсивностью до четырех баллов зафиксировано в Алма-Ате

    Tекст: Мария Иванова

    В понедельник утром в Алма-Ате зафиксировали землетрясение, жители покинули здания и вышли на улицы.

    Эпицентр землетрясения, произошедшего в 9:38 по местному времени (7:38 мск), располагался в восьми километрах к юго-западу от Алма-Аты, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на МЧС Казахстана.

    Расчетная интенсивность подземных толчков в Алма-Ате составила три-четыре балла, в городе Каскелен – два-три балла, в селах Боралдай и Отеген-Батыр – два-три и два балла соответственно.

    В МЧС сообщили, что государственные органы оповещены, ситуация под контролем. Ведомство призвало жителей сохранять спокойствие.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце казахстанские сейсмологи зафиксировали землетрясение в Свердловской области.

    В июле землетрясение магнитудой 4,3 произошло на границе Киргизии и Казахстана.

    В прошлом году подземные толчки привели к эвакуации школ и офисов в Алма-Ате.

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    28 сентября 2026, 17:57 • Новости дня
    У берегов Гренландии произошло землетрясение магнитудой 5,4

    EMSC: У берегов Гренландии произошло землетрясение магнитудой 5,4

    Tекст: Валерия Городецкая

    Сейсмологи зафиксировали подземные толчки магнитудой 5,4 у северо-восточного побережья Гренландии, очаг залегал на глубине 10 км, сообщает Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC).

    У северо-восточных берегов Гренландии произошло землетрясение магнитудой 5,4, передает РИА «Новости» со ссылкой на данные EMSC. Эпицентр подземных толчков располагался в 639 км к западу-северо-западу от норвежского города Лонгйир на архипелаге Шпицберген, население которого составляет 2,3 тыс. человек. Очаг залегал на глубине 10 км.

    Сведения о возможных разрушениях и пострадавших в результате землетрясения не поступали.

    В понедельник утром в Алма-Ате зафиксировали землетрясение, жители покинули здания и вышли на улицы.

    На прошлой неделе у Сочи произошло землетрясение.

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    28 сентября 2026, 21:33 • Новости дня
    Крупнейший с 1949 года лесной пожар во Франции потушили спустя два месяца

    Tекст: Дарья Григоренко

    Масштабное природное возгорание на юго-западе Франции полностью ликвидировали спустя два месяца сложнейшей борьбы со стихией, сообщила префектура департамента Жиронда.

    Французские спасатели окончательно справились с огнем в департаменте Жиронда, передает РИА «Новости». Стихия стала крупнейшей с 1949 года. «Пожар в Сомос, который охватил 42 тыс. гектаров, теперь потушен», – говорится в заявлении властей.

    Огонь полностью уничтожил более 37 тыс. гектаров территории и разрушил 252 дома.

    Масштабное бедствие привело к эвакуации почти 224 тыс. человек. Теперь руководство Жиронды требует от государства возместить непредвиденные расходы в размере 11 млн евро.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, к середине июля огонь уничтожил во Франции свыше 42 тыс. гектаров леса.

    В ходе ликвидации масштабных возгораний в департаменте Жиронда пострадали более 120 сотрудников спасательных служб.

    В конце сентября французские пожарные устроили ночную акцию протеста у Эйфелевой башни из-за нехватки ресурсов.

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    29 сентября 2026, 10:59 • Новости дня
    Жители затопленного Нью-Йорка пересели на байдарки из-за мощного шторма

    CBS News: Жители затопленных районов Нью-Йорка начали плавать на байдарках

    Tекст: Мария Иванова

    После сильных дождей и штормового прилива жители прибрежных районов Нью-Йорка и Нью-Джерси вынуждены использовать байдарки для передвижения по затопленным улицам.

    Районы Нью-Йорка и соседнего Нью-Джерси ушли под воду из-за мощного шторма, принесшего на северо-восток США сильные дожди и ветер. В районе Ховард-Бич уровень воды поднялся более чем на 30 сантиметров, затопив жилые дома и гаражи, передает CBS News.

    Местные жители рассказали, что готовились к непогоде и поднимали мебель над полом с помощью подставок и бетонных блоков, однако вода все равно повредила имущество и электроприборы, отмечает РИА «Новости».

    В Бруклине из-за падения дерева погиб сотрудник городского управления жилищного хозяйства, десятки тысяч жителей остались без электричества.

    Губернатор штата Нью-Йорк Кэти Хокул объявила режим чрезвычайной ситуации в мегаполисе, округе Уэстчестер и на Лонг-Айленде. Власти предупредили граждан об опасности прибрежных подтоплений и сильного ветра.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье в США из-за обрушившегося шторма начались отключения света.

    Летом мэр Нью-Йорка предупредил о риске сильных наводнений. В июне наводнения в Соединенных Штатах унесли жизни не менее четырех человек.

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    28 сентября 2026, 08:50 • Новости дня
    Тело россиянина обнаружили в море на Кипре

    Cyprus Times: На пляже Кипра в море обнаружили тело 22-летнего россиянина

    Tекст: Мария Иванова

    Полиция Кипра обнаружила тело 22-летнего гражданина России в море между камнями волнореза близ города Ларнака.

    Молодого человека вытащили на пляж в субботу днем, попытались оказать первую помощь, но позже в больнице была констатирована смерть, пишет Cyprus Times.

    Посольство России пытается связаться с родственниками погибшего, полиция расследует инцидент, отмечает ТАСС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в феврале полиция Таиланда сообщила о гибели пропавшего россиянина в Паттайе.

    В январе дипломаты начали проверку причин смерти гражданина России на Бали.

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    29 сентября 2026, 14:30 • Новости дня
    На Сахалине 13-летнего подростка смыло волной с пирса

    Волна смыла подростка с пирса на Сахалине во время сильного шторма

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В Холмске в Сахалинской области 13-летний подросток погиб после падения с пирса во время шторма, спасатели не могут извлечь его тело из воды.

    13-летнего мальчика смыло волной с пирса в сахалинском Холмске. Инцидент произошел в районе Приморского бульвара. По предварительным данным, подросток перелез через ограждение, после чего оказался в воде.

    «В 19:40 (11:40 мск) 29 сентября в Центр управления в кризисных ситуациях от диспетчера ЕДДС поступила информация о том, что в Холмске в районе Приморского бульвара мальчик перелез через ограждения и его смыло волной с пирса», – сообщили ТАСС в региональном управлении МЧС.

    Тело ребенка нашли в 20 метрах от берега. На место прибыли спасатели и медики, однако из-за сильного волнения моря достать погибшего пока не удается. В поисковой операции участвуют 23 человека и девять единиц техники. Следователи начали проверку по факту случившегося.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале сентября в Приморском крае сильное течение унесло в море спасителя тонущего ребенка.

    В середине августа следователи нашли в сахалинской реке Алат тело 10-летнего мальчика. В начале того же месяца в Нижегородской области во время катания на сапборде погиб 16-летний подросток.

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    28 сентября 2026, 06:36 • Новости дня
    Тайфун «Дуцзюань» оставил без света тысячи жителей Японии

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    В японской префектуре Тиба тысячи людей остаются без света после разрушительного тайфуна «Дуцзюань», унесшего жизни по меньшей мере 13 человек.

    Более 4 тыс. жителей японской префектуры Тиба, прилегающей к Токио, остаются без электроснабжения после удара тайфуна «Дуцзюань», передает ТАСС.

    Стихия прошла вдоль тихоокеанского побережья страны 20 сентября.

    Согласно уточненным данным местных властей, жертвами стихийного бедствия стали 13 человек. Еще двое числятся пропавшими без вести. Из-за прорыва дамбы в префектуре затоплен район площадью пять кв. километров с жилыми домами и сельскохозяйственными угодьями. Пострадали почти 1,7 тыс. построек.

    Оползни перекрыли движение на одной из местных железных дорог в пяти местах. Ранее линией ежедневно пользовались 54 тыс. пассажиров. Восстановление железнодорожного сообщения займет не менее трех месяцев. Для помощи населению выделены дополнительные автобусы.

    Ранее тайфун «Дуцзюань» оставил без света десятки тысяч японцев.

    Проливные дожди привели к массовым подтоплениям в регионе.

    Из-за приближения стихии столичные аэропорты отменили более 520 авиарейсов.

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    29 сентября 2026, 18:20 • Новости дня
    Суд в Нью-Йорке перенес заседание по делу российских руферов

    Tекст: Валерия Городецкая

    Заседание суда в Нью-Йорке по делу российских руферов Ивана Биркуса (Кузнецова) и Ангелины Николау, которые залезли на Эмпайр-стейт-билдинг, перенесено на 27 октября.

    Перенос связан с тем, что большое жюри пока не приняло процессуального решения и должно определить достаточность доказательств для утверждения обвинительного заключения, пишет РИА «Новости». До этого момента рассмотрение дела по существу не начнется, однако обвинения с россиян не сняты.

    На эту дату заседание предложил перенести адвокат пары.

    Ранее прокуратура Манхэттена сообщала, что паре предъявлены три обвинения в уголовных преступлениях категории D, каждое из которых предусматривает до семи лет лишения свободы, а также административное обвинение за проникновение на крышу.

    На предварительных слушаниях 2 июля Николау и Кузнецов не признали вину и были отпущены из-под стражи без залога. За их делом следит министерство внутренней безопасности США, которое подтвердило законность въезда россиян в страну 8 января.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце российские руферы Биркус и Николау прибыли в суд Нью-Йорка. Летом прокуратура Манхэттена пригрозила им 20 годами тюрьмы.

    В начале июля россиянам предъявили обвинения после подъема на Эмпайр-стейт-билдинг.

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