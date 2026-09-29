Медведев обыграл Рублева в финале теннисного турнира в Китае

Теннисист Медведев победил Рублева в финале турнира ATP в Ханчжоу

Tекст: Валерия Городецкая

Встреча закончилась со счетом 7:5, 6:4 в пользу Медведева, выступавшего под первым номером посева. Матч продолжался один час 34 минуты. Призовой фонд турнира составляет более 1 млн долларов, сообщает РИА «Новости».

Рублев является второй ракеткой России. В финалах турниров АТР теннисисты встретились второй раз – впервые это произошло в Дубае в 2023 году, тогда победу со счетом 6:2, 6:2 также одержал Медведев.

В истории АТР этот финал стал седьмым российским. Для 30-летнего Медведева это четвертый финал в текущем сезоне и третий выигранный трофей. Всего за карьеру он завоевал 24 титула.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в конце мая Медведев опустился на восьмую строчку в рейтинге ATP.

В середине мая теннисист поднялся на седьмое место в том же рейтинге.

В марте он обыграл Тьяго Сейбота Уайлда и вышел в третий круг турнира Masters в Майами.