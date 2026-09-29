Суд изъял 8 млн акций «Русагро» у родных основателя компании Мошковича

Tекст: Тимур Шайдуллин

Хамовнический суд Москвы изъял 8 млн акций «Русагро» у родственников Вадима Мошковича – его сестры Юлии Трибунской и племянника Сергея Трибунского. У сестры бизнесмена забрали более 5 млн обыкновенных акций ПАО «Группа «Русагро», а у племянника – свыше 2 млн, передает ТАСС.

«Взыскать с Трибунской 5 млн 701 тыс. 814 штук обыкновенных акций ПАО «Группа «Русагро». Взыскать у Трибунского 2 млн 266 тыс. 518 штук акций», – огласила решение судья.

Ранее Генеральная прокуратура направила новый иск об изъятии имущества. Ответчиками выступают сам Вадим Мошкович, его бывшая супруга Наталья Быковская и экс-гендиректор холдинга Максим Басов.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в сентябре суд наложил арест на 4,1 млрд рублей бывшей жены основателя агрохолдинга «Русагро» Вадима Мошковича.

Ранее инстанция отменила обеспечительные меры на ценные бумаги бывшего генерального директора компании Максима Басова.

До этого суд обратил в доход государства акции «Русагро» и 10,5 млрд рублей самого Мошковича.