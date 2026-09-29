Подозреваемый в подрыве «Северных потоков» украинец попросил убежище в Хорватии

Tекст: Валерия Городецкая

Адвокат отметил, что предоставление политического убежища является внесудебной процедурой, которая позволит политическому руководству Хорватии высказать свою позицию относительно ситуации с гражданином Украины. Об этом он сообщил украинскому изданию «Бабель», передает ТАСС.

Катеринчук также уточнил, что запрос об убежище не останавливает процесс экстрадиции автоматически. Защита Журавлева намерена обжаловать решение окружного суда в Хорватии, который ранее разрешил его экстрадицию в Германию.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг суд в Хорватии одобрил экстрадицию в ФРГ украинца по делу «Северных потоков».

В августе в Хорватии задержали подозреваемого в подрыве трубопроводов украинца.

В 2025 году суд Варшавы арестовал его по этому же делу.