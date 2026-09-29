Вопрос о допуске российских бобслеистов вынесли на конгресс IBSF

Tекст: Валерия Городецкая

Об этом сообщает Федерация бобслея России в своем Telegram-канале. Вторым пунктом повестки станет финансовое положение организации. «Как следует из приглашения, этот вопрос будет представлен федерациям-членам IBSF для обсуждения и принятия решения. Необходимые материалы направят участникам до конгресса», – указано в заявлении.

Как писала газета ВЗГЛЯД, летом Международная федерация бобслея и скелетона отказалась исключать Федерацию бобслея России по требованию Украины.

В декабре прошлого года организация запретила российским мужчинам-бобслеистам участие в турнирах.

В 2025 году федерация запретила спортсменам общаться с прессой.