Министр обороны Южной Кореи призвал КНДР к переговорам

Южная Корея призвала КНДР к переговорам после взрывов мин на границе

Tекст: Тимур Шайдуллин

«На фоне этого случая нужно проверить друг друга. Садитесь за стол переговоров – я намерен решительно настаивать на этом», – заявил Кан Син Чхоль на заседании комитета по национальной безопасности, передает РИА «Новости».

Он добавил, что система связи между странами сейчас важнее, чем сама демаркационная линия. Глава оборонного ведомства подчеркнул готовность добиваться эффективных мер для возобновления контактов.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в сентябре двое южнокорейских военнослужащих подорвались на мине в демилитаризованной зоне. Незадолго до этого Министерство обороны КНДР обвинило Сеул и Вашингтон в попытках военного противоборства.

В августе южнокорейские пограничники открыли предупредительный огонь по пересекшим границу северокорейским солдатам.