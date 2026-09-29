СК: Суд заочно арестовал блогера Дудя за интервью с главой РДК

Tекст: Валерия Городецкая

Следствие установило, что не позднее апреля 2026 года блогер и командир РДК организовали и провели в Молдавии интервью, пишет ТАСС. В ходе беседы прозвучали заявления, содержащие оправдание и пропаганду терроризма. Позже видеозапись была опубликована на YouTube-канале блогера.

Главное следственное управление Следственного комитета России ходатайствовало о заключении обвиняемых под стражу. В настоящее время правоохранительные органы продолжают оперативные мероприятия для установления всех обстоятельств преступления.

Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник стал известен грозящий Дудю срок по делу о призывах к терроризму.

На прошлой неделе суд признал законным заочный арест актера Семена Трескунова.

В апреле председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил оценить действия блогера после интервью с главарем РДК.