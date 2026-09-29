Минпромторг анонсировал появление 45 новых брендов одежды в России до конца года

Алиханов: До конца года в России появится 45 новых брендов одежды

Tекст: Тимур Шайдуллин

Алиханов сообщил о появлении новых марок на рынке страны, сообщает пресс-служба ведомства. По его словам, отечественные компании занимают освободившиеся ниши после ухода западных конкурентов.

«В этом году появится порядка 45 новых брендов, около половины из них будут российскими. В основном они нацелены на узкие ниши – технологичная одежда либо изделия с традиционными элементами разных народностей или в пределах конкретных регионов», – заявил министр во время Саммита моды БРИКС+.

Алиханов добавил, что марки активно используют искусственный интеллект для продвижения и производства. В условиях консолидации рынка текстиль показывает умеренный рост. За последние пять лет отгрузка продукции легпрома ежегодно увеличивалась более чем на 20%.

Также министр сообщил, что в прошлом году производство одежды выросло на 23,5%. В целом с 2020 года доля отечественного трикотажа увеличилась с 13% до 20%, а швейных изделий – с 8,5% до 31%. Доля синтетических материалов на рынке достигла почти 60%, хлопка – 26%.

Глава Минпромторга России отметил, что товарооборот продукции легпрома между странами БРИКС за четыре года вырос на 25%, достигнув 9,6 млрд долларов. Основными покупателями российского экспорта выступают Китай, Иран и Индия.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом году российская легкая промышленность увеличила объемы выпуска одежды более чем на 25%.

Весной Минпромторг предложил маркетплейсам приоритетно выдавать отечественную продукцию при поиске зарубежных аналогов.

Ранее Антон Алиханов оценил объем отечественного рынка модных изделий в 500 млрд рублей.