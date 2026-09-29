Испания продлила скидки на автомобильное топливо до конца года

EFE: Власти Испании продлили скидки на топливо из-за ближневосточного кризиса

Tекст: Валерия Городецкая

Правительство Испании утвердило инициативы, направленные на сдерживание роста цен в условиях обострения ситуации на Ближнем Востоке. Власти решили ограничить повышение регулируемого тарифа на газ и сохранить скидки на автомобильное топливо, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на EFE.

Согласно принятому правительственному указу, в октябре дисконт по налогу на углеводороды, который уплачивается за топливо, составит 20 центов за литр.

По данным национального института статистики Испании, в сентябре годовая инфляция в стране достигла 4,9%. Этот показатель стал максимальным с февраля 2023 года. Основной причиной ускорения инфляции стало подорожание топлива и смазочных материалов для автомобилей.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце власти Испании из-за ближневосточного кризиса продлили работу атомной электростанции «Альмарас».

Летом в Германии отметили резкий рост цен на автомобильное топливо.

В марте председатель правительства Испании Педро Санчес заявил о негативном влиянии конфликта на Ближнем Востоке на кошельки испанцев.