Глава Росатома подарил Пашиняну первую генсхему армянской АЭС

Лихачев передал Пашиняну подлинник первой генсхемы армянской АЭС

Tекст: Тимур Шайдуллин

Лихачев передал премьер-министру Армении первую схему армянской АЭС. Подарок был приурочен к 60-летию принятия решения о строительстве Мецаморской станции, передает РИА «Новости».

«Хочу вас поздравить. Так случилось, что практически сегодня исполняется 60 лет с принятия решения о строительстве Мецаморской станции. В конце сентября 1966 года Совет Министров СССР принял решение о создании Мецаморской станции», – отметил Лихачев.

По словам руководителя госкорпорации, проектные работы начались в 1967-1968 годах в Горьком, ныне Нижнем Новгороде. Лихачев подчеркнул уникальность станции, которая пережила мощное землетрясение и несколько лет простоя. Он назвал ее гордостью советских атомных технологий, отметив роль армянских специалистов и российских партнеров в восстановлении мощности объекта.

В Армении функционирует одна АЭС с двумя энергоблоками на базе сейсмостойких реакторов типа ВВЭР-440, запущенных в 1976 и 1980 годах. После Спитакского землетрясения станция была остановлена в 1989 году, но второй энергоблок вновь заработал в 1995 году. При поддержке Росатома в 2021 году завершилась его модернизация. Правительство Армении планирует продлить эксплуатацию объекта до 2036 года.

Как писала газета ВЗГЛЯД, госкорпорация «Росатом» продолжает работы по продлению сроков эксплуатации Армянской АЭС.

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