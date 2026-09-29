Белый дом: Дмитриев обсудил в Вашингтоне конфликт на Украине

Tекст: Валерия Городецкая

Дмитриев находился в Вашингтоне в понедельник. В ходе визита он встретился с официальными лицами США для продолжения конструктивных дискуссий по вопросу мирного урегулирования на Украине, подтвердили в Белом доме, передает РИА «Новости».

Кроме того, стороны обсудили возможные совместные инициативы в сфере энергетики после окончания конфликта на Украине.

Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник агентство Reuters сообщило, что Дмитриев и представители властей США обсудили сотрудничество в энергетике.

В четверг в РФПИ опровергли слухи о трехсторонних переговорах с Украиной в Нью-Йорке.

Летом спецпредставитель президента заявил об истинности данных России о биологических лабораториях США.