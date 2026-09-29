Жители латвийского города вызвали полицию из-за драки ежа с барсуком

Tекст: Валерия Городецкая

Инцидент произошел в небольшом городе с населением менее четырех тысяч человек. Полиция прибыла на жалобы жителей по поводу сильного шума и обнаружила на лестничной площадке дерущихся барсука и ежа, передает РИА «Новости» со ссылкой на liepajnieks.lv.

При появлении дежурного наряда оба животных поспешили покинуть место происшествия и вернулись на улицу. Стражи порядка удивились, что на звуки столь громкого сражения поступил только один звонок от жильцов.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в середине месяца лось рогами протаранил автомобиль на трассе в Подмосковье.

В начале месяца другое животное застряло в отбойнике на Киевском шоссе в Москве.

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