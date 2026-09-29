The Atlantic: Трамп одобрил план ослабления антироссийских санкций

Tекст: Валерия Городецкая

Инициатива направлена на достижение выгодных сделок для США по закупке российской нефти, дизельного топлива, редкоземельных металлов и других товаров, передает ТАСС со ссылкой на The Atlantic.

По данным издания, Джон Коул ранее представил этот подход применительно к Белоруссии, а получив одобрение Трампа, предложил использовать его и с Россией. Коул отметил, что экономическое взаимодействие и компромиссы способствуют нормализации отношений и приближают мир.

Сообщается, что инициатива пока находится на ранней стадии. При этом журналисты полагают, что она может вызвать недовольство среди украинцев, европейцев и даже некоторых сторонников Трампа в Конгрессе США. Ожидается, что Коул будет координировать действия со спецпосланником американского лидера Стивом Уиткоффом.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник пресс-секретарь президента Дмитрий Песков ответил на предложение Дональда Трампа о контроле над вооружениями.

В понедельник Трамп потребовал от Киева сократить удары по российским объектам.

На прошлой неделе президент США подписал закон о санкциях против России.