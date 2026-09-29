Минобороны ФРГ подтвердило планы закупить дополнительные самолеты для бундесвера

Писториус: ФРГ планирует закупить 16 самолетов Airbus А400М для бундесвера

Tекст: Тимур Шайдуллин

Писториус подтвердил планы приобрести дополнительные военно-транспортные самолеты для бундесвера. Речь идет о 16 бортах А400М производства авиаконцерна Airbus, которые используются для переброски войск и грузов на дальние расстояния, пишет РИА «Новости».

«Ведется очень конкретное обсуждение вопроса о замене транспортных самолетов на новые тактические, и в этом отношении с компанией Airbus ведутся очень плодотворные переговоры», – заявил Писториус во время посещения предприятия Airbus в Бремене.

По информации главы оборонного ведомства, новые самолеты будут оснащены встроенными системами защиты от ракетных угроз. Закупка обойдется в миллиарды евро и потребует обязательного одобрения со стороны Бундестага.

Как писала газета ВЗГЛЯД, правительство Германии заложило в проект бюджета 3,6 млрд евро на новые самолеты. Ранее Берлин предложил Вашингтону развернуть на европейской территории производство зенитных ракет PAC-3.

До этого стало известно, что немецкое военное ведомство из-за нехватки добровольцев решило принудительно направлять военнослужащих в литовскую бригаду бундесвера.