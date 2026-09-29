Назван грозящий Дудю по делу о призывах к терроризму срок

Адвокат Теплякова: Дудю может грозить до семи лет колонии

Tекст: Валерия Городецкая

По словам юриста, несмотря на наличие альтернативных видов наказания по второй части статьи 205.2, судебная практика показывает, что по террористическим статьям чаще всего назначается именно лишение свободы, передает ТАСС.

Теплякова отметила, что при вынесении решения суд должен будет учесть предыдущий приговор блогера, по которому он получил один год и десять месяцев лишения свободы. Согласно законодательству, окончательное наказание по совокупности приговоров должно быть более строгим. Кроме того, на решение суда могут повлиять отягчающие обстоятельства, такие как сокрытие от следствия, а также возможные смягчающие факторы.

Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник суд в Москве заочно арестовал Дудя за призывы к терроризму.

В марте суд отправил под стражу жителя Петербурга за аналогичные призывы в Telegram.

В феврале суд в Орловской области приговорил мужчину к реальному сроку лишения свободы за призывы к террористической деятельности.