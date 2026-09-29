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    29 сентября 2026, 16:06 • Новости дня

    Назван грозящий Дудю по делу о призывах к терроризму срок

    Адвокат Теплякова: Дудю может грозить до семи лет колонии

    Tекст: Валерия Городецкая

    Блогеру Юрию Дудю* (признан иноагентом, внесен в перечень террористов и экстремистов) может грозить от пяти до семи лет лишения свободы по новому уголовному делу о призывах к терроризму с учетом предыдущего приговора, рассказала адвокат Яна Теплякова.

    По словам юриста, несмотря на наличие альтернативных видов наказания по второй части статьи 205.2, судебная практика показывает, что по террористическим статьям чаще всего назначается именно лишение свободы, передает ТАСС.

    Теплякова отметила, что при вынесении решения суд должен будет учесть предыдущий приговор блогера, по которому он получил один год и десять месяцев лишения свободы. Согласно законодательству, окончательное наказание по совокупности приговоров должно быть более строгим. Кроме того, на решение суда могут повлиять отягчающие обстоятельства, такие как сокрытие от следствия, а также возможные смягчающие факторы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник суд в Москве заочно арестовал Дудя за призывы к терроризму.

    В марте суд отправил под стражу жителя Петербурга за аналогичные призывы в Telegram.

    В феврале суд в Орловской области приговорил мужчину к реальному сроку лишения свободы за призывы к террористической деятельности.

    * Признан(а) в РФ иностранным агентом

    28 сентября 2026, 19:12 • Новости дня
    Написавший книгу о победе над Россией украинский ракетчик ранен при ударе по Киеву
    Написавший книгу о победе над Россией украинский ракетчик ранен при ударе по Киеву
    @ Петр Сивков/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Бывший секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Владимир Горбулин получил ранения в результате атаки по зданию Национальной академии наук в Киеве, пишут украинские СМИ.

    Удар пришелся по помещению, расположенному этажом выше кабинета Горбулина, пишет украинское издание «Страна».  В настоящее время бывший секретарь СНБО уже находится дома. Угрозы его жизни нет. Отмечается, что его помощница погибла.

    В разные годы Горбулин работал советником бывшего исполняющего обязанности президента Украины Александра Турчинова и бывшего главы государства Петра Порошенко (признан террористом и экстремистом в России).

    Горбулин является доктором технических наук в области развития вооружения, ракетной и авиационной техники. Он занимал должность первого гендиректора Национального космического агентства Украины, а с 2023 года возглавлял наблюдательный совет Национальной академии Службы безопасности Украины (СБУ).

    Горбулин известен как автор книг «Донбасс и Крым: цена возвращения», «Мировая гибридная война: украинский фронт». В 2020 году он также выпустил работу «Как победить Россию в войне будущего».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу эксперты заявили об ударе России по системе промывки мозгов на Украине.

    В субботу украинский военный телеканал прекратил вещание после поражения объектов в Киеве.

    В начале месяца российские войска нанесли удары по целям в украинской столице и Киевской области.

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    28 сентября 2026, 21:23 • Новости дня
    Лихачев сообщил о создании ядерных вооружений на новых физических принципах
    Лихачев сообщил о создании ядерных вооружений на новых физических принципах
    @ Вячеслав Прокофьев/ТАСС

    Tекст: Дарья Григоренко

    Россия продолжит развивать ядерные вооружения с новыми характеристиками и на новых физических принципах, заявил генеральный директор «Росатома» Алексей Лихачев на встрече с президентом Владимиром Путиным

    «Вы хорошо знаете все наши проекты как в части поддержки, так и развития «ядерного щита», «ядерного меча», создания ядерных вооружений с новыми качествами, на новых физических принципах. Эта работа будет продолжена», – подчеркнул руководитель госкорпорации, передает «Интерфакс».

    По его словам, ядерно-оружейный комплекс также обеспечивает устойчивую передачу технологий в гражданское производство. С прошлого года к его задачам добавились космические проекты.

    «Это буксир - мощная мегаваттного класса ядерная установка и лунная атомная электростанция», – сообщил глава госкорпорации.

    Лихачев отдельно обратил внимание на интерес абитуриентов к работе в отрасли. Конкурс в группу физического факультета МГУ по тематике ядерно-оружейного комплекса составил 70 человек на место.

    «Люди сознательно идут работать в города ядерно-оружейного комплекса со всеми имеющимися там ограничениями», – подчеркнул он.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков анонсировал встречу Владимира Путина с главой Росатома Алексеем Лихачевым.

    Весной руководитель госкорпорации рассказал о личном контроле главы государства за созданием вооружений на новых физических принципах.

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    29 сентября 2026, 13:20 • Видео
    Лидера Венгрии лишили иммунитета: украл телефон

    Парламент Венгрии лишил юридического иммунитета премьер-министра Петера Мадьяра за кражу сотового телефона. Ситуация вдвойне уникальная, поскольку премьер сам об этом попросил.

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    29 сентября 2026, 10:40 • Новости дня
    Аргентина предъявила ультиматум Британии

    Аргентина дала Британии две недели на остановку добычи нефти у Мальвинских островов

    Аргентина предъявила ультиматум Британии
    @ Kyle Mazza/Pool/CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Игорь Иножарский

    Президент Аргентины Хавьер Милей потребовал от британских властей в течение двух недель прекратить нефтяной проект у Фолклендских островов, пригрозив в противном случае обратиться в международный трибунал.

    Аргентинский лидер дал Лондону две недели на сворачивание проекта Sea Lion по разведке и добыче нефти, который совместно реализуют британские и израильские компании. Если работы не прекратятся, Буэнос-Айрес обратится в Международный трибунал по морскому праву, пишет Independent.

    Глава государства поручил министерству иностранных дел и юристам подготовить иск против незаконного расхищения аргентинских ресурсов. По его словам, право жителей архипелага на самоопределение в данном случае не действует, поскольку население было намеренно завезено оккупирующей державой на спорную территорию.

    Ранее Милей во время выступления на Генеральной Ассамблее ООН раскритиковал организацию за бездействие в вопросе суверенитета Мальвинских островов. При этом президент США Дональд Трамп допустил пересмотр нейтрального статуса Вашингтона в этом споре, усомнившись в способности Британии защитить свои заморские владения из-за внутренних проблем.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду аргентинский лидер назвал ООН бесполезной организацией. В середине месяца дипломатическое ведомство южноамериканской страны вызвало послов Британии и Израиля из-за ситуации вокруг Мальвинских островов. В начале месяца министерство иностранных дел Аргентины сообщило о планах подать иск против иностранных нефтяных компаний.

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    28 сентября 2026, 21:59 • Новости дня
    Корабль Starship взорвался при посадке после первого орбитального полета
    Корабль Starship взорвался при посадке после первого орбитального полета
    @ SpaceX/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Космический аппарат Starship американской компании SpaceX потерпел крушение при приземлении на воду по итогам своего первого полета на орбиту.

    Аппарат успешно принял вертикальное положение и начал опускаться в океан, однако в момент погружения двигателей под воду раздался взрыв, передает РИА «Новости».

    Над поверхностью воды образовался огненный гриб, в воздух взлетели фрагменты разрушившегося корабля. Трансляция попытки посадки велась в прямом эфире на странице SpaceX в соцсетях.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник SpaceX досрочно завершила первый орбитальный полет корабля Starship.

    На прошлой неделе компания собралась впервые вывести этот аппарат на орбиту Земли.

    Летом разработчики отправили прототип Starship в тринадцатый испытательный полет.

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    29 сентября 2026, 05:10 • Новости дня
    Военкоры сообщили о применении «Цирконов» при ночном ударе по Киеву

    При ударе по Киеву применили «Цирконы»

    Военкоры сообщили о применении «Цирконов» при ночном ударе по Киеву
    @ Petersburg Cover Images/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    В ночь на вторник ВС России осуществили мощный ракетный удар по Киеву, в котором звучали взрывы и сирена воздушной тревоги, согласно сообщениям украинских СМИ и пабликов.

    «Мощный ракетный удар нанесён по Киеву: взрыв у Рады и пожары после «Цирконов». Выпущены уже не менее шести гиперзвуковых «Цирконов». Известно о двух попаданиях в Киеве, одно попадание в Жулянах. Дрон взорвался в районе Верховной Рады», – сообщает Max-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны».

    Там добавили, что Киев и область продолжают атаковать «Герани», также идет атака реактивных БПЛА на Одессу.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, днем ранее, 28 сентября российские войска поразили военные объекты в Одессе и Измаиле, а также поразили цеха производства беспилотников ВСУ.

    Кроме того, ВС России нанесли удар по дата-центру «Укр Телекома» в Киеве и двум сухогрузам.


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    28 сентября 2026, 20:01 • Новости дня
    Путин увеличил число военнослужащих в Вооруженных силах России

    Путин увеличил число военнослужащих в ВС России до 2,44 млн человек

    Путин увеличил число военнослужащих в Вооруженных силах России
    @ MAXIM SHIPENKOV/EPA/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин подписал указ об увеличении штатной численности Вооруженных сил до 2 441 630 человек, из которых 1 550 500 составляют военнослужащие.

    Президент России установил новую штатную численность Вооруженных сил в количестве 2 441 630 единиц, в том числе 1 550 500 военнослужащих. Соответствующий указ размещен на портале официального опубликования правовых актов.

    Согласно тексту предыдущего указа главы государства, штатная численность российской армии составляла 2 426 130 человек. При этом непосредственно военнослужащих в Вооруженных силах России числилось 1,535 млн.

    В новом документе прямо предписывается установить штатную численность Вооруженных сил в количестве 2 441 630 единиц, закрепив актуальное количество служащих.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в марте Владимир Путин утвердил предыдущую штатную численность Вооруженных сил.

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    28 сентября 2026, 21:19 • Новости дня
    Путин: Запугать россиян и победить Россию невозможно

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент Владимир Путин на встрече с руководством политических партий назвал россиян крепкими и мужественными людьми, которых невозможно победить.

    Очереди на избирательных участках в очередной раз доказали, что в России живут мужественные и грамотные люди, заявил глава государства. По его словам, граждане прекрасно понимают, что происходит вокруг страны.

    «И стало понятно, что запугать таких людей не удастся и победить таких людей, такую страну невозможно, а поэтому победа, безусловно, будет за нами», – приводит слова российского лидера РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник глава государства заявил, что прошедшие выборы в Госдуму подтвердили легитимность органов власти России.

    Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил о предстоящей встрече Владимира Путина с лидерами политических партий.

    В субботу президент Сербии Александр Вучич поздравил Путина с успешным проведением выборов.

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    28 сентября 2026, 19:18 • Новости дня
    Депутат Рады: Русские захватили небо над Киевом

    Депутат Рады Гончаренко: Русские захватили небо над Киевом

    Депутат Рады: Русские захватили небо над Киевом
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Российские силы установили контроль над воздушным пространством Киева, а украинская система ПВО не справляется даже с обычными беспилотниками, заявил депутат Верховной рады Алексей Гончаренко (внесен в перечень террористов и экстремистов в России).

    Гончаренко прокомментировал удар беспилотника по Национальной академии наук в украинской столице. По его словам, здание поразил обычный беспилотник, а не реактивный дрон, сообщает издание «Страна».

    Парламентарий задался вопросом об эффективности украинской системы ПВО. Он признал нехватку ракет для комплексов Patriot, но выразил недоумение тем, что украинские силы не способны сбивать обычные БПЛА.

    Депутат также выразил обеспокоенность способностью украинской ПВО защищать столицу в зимний период. «А как мы переживем зиму? Если россияне захватили небо над Киевом и теперь просто развлекаясь выбивают здание за зданием, то надо, наверное, что-то делать!» – отметил он.

    Гончаренко призвал украинские власти уделять больше внимания защите объектов, а не обещаниям ответных действий.

    «Обещания отомстить – классные. Хотелось бы больше о защите, а не о мести», – заключил депутат.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье российские беспилотники поразили дата-центр «Киевстара».

    В субботу газета Guardian заявила о неспособности Киева сбивать новые российские беспилотники.

    В субботу российские дроны уничтожили центр связи Starlink в Киеве.

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    29 сентября 2026, 09:15 • Новости дня
    ВС России нанесли групповой удар по центрам обработки данных в Киеве
    ВС России нанесли групповой удар по центрам обработки данных в Киеве
    @ Минобороны РФ/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Российские военные нанесли групповой удар по дата-центрам в Киеве, поразили два крупных центра обработки данных – «Бимобайл» и «Парковый», обеспечивавшие обмен разведывательной информацией и работу сервисов ВСУ, сообщило Министерство обороны.

    Вооруженные силы России нанесли масштабный удар по украинской инфраструктуре высокоточным оружием и беспилотниками, передает Министерство обороны.

    Атака была направлена на логистические центры, портовые объекты и морские суда, используемые в интересах украинских войск.

    В Киеве уничтожено локомотивное депо со складом крылатых ракет FP-5 «Фламинго». Также поражены два крупных центра обработки данных – «Бимобайл», одна из основных точек обмена интернет-трафиком, обеспечивающая стабильность передачи информации, в том числе разведывательной, в интересах ВСУ; и «Парковый», обеспечивавший обмен разведывательной информацией и работу сервисов ВСУ. В Киевской области ликвидирован складской терминал «Белогородка», где производились и хранились беспилотники самолетного типа.

    В Одесской области удары пришлись по электроподстанции «Усатово», питающей порты, и цеху производства дронов в Великодолинском. В Измаиле повреждены объекты для разгрузки военных грузов. Кроме того, в порту Одессы и на переходе морем поражены два сухогруза с военным имуществом для ВСУ.

    ВС России нанесли серию ударов беспилотниками по центрам обработки данных компаний «УкрТелеком» и «ДримЛайн», а также логистике и портовой инфраструктуре на территории Украины.

    Из-за масштабного поражения серверных инфраструктур украинские телеканалы «Армия.ТВ» и «Новини Live» прервали свои эфиры. Несколькими днями ранее Вооруженные силы России уничтожили телекоммуникационные узлы «Киевстар» и «Парковый».

    Украинский премьер Сергей Корецкий анонсировал возможный перенос серверов страны в подземные укрытия или за рубеж из-за регулярных ударов по инфраструктуре.

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    29 сентября 2026, 13:19 • Новости дня
    Лавров, Собянин и Поддубный отказались от депутатских мандатов
    Лавров, Собянин и Поддубный отказались от депутатских мандатов
    @ Bocharov Denis/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    Министр иностранных дел Сергей Лавров и мэр Москвы Сергей Собянин приняли решение не переходить на работу в Государственную думу нового девятого созыва.

    Центральная избирательная комиссия постановила передать вакантные места в парламенте другим зарегистрированным кандидатам из федерального списка партии «Единая Россия», передает РИА «Новости».

    Соответствующее решение было принято членами ведомства на прошедшем во вторник заседании. Согласно официальным документам, места министра иностранных дел Сергея Лаврова, мэра столицы Сергея Собянина, военного корреспондента Евгения Поддубного и детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой освободились из-за их официального отказа.

    Теперь эти мандаты перейдут следующим по списку политикам.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Центризбирком утвердил федеральный список кандидатов от партии «Единая Россия».

    Во вторник заместитель председателя ЦИК Николай Булаев сообщил об окончательном формировании Государственной думы нового созыва.

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    28 сентября 2026, 23:50 • Новости дня
    Путин пошутил про «хождение налево» в ответ на реплику Зюганова
    Путин пошутил про «хождение налево» в ответ на реплику Зюганова
    @ Александр Казаков/пресс-служба президента РФ/ТАСС

    Tекст: Катерина Туманова

    Президент России Владимир Путин иронично отреагировал на предложение лидера КПРФ Геннадия Зюганова спикеру Госдумы Вячеславу Володину взять «лево руля» во время встречи с руководителями политических партий, прошедших в Госдуму.

    На встрече глава КПРФ Геннадий Зюганов посоветовал спикеру палаты Вячеславу Володину взять «лево руля» для получения поддержки коммунистов, передает РИА «Новости».

    «Ну, хождение налево не всегда приветствуется», – ответил на предложение российский лидер.

    В ответ Зюганов со смехом заметил, что имел в виду другое. Президент согласился с ним, добавив, что установившийся в парламенте стиль работы, судя по всему, приветствуется руководством компартии.

    Выборы в Госдуму девятого созыва состоялись с 18 по 20 сентября. По их итогам в нижнюю палату парламента прошли представители пяти партий: «Единая Россия», КПРФ, ЛДПР, «Новые люди» и «Справедливая Россия», а также один кандидат от «Родины» и четыре самовыдвиженца.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Путин назвал избирательную кампанию в Госдуму масштабной и значимой, а также заявил об особой роли «Единой России» в укреплении государства.

    Президент поддержал предложенный ЕР принцип распределения постов в Госдуме и кандидатуру Володина на пост председателя нижней палаты парламента.

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    28 сентября 2026, 21:52 • Новости дня
    Путин заявил о нехватке Жириновского в современных условиях

    Путин: Жириновского не хватает в современных условиях

    Путин заявил о нехватке Жириновского в современных условиях
    @ Анна Исакова/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин на встрече с лидерами думских фракций заявил, что основателя ЛДПР Владимира Жириновского особенно не хватает в нынешних условиях.

    Путин отметил, что прошедшие выборы в Госдуму стали первыми для ЛДПР без ее основателя Владимира Жириновского, и признал, что политика и его активной позиции сейчас особенно не хватает в современных условиях, передает РИА «Новости».

    Поводом для высказывания стало замечание нынешнего лидера ЛДПР Леонида Слуцкого, который напомнил президенту, что прошедшая думская кампания была для партии первой без участия Жириновского.

    «Действительно, выборы прошли без Владимира Вольфовича Жириновского. И хотел бы отметить, что нам его, конечно, не хватает, особенно в современных условиях. Жаль, что он ушел, жаль», – сказал Путин в ходе встрече.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник Путин поблагодарил россиян за высокую явку на выборах в Госдуму. Президент заявил о провале попыток зарубежных спецслужб сорвать выборы в России.

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    28 сентября 2026, 23:10 • Новости дня
    Режим ЧС и день траура объявлены после пожара на заводе в Ярославской области

    Режим ЧС и день траура объявлены в Ярославской области

    Tекст: Катерина Туманова

    В Переславль-Залесском округе Ярославской области ввели режим чрезвычайной ситуации после крупного пожара на предприятии, унесшего жизни 14 человек, 30 сентября в регионе объявлено днем траура, сообщил губернатор Ярославской области Михаил Евраев.

    «Принято решение о введении регионального режима ЧС в Переславль-Залесском округе. На месте происшествия работает комиссия, в которую вошли представители правительства области, Следственного комитета, полиции и МЧС. Создан оперативный штаб», – сообщил он в Max-канале.

    Евраев уточнил, что открытое горение локализовано, пожарные проливают помещения. При этом большая часть села из-за пожара осталась без электричества.

    «Специалисты сейчас подвозят генераторы, чтобы восстановить работу социальных объектов. Аварийные бригады восстанавливают электроснабжение», – добавил он.

    Губернатор заявил, что 30 сентября в регионе объявляется днем траура по погибшим при пожаре на предприятии в селе Кубринск Переславль-Залесского округа.

    «От себя и от лица правительства области выражаю глубокие соболезнования семьям и близким погибших», – написал глава региона.

    В день траура в Ярославской области приспустят государственные флаги, а учреждениям культуры и СМИ рекомендовано отменить развлекательные мероприятия.

    В селе Кубринск, где произошел пожар, продолжают работать 200 специалистов и 23 единицы техники.

    В МЧС вечером понедельника сообщили, что число погибших при пожаре на заводе по производству пиротехники увеличилось.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник при пожаре на производстве пиротехники под Ярославлем погибли пять человек. Правоохранительные органы возбудили уголовное дело после пожара. Власти Ярославской области пообещали помочь семьям погибших.

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    29 сентября 2026, 09:10 • Новости дня
    Генерал ВСУ саботировал приказ главкома Драпатого

    Tекст: Ольга Иванова

    Командующий восьмым корпусом десантно-штурмовых войск ВСУ генерал Дмитрий Волошин проигнорировал распоряжение нового главнокомандующего Михаила Драпатого отправиться на командный пункт в Сумскую область.

    Командующий восьмым корпусом десантно-штурмовых войск Украины генерал Дмитрий Волошин отказался выполнять приказ главнокомандующего ВСУ Михаила Драпатого о переброске на командный пункт в Сумской области, передает РИА «Новости». Вместо этого офицер предпочел остаться в столице.

    «Командующий 8-м корпусом ДШВ бригадный генерал Д. Волошин саботировал приказ главкома ВСУ прибыть из Киева на КП в Сумской области», – заявил представитель российских силовых структур.

    По информации источника, Волошин занимался формированием нового командования в Киеве, которое планировал возглавить. Однако недавно назначенный Драпатый заблокировал это решение, приказав генералу отправиться в Сумскую область. Вместо исполнения распоряжения Волошин сосредоточился на раздаче интервью журналистам.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, неделей ранее главком прибыл в Харьков для обсуждения возможностей прорыва окружения.

    Команда военачальника попыталась монополизировать самые прибыльные теневые потоки вооруженных сил.

    Ранее Владимир Зеленский объявил о назначении Михаила Драпатого новым главнокомандующим украинской армии.

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    28 сентября 2026, 22:10 • Новости дня
    Россия предупредила НАТО о готовности защищать Калининград всем арсеналом

    Россия предупредила НАТО о готовности защищать Калининград

    Tекст: Катерина Туманова

    Российские дипломаты из посольства России в Бельгии предостерегли Североатлантический альянс от попыток блокады Калининградской области, подчеркнув готовность Москвы задействовать все виды вооружений для защиты территории.

    Дипломаты подчеркнули, что действия НАТО увеличивают вероятность прямого вооруженного конфликта, передает ТАСС. При этом у Москвы нет планов нападать на страны Прибалтики. Однако в случае попыток изолировать российский регион будут задействованы все необходимые силы.

    «В условиях проводимой руководством и странами – членами блока агрессивной линии посольство довело до Международного секретариата НАТО и МИД Бельгии наши принципиальные подходы», – говорится в заявлении дипломатического представительства.

    Российская сторона призвала НАТО отказаться от провокационных шагов и эскалационных заявлений. В посольстве выразили крайнюю озабоченность действиями альянса в отношении Калининградской области, которая является неотъемлемой частью России.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, МИД сообщал, что НАТО отрабатывает сценарий блокады Калининграда. Песков заявил, что Россия предпринимает необходимые шаги для защиты Калининградской области в ответ на призывы НАТО усилить военные учения у границ региона.

    Ранее у границы Калининградской области заметили самолеты НАТО и Британии.

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