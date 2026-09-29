Решетников возглавил делегацию России на встрече министров торговли G20 в США

Tекст: Валерия Городецкая

Мероприятие с участием глав торговых ведомств стран «Группы двадцати» состоится 30 сентября и 1 октября, передает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу Минэкономразвития.

Председательство в объединении на 2026 год перешло к Соединенным Штатам от Южно-Африканской Республики.

На встрече планируется обсудить широкий круг вопросов. В частности, участники рассмотрят прекращение использования принудительного труда в цепочках поставок, сокращение избыточных мощностей и хронического перепроизводства, а также осуждение использования торговли продовольствием в качестве политического инструмента.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил об отсутствии решения о встрече Владимира Путина и Дональда Трампа на саммите G20.

В среду Вашингтон выразил надежду на участие российского лидера в мероприятии в Майами.

В начале месяца глава Минцифры Максут Шадаев назвал развитие искусственного интеллекта главной темой встречи G20 в США.