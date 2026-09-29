«Единая Россия» выдвинула кандидатов на посты глав 20 думских комитетов

Tекст: Тимур Шайдуллин

Парламентарии от фракции «Единая Россия» определились с кандидатами на посты руководителей 20 комитетов Государственной думы, передает РИА «Новости». «Решения приняты единогласно. На первом собрании фракции «Единая Россия» в Госдуме IX созыва депутаты поддержали выдвинутые партией кандидатуры на должности председателей 20 думских комитетов», – говорится в сообщении думской фракции.

Кроме того, партия определила претендентов на посты председателей комиссий Государственной думы.

Ранее на должность спикера нижней палаты парламента фракция единогласно выдвинула Вячеслава Володина.

До этого председатель партии Дмитрий Медведев озвучил список кандидатов на посты руководителей комитетов нижней палаты парламента. Как писала газета ВЗГЛЯД, всего в Государственной думе девятого созыва создадут 34 комитета.