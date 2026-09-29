Минэнерго разработало сценарии реагирования на риски топливного рынка

Tекст: Ольга Иванова

Министерство энергетики России подготовило различные сценарии развития ситуации на внутреннем рынке горючего, передает РИА «Новости». Вице-премьер Александр Новак провел во вторник профильное совещание с участием представителей Минсельхоза, ФАС, Минтранса, парламентариев и глав регионов.

«Минэнерго представило доклад о текущем состоянии топливоснабжения субъектов, балансе производства и потребления, а также сформированных запасах нефтепродуктов. Ведомством разработаны различные риск-сценарии развития ситуации на внутреннем рынке топлива и соответствующие меры реагирования, направленные на поддержание его стабильности», – говорится в сообщении правительства.

Новак поручил профильным ведомствам дополнительно проанализировать обеспечение топливом отдельных субъектов, включая Омскую и Томскую области. Одновременно антимонопольная служба продолжает проверки цепочек поставок для предотвращения необоснованного роста цен.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в середине августа правительство разработало дополнительные шаги для бесперебойного снабжения проблемных регионов горючим.

Спустя несколько дней вице-премьер Александр Новак рассказал о напряженной ситуации на отечественном топливном рынке.

В конце месяца зампред кабмина сообщил об отсутствии проблем с логистикой дизельного топлива в стране.