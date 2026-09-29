Импичмент Санду поддержала почти половина парламента Молдавии

Почти половина депутатов парламента Молдавии поддержала инициативу об импичменте президенту страны Майи Санду. Соответствующее заявление прозвучало на специальном брифинге представителей оппозиционных фракций, пишет ТАСС.
В официальной инициативе об импичменте указаны серьезные претензии к главе государства. Санду обвиняют в государственной измене, коррупции, узурпации власти и провоцировании раскола внутри страны. Документ об отстранении подписали все поддержавшие инициативу депутаты парламента.
Как писала газета ВЗГЛЯД, 46 оппозиционных депутатов молдавского парламента инициировали процедуру отстранения Майи Санду от должности.
Ранее бывший генпрокурор республики Александр Стояногло заявил о причастности главы государства к хищению 1 млрд долларов.
До этого молдавский лидер перешла к политике преследования политических оппонентов.