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    29 сентября 2026, 16:03 • Новости дня

    Прокурор запросил четыре года колонии для обманувшего блогера Лерчек стилиста

    Прокурор запросил четыре года колонии для обманувшей Лерчек стилиста Янковской

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Государственное обвинение потребовало приговорить стилиста Эльвиру Янковскую к четырем годам колонии за продажу поддельных брендовых вещей блогеру Валерии Чекалиной (Лерчек).

    Государственное обвинение в ходе прений сторон попросило суд назначить стилисту Эльвире Янковской наказание в виде четырех лет лишения свободы в исправительной колонии. Она обвиняется в мошенничестве в особо крупном размере за продажу контрафактных вещей блогеру Валерии Чекалиной (Лерчек) под видом оригиналов.

    «Гособвинитель в прениях сторон просил суд приговорить Янковскую к четырем годам колонии», – сообщил РИА «Новости» участник судебного процесса. Представитель потерпевших в свою очередь ходатайствовал о прекращении производства по делу, так как подсудимая полностью возместила причиненный ущерб.

    Следствие установило, что Янковская предложила привезти из-за границы брендовую одежду по ценам ниже рыночных. На протяжении полутора лет Чекалина покупала у нее вещи люксовых марок, таких как Christian Dior и Prada. Позже блогер усомнилась в подлинности товаров и обратилась к экспертам, которые подтвердили, что изделия являются подделками с рынка «Садовод».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в августе гособвинение попросило суд ужесточить наказание самой Валерии Чекалиной.

    Ранее защита блогера обжаловала решение о назначении ей условного срока за вывод средств за рубеж.

    До этого правоохранительные органы завели новое уголовное дело в отношении неустановленных соучастников преступления.

    28 сентября 2026, 21:23 • Новости дня
    Лихачев сообщил о создании ядерных вооружений на новых физических принципах
    Лихачев сообщил о создании ядерных вооружений на новых физических принципах
    @ Вячеслав Прокофьев/ТАСС

    Tекст: Дарья Григоренко

    Россия продолжит развивать ядерные вооружения с новыми характеристиками и на новых физических принципах, заявил генеральный директор «Росатома» Алексей Лихачев на встрече с президентом Владимиром Путиным

    «Вы хорошо знаете все наши проекты как в части поддержки, так и развития «ядерного щита», «ядерного меча», создания ядерных вооружений с новыми качествами, на новых физических принципах. Эта работа будет продолжена», – подчеркнул руководитель госкорпорации, передает «Интерфакс».

    По его словам, ядерно-оружейный комплекс также обеспечивает устойчивую передачу технологий в гражданское производство. С прошлого года к его задачам добавились космические проекты.

    «Это буксир - мощная мегаваттного класса ядерная установка и лунная атомная электростанция», – сообщил глава госкорпорации.

    Лихачев отдельно обратил внимание на интерес абитуриентов к работе в отрасли. Конкурс в группу физического факультета МГУ по тематике ядерно-оружейного комплекса составил 70 человек на место.

    «Люди сознательно идут работать в города ядерно-оружейного комплекса со всеми имеющимися там ограничениями», – подчеркнул он.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков анонсировал встречу Владимира Путина с главой Росатома Алексеем Лихачевым.

    Весной руководитель госкорпорации рассказал о личном контроле главы государства за созданием вооружений на новых физических принципах.

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    29 сентября 2026, 05:10 • Новости дня
    Военкоры сообщили о применении «Цирконов» при ночном ударе по Киеву

    При ударе по Киеву применили «Цирконы»

    Военкоры сообщили о применении «Цирконов» при ночном ударе по Киеву
    @ Petersburg Cover Images/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    В ночь на вторник ВС России осуществили мощный ракетный удар по Киеву, в котором звучали взрывы и сирена воздушной тревоги, согласно сообщениям украинских СМИ и пабликов.

    «Мощный ракетный удар нанесён по Киеву: взрыв у Рады и пожары после «Цирконов». Выпущены уже не менее шести гиперзвуковых «Цирконов». Известно о двух попаданиях в Киеве, одно попадание в Жулянах. Дрон взорвался в районе Верховной Рады», – сообщает Max-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны».

    Там добавили, что Киев и область продолжают атаковать «Герани», также идет атака реактивных БПЛА на Одессу.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, днем ранее, 28 сентября российские войска поразили военные объекты в Одессе и Измаиле, а также поразили цеха производства беспилотников ВСУ.

    Кроме того, ВС России нанесли удар по дата-центру «Укр Телекома» в Киеве и двум сухогрузам.


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    29 сентября 2026, 13:20 • Видео
    Лидера Венгрии лишили иммунитета: украл телефон

    Парламент Венгрии лишил юридического иммунитета премьер-министра Петера Мадьяра за кражу сотового телефона. Ситуация вдвойне уникальная, поскольку премьер сам об этом попросил.

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    28 сентября 2026, 21:19 • Новости дня
    Путин: Запугать россиян и победить Россию невозможно

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент Владимир Путин на встрече с руководством политических партий назвал россиян крепкими и мужественными людьми, которых невозможно победить.

    Очереди на избирательных участках в очередной раз доказали, что в России живут мужественные и грамотные люди, заявил глава государства. По его словам, граждане прекрасно понимают, что происходит вокруг страны.

    «И стало понятно, что запугать таких людей не удастся и победить таких людей, такую страну невозможно, а поэтому победа, безусловно, будет за нами», – приводит слова российского лидера РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник глава государства заявил, что прошедшие выборы в Госдуму подтвердили легитимность органов власти России.

    Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил о предстоящей встрече Владимира Путина с лидерами политических партий.

    В субботу президент Сербии Александр Вучич поздравил Путина с успешным проведением выборов.

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    28 сентября 2026, 19:18 • Новости дня
    Депутат Рады: Русские захватили небо над Киевом

    Депутат Рады Гончаренко: Русские захватили небо над Киевом

    Депутат Рады: Русские захватили небо над Киевом
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Российские силы установили контроль над воздушным пространством Киева, а украинская система ПВО не справляется даже с обычными беспилотниками, заявил депутат Верховной рады Алексей Гончаренко (внесен в перечень террористов и экстремистов в России).

    Гончаренко прокомментировал удар беспилотника по Национальной академии наук в украинской столице. По его словам, здание поразил обычный беспилотник, а не реактивный дрон, сообщает издание «Страна».

    Парламентарий задался вопросом об эффективности украинской системы ПВО. Он признал нехватку ракет для комплексов Patriot, но выразил недоумение тем, что украинские силы не способны сбивать обычные БПЛА.

    Депутат также выразил обеспокоенность способностью украинской ПВО защищать столицу в зимний период. «А как мы переживем зиму? Если россияне захватили небо над Киевом и теперь просто развлекаясь выбивают здание за зданием, то надо, наверное, что-то делать!» – отметил он.

    Гончаренко призвал украинские власти уделять больше внимания защите объектов, а не обещаниям ответных действий.

    «Обещания отомстить – классные. Хотелось бы больше о защите, а не о мести», – заключил депутат.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье российские беспилотники поразили дата-центр «Киевстара».

    В субботу газета Guardian заявила о неспособности Киева сбивать новые российские беспилотники.

    В субботу российские дроны уничтожили центр связи Starlink в Киеве.

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    28 сентября 2026, 23:50 • Новости дня
    Путин пошутил про «хождение налево» в ответ на реплику Зюганова
    Путин пошутил про «хождение налево» в ответ на реплику Зюганова
    @ Александр Казаков/пресс-служба президента РФ/ТАСС

    Tекст: Катерина Туманова

    Президент России Владимир Путин иронично отреагировал на предложение лидера КПРФ Геннадия Зюганова спикеру Госдумы Вячеславу Володину взять «лево руля» во время встречи с руководителями политических партий, прошедших в Госдуму.

    На встрече глава КПРФ Геннадий Зюганов посоветовал спикеру палаты Вячеславу Володину взять «лево руля» для получения поддержки коммунистов, передает РИА «Новости».

    «Ну, хождение налево не всегда приветствуется», – ответил на предложение российский лидер.

    В ответ Зюганов со смехом заметил, что имел в виду другое. Президент согласился с ним, добавив, что установившийся в парламенте стиль работы, судя по всему, приветствуется руководством компартии.

    Выборы в Госдуму девятого созыва состоялись с 18 по 20 сентября. По их итогам в нижнюю палату парламента прошли представители пяти партий: «Единая Россия», КПРФ, ЛДПР, «Новые люди» и «Справедливая Россия», а также один кандидат от «Родины» и четыре самовыдвиженца.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Путин назвал избирательную кампанию в Госдуму масштабной и значимой, а также заявил об особой роли «Единой России» в укреплении государства.

    Президент поддержал предложенный ЕР принцип распределения постов в Госдуме и кандидатуру Володина на пост председателя нижней палаты парламента.

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    28 сентября 2026, 23:10 • Новости дня
    Режим ЧС и день траура объявлены после пожара на заводе в Ярославской области

    Режим ЧС и день траура объявлены в Ярославской области

    Tекст: Катерина Туманова

    В Переславль-Залесском округе Ярославской области ввели режим чрезвычайной ситуации после крупного пожара на предприятии, унесшего жизни 14 человек, 30 сентября в регионе объявлено днем траура, сообщил губернатор Ярославской области Михаил Евраев.

    «Принято решение о введении регионального режима ЧС в Переславль-Залесском округе. На месте происшествия работает комиссия, в которую вошли представители правительства области, Следственного комитета, полиции и МЧС. Создан оперативный штаб», – сообщил он в Max-канале.

    Евраев уточнил, что открытое горение локализовано, пожарные проливают помещения. При этом большая часть села из-за пожара осталась без электричества.

    «Специалисты сейчас подвозят генераторы, чтобы восстановить работу социальных объектов. Аварийные бригады восстанавливают электроснабжение», – добавил он.

    Губернатор заявил, что 30 сентября в регионе объявляется днем траура по погибшим при пожаре на предприятии в селе Кубринск Переславль-Залесского округа.

    «От себя и от лица правительства области выражаю глубокие соболезнования семьям и близким погибших», – написал глава региона.

    В день траура в Ярославской области приспустят государственные флаги, а учреждениям культуры и СМИ рекомендовано отменить развлекательные мероприятия.

    В селе Кубринск, где произошел пожар, продолжают работать 200 специалистов и 23 единицы техники.

    В МЧС вечером понедельника сообщили, что число погибших при пожаре на заводе по производству пиротехники увеличилось.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник при пожаре на производстве пиротехники под Ярославлем погибли пять человек. Правоохранительные органы возбудили уголовное дело после пожара. Власти Ярославской области пообещали помочь семьям погибших.

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    28 сентября 2026, 20:58 • Новости дня
    Глава Росатома назвал сроки спуска на воду атомного ледокола «Ленинград»

    Лихачев: Атомный ледокол «Ленинград» планируется спустить на воду в ноябре

    Глава Росатома назвал сроки спуска на воду атомного ледокола «Ленинград»
    @ Вячеслав Прокофьев/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Генеральный директор госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачев сообщил о планах спустить на воду новый российский атомный ледокол «Ленинград» в ноябре 2026 года.

    Ожидается, что спуск судна состоится в ноябре текущего года. Об этом руководитель госкорпорации рассказал в ходе встречи с президентом России Владимиром Путиным, передает РИА «Новости».

    Лихачев пригласил главу государства принять участие в торжественном мероприятии. По его словам, присутствие президента станет большой честью как для строителей ледокола, так и для моряков.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник президент России Владимир Путин встретился с главой Росатома Алексеем Лихачевым.

    В начале месяца российский лидер заявил о планах пополнения флота тремя новыми атомными ледоколами.

    Весной в России начались испытания новейшего катера для ледокольного флота.

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    29 сентября 2026, 16:13 • Новости дня
    При крушении самолета Ту-95 в Амурской области погибли шесть человек
    При крушении самолета Ту-95 в Амурской области погибли шесть человек
    @ Кадр из видео

    Tекст: Валерия Городецкая

    В Амурской области во время учебно-тренировочного полета потерпел катастрофу самолет Ту-95, в результате погибли шесть членов экипажа, сообщили в Минобороны.

    Самолет упал в безлюдной местности. По предварительной информации, один человек получил травмы и был эвакуирован в медицинское учреждение, передает ТАСС со ссылкой на Минобороны России.

    Полет проходил без боекомплекта. Для расследования обстоятельств происшествия к месту катастрофы направилась комиссия Воздушно-космических сил (ВКС) России.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в сентябре военный самолет разбился у американской авиабазы в Германии.

    В июне в американском Вашингтоне рухнул военный самолет, вызвав лесной пожар.

    В 2025 году министр внутренних дел Грузии прибыл на место крушения военного самолета Турции.

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    28 сентября 2026, 21:02 • Новости дня
    Путин пообещал ответить на давление на российскую атомную отрасль

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент Владимир Путин на встрече с главой госкорпорации «Росатом» Алексеем Лихачевым заявил, что Россия будет сама оказывать воздействие в ответ на попытки давления на отечественную атомную отрасль.

    Руководитель госкорпорации рассказал, что коллектив намерен до конца года добиться новых рекордных результатов в экономике и реализации производственных проектов. По его словам, «Росатом» последовательно ставит перед собой все более сложные задачи, передает «Интерфакс».

    «Что важно, мы постоянно повышаем планки наших целей. То, что еще вчера казалось нам таким труднодоступным, сегодня кажется неамбициозным, и мы повышаем сами себе эту планку», – сказал Лихачев. Он поблагодарил наблюдательный совет за поддержку и выразил уверенность, что внешнее давление не помешает дальнейшему развитию госкорпорации.

    «Сейчас такой период, когда мы будем двигаться вперед, и чем крепче нас будут давить, тем выше у нас будет результат, я в этом абсолютно уверен», – заявил глава «Росатома».

    «Мы сами всех будем давить», – ответил Путин.

    Президент поздравил Лихачева и коллектив госкорпорации с профессиональным праздником и пожелал им успехов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник пресс-секретарь президента Дмитрий Песков анонсировал встречу Владимира Путина с Алексеем Лихачевым.

    Глава государства отметил хорошие результаты и перспективы предприятия.

    Руководитель Росатома назвал сроки спуска на воду атомного ледокола «Ленинград».

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    28 сентября 2026, 22:48 • Новости дня
    Тело музыкального критика Соседова доставили в Москву

    Tекст: Вера Басилая

    Тело музыкального критика и журналиста Сергея Соседова доставлено из Якутии в Москву.

    Тело музыкального критика и журналиста Сергея Соседова доставили из Якутии в столицу России, передает РИА «Новости». Информацию об этом подтвердили представители семьи умершего.

    «Сережу доставили в Москву», – сообщила собеседница агентства.

    Судмедэксперты назвали перелом основания черепа предварительной причиной смерти журналиста.

    Камеры видеонаблюдения в гостинице зафиксировали момент случайного падения критика с лестницы.

    Церемония прощания с Соседовым состоится 30 сентября на Троекуровском кладбище.

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    29 сентября 2026, 05:23 • Новости дня
    Диетолог назвала идеальные продукты для защиты клеток от старения

    Диетолог Богданова рассказала о пользе ликопина в томатах и арбузах

    Tекст: Катерина Туманова

    Диетолог и нутрициолог Зоя Богданова раскрыла секреты правильного употребления продуктов с ликопином для защиты клеток от старения и профилактики сердечно-сосудистых заболеваний.

    Диетолог рассказала, что ликопин защищает клетки от старения и нейтрализует свободные радикалы. Этот природный органический пигмент придает красный цвет овощам и фруктам.

    «В нашем организме ликопин не синтезируется, мы можем получить только с едой. Он очень термостабильный. Витамины в большинстве своем нестабильны: при термической обработке они утрачиваются, а ликопин только улучшает свои свойства», – пояснила специалист радио Sputnik.

    По ее словам, пигмент в большом количестве содержится в томатах, арбузах и гуаве.

    Эксперт подчеркнула, что ликопин является жирорастворимым веществом. Для максимального усвоения к томатам следует добавлять орехи, сыр или масло.

    Суточная норма в пять миллиграммов содержится в одной столовой ложке томатной пасты, 100 граммах арбуза или 150-200 граммах свежих помидоров.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, диетолог назвала лучшие продукты для осеннего иммунитета. Эндокринолог назвала здоровье кишечника главным условием крепкого иммунитета. Диетолог Соломатина предупредила об опасности тыквы.


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    29 сентября 2026, 03:17 • Новости дня
    Мирошник: Делегации в Женеве задали вопрос о сроках наказания Украины

    Мирошник: Делегации в Женеве спросили о сроках наказания Украины

    Tекст: Катерина Туманова

    Представители международных делегаций в Женеве заинтересовались сроками привлечения Украины к ответственности после ознакомления с доказательствами преступлений Киева, которые в ходе выступления представил посол по особым поручениям МИД Родион Мирошник.

    Мирошник рассказал о реакции международных делегаций на предоставленные доказательства преступлений Киева, когда дипломат выступил в рамках 63-й сессии Совета ООН по правам человека.

    «У меня был час, чтобы в деталях рассказать о ситуации, которая есть на Украине с народовластием. А также я отреагировал на выступление министра иностранных дел Украины, который позволил себе просто откровенно врать (о ситуации в Алешках – прим. ВЗГЛЯД)», – заявил Мирошник «Вестям».

    Дипломат добавил, что предъявил участникам встречи видео- и фотоматериалы, после чего последовала знаковая реакция.

    «Они на самом деле отреагировали очень простым вопросом: когда Украина понесет ответственность за совершаемые преступления?» – сказал Мирошник.

    Он подчеркнул, что часть государств и организаций адекватно оценивают происходящее и ждут привлечения Киева к ответственности.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Мирошник сообщил о планах раскрыть в ООН преступления Киева, а также отметил, что Запад не понимает, как ядерный терроризм Украины угрожает и ему.

    Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо рассказал о сложившейся гуманитарной обстановке в Алешках.

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    28 сентября 2026, 19:10 • Новости дня
    Эксперты «Валдая» заявили о возвращении роли государства и сильных лидеров в мировую политику

    Клуб «Валдай» представил доклад «Без паники: государство и ответственность за будущее»

    Ослабление международных институтов сопровождается усилением государств и ростом влияния отдельных лидеров, считают авторы ежегодного доклада клуба «Валдай». По их оценке, разрушение прежнего миропорядка не означает остановки развития, а государство остается главным инструментом защиты человека в условиях технологических перемен и международной нестабильности.

    Международный дискуссионный клуб «Валдай» представил ежегодный аналитический доклад «Без паники: государство и ответственность за будущее», говорится на сайте организации. В подготовке доклада участвовали программный директор клуба, профессор МГИМО Олег Барабанов; программный директор клуба, заместитель главного редактора сайта valdaiclub.com Антон Беспалов; программный директор клуба, научный руководитель Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ Тимофей Бордачев; директор по научной работе Фонда клуба «Валдай», главный редактор журнала «Россия в глобальной политике» Федор Лукьянов; декан факультета международных отношений МГИМО Андрей Сушенцов и программный директор клуба, генеральный директор Российского совета по международным делам Иван Тимофеев.

    Презентация доклада состоялась в рамках XXIII ежегодного заседания клуба «Валдай», которое проходит с 28 сентября по 1 октября в Подмосковье. Тема заседания – «Ответственность за будущее: пределы возможного или возможности без предела?».

    Авторы начинают доклад с фразы «Бывают времена, о которых острословы говорят: «Раньше будущее было лучше», однако предлагают рассматривать происходящие перемены не как неизбежную катастрофу. В докладе говорится, что «кардинальные перемены на международной арене – не стихийное бедствие, а основание задуматься, почему прежние нормы перестали отвечать меняющимся задачам». В документе анализируются изменения международного порядка, влияние технологического развития, роль искусственного интеллекта, возвращение государства в качестве ключевого политического субъекта и усиление значения национального суверенитета.

    Отдельный раздел посвящен страхам, связанным с искусственным интеллектом. Авторы рассматривают не только опасения по поводу сокращения рабочих мест, но и более широкие общественно-политические последствия развития технологий. В докладе отмечается, что геополитическое соперничество переносится в сферу искусственного интеллекта, а государства стремятся контролировать правила функционирования нейросетей и данных, на которых они обучаются. По их мнению, это может привести к противоборству суверенных систем искусственного интеллекта. Разрушительные возможности таких цифровых участников, допускают эксперты, могут оказаться выше, чем при привычном идейно-политическом противостоянии.

    Распространение беспилотников и ИИ меняет и характер вооруженных конфликтов, стирая границу между военной и гражданской сферами. Все большее значение приобретает устойчивость политической системы, экономики и общества, способная лишать более сильные в военном отношении державы части их преимуществ.

    Авторы также обращают внимание на двойственный характер технологического прогресса. С одной стороны, он расширяет возможности человека, а с другой – создает новые риски контроля, отчуждения и утраты автономии.

    Одним из центральных выводов доклада становится тезис о возвращении государства в международную и общественную жизнь. По оценке авторов, прежние представления о постепенном ослаблении государств и стирании суверенных границ больше не соответствуют реальности. В документе говорится, что «ренессанс государства – это прежде всего возвращение суверенитета в качестве стержневой политической категории».

    Они связывают усиление роли государства с ослаблением международных институтов, ростом конкуренции между крупными державами и распространением цифровых платформ, которые претендуют на влияние за пределами традиционных государственных границ.

    Отдельное внимание уделено так называемому когнитивному, или ценностному, суверенитету. В докладе он описывается как способность контролировать формулирование понятий, смыслов и представлений о мире. Авторы рассматривают современный мир как полицентричный и находящийся в переходном состоянии. В докладе подчеркивается, что новая система еще не приобрела окончательной формы, а взаимодействие государств остается конкурентным и конфликтным.

    Россию авторы характеризуют как классическую континентальную державу, заинтересованную в предсказуемой обстановке у своих границ, порядке и прозрачности в Евразии. В этой логике они рассматривают и российско-китайское взаимодействие, основанное на принципах невмешательства, равноправия и неделимости безопасности. Присоединение других опорных стран к сотрудничеству в рамках ШОС и БРИКС, по их оценке, постепенно создает альтернативную международную инфраструктуру.

    Дальнейшую расстановку сил эксперты связывают с несколькими обстоятельствами. Среди них судьба Европы и возможное превращение Германии в ведущую военную державу континента, выбор Индии между различными стратегическими ролями, а также то, как новые крупные державы, включая Бразилию и Индонезию, будут использовать свои преимущества. В докладе отмечается, что новая расстановка сил складывается «медленно и нелинейно», а к российско-китайской конфигурации постепенно примыкают другие страны и объединения.

    Финальная часть доклада посвящена вопросу о том, станет ли будущее лучше прошлого. Авторы не дают однозначного оптимистического прогноза и подчеркивают, что будущее зависит от решений людей и государств: «Нам не нужно будущее, которое станет лучше, чем раньше. Нужно будущее, которое не хуже. И которое, в принципе, будет».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник организаторы перенесли заседание клуба «Валдай» из Сочи в Подмосковье. В декабре прошлого года ЕС ввел санкции против пяти связанных с клубом «Валдай» россиян.

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    29 сентября 2026, 15:05 • Новости дня
    Путин наградил актрису Демидову орденом «За заслуги перед Отечеством» I степени
    Путин наградил актрису Демидову орденом «За заслуги перед Отечеством» I степени
    @ Viktor Chernov/Russian Look/Global Look Press

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент России Владимир Путин удостоил народную артистку РСФСР Аллу Демидову ордена «За заслуги перед Отечеством» I степени.

    Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. «За большой вклад в развитие отечественной культуры и искусства, многолетнюю плодотворную деятельность наградить орденом «За заслуги перед Отечеством» I степени Демидову Аллу Сергеевну», – говорится в документе.

    Помимо подписания указа, президент направил поздравительную телеграмму в честь юбилея, сообщила пресс-служба Кремля. «Уважаемая Алла Сергеевна! Примите мои поздравления с юбилеем… Вас отличает творческая смелость, стремление к постоянному поиску, новаторству и, конечно, преданность лучшим традициям отечественного искусства», – говорится в телеграмме, опубликованной на сайте Кремля.

    Российский лидер подчеркнул, что выдающиеся качества позволили актрисе добиться профессионального признания, уважения коллег и искренней любви публики. Он также назвал именинницу человеком безграничного таланта, посвятившим жизнь служению культуре, и отметил успехи в режиссуре и литературе.

    Актриса театра и кино, народная артистка РСФСР Алла Демидова отмечает во вторник 90-летие.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в августе президент вручил орден «За заслуги в культуре и искусстве» режиссеру Алле Суриковой.

    В июле Владимир Путин подписал указ о награждении Олега Газманова орденом «За заслуги перед Отечеством» II степени.

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    28 сентября 2026, 19:50 • Новости дня
    Путин: Прошедшие выборы в Госдуму подтвердили легитимность органов власти России

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент Владимир Путин на встрече с главой Центризбиркома Эллой Памфиловой заявил, что выборы в Госдуму подтвердили легитимность всех органов власти в России.

    Прошедшие 18-20 сентября выборы в Госдуму подтвердили легитимность всех органов исполнительной и представительной власти, передает ТАСС слова главы государства.

    «Выборы были организованы и в правовом смысле на самом высоком уровне. Все члены избирательных комиссий следовали и духу, и букве законов Российской Федерации, и прошедшие выборы, безусловно, подтвердили легитимность всех органов исполнительной и представительной власти в Российской Федерации, что в современных условиях особенно важно», – сказал глава государства.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник Элла Памфилова сообщила о присутствии на выборах наблюдателей из 22 стран Европы.

    В понедельник глава Центризбиркома назвала бойцов на передовой самыми активными участниками голосования. Она поблагодарила президента за безопасные выборы в экстремальных условиях.

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