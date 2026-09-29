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    ВМС США пообещали подлодку «донного превосходства»
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    29 сентября 2026, 15:23 • Новости дня

    Армия Ирана объявила награду за захват американских солдат

    Армия Ирана заявила о выплатах 40 тыс. долларов за пленение солдат США

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Иранская армия пообещала выплатить около 40 тыс. долларов за пленение американского солдата в случае наземного вторжения США.

    Вооруженные силы Ирана пообещали значительное денежное вознаграждение гражданам страны за захват американских военнослужащих в случае сухопутной операции, передает ТАСС. Представитель армии генерал Мохаммад Акраминия озвучил условия получения выплат.

    «Каждый иранец, который предоставит тело или пленит американского солдата, вторгнувшегося на территорию Ирана, получит награду в 50 млрд риалов (эквивалентно примерно 20 тыс. долларов), а если это сделает женщина, то награда будет в два раза больше – 100 млрд риалов (эквивалентно примерно 40 тыс. долларов)», – заявил Акраминия.

    Генерал также подчеркнул, что аналогичные выплаты могут быть рассмотрены и для жителей других стран региона за подобные действия.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в августе командование вооруженных сил Ирана пообещало выплачивать крупные премии за пленение американских солдат.

    Позже официальный представитель армии республики Мохаммад Акраминия заявил о переходе страны к наступательной военной доктрине.

    В сентябре Тегеран получил разведывательные данные о подготовке Вашингтона к новой атаке.

    29 сентября 2026, 05:10 • Новости дня
    Военкоры сообщили о применении «Цирконов» при ночном ударе по Киеву

    При ударе по Киеву применили «Цирконы»

    Военкоры сообщили о применении «Цирконов» при ночном ударе по Киеву
    @ Petersburg Cover Images/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    В ночь на вторник ВС России осуществили мощный ракетный удар по Киеву, в котором звучали взрывы и сирена воздушной тревоги, согласно сообщениям украинских СМИ и пабликов.

    «Мощный ракетный удар нанесён по Киеву: взрыв у Рады и пожары после «Цирконов». Выпущены уже не менее шести гиперзвуковых «Цирконов». Известно о двух попаданиях в Киеве, одно попадание в Жулянах. Дрон взорвался в районе Верховной Рады», – сообщает Max-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны».

    Там добавили, что Киев и область продолжают атаковать «Герани», также идет атака реактивных БПЛА на Одессу.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, днем ранее, 28 сентября российские войска поразили военные объекты в Одессе и Измаиле, а также поразили цеха производства беспилотников ВСУ.

    Кроме того, ВС России нанесли удар по дата-центру «Укр Телекома» в Киеве и двум сухогрузам.


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    28 сентября 2026, 20:01 • Новости дня
    Путин увеличил число военнослужащих в Вооруженных силах России

    Путин увеличил число военнослужащих в ВС России до 2,44 млн человек

    Путин увеличил число военнослужащих в Вооруженных силах России
    @ MAXIM SHIPENKOV/EPA/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин подписал указ об увеличении штатной численности Вооруженных сил до 2 441 630 человек, из которых 1 550 500 составляют военнослужащие.

    Президент России установил новую штатную численность Вооруженных сил в количестве 2 441 630 единиц, в том числе 1 550 500 военнослужащих. Соответствующий указ размещен на портале официального опубликования правовых актов.

    Согласно тексту предыдущего указа главы государства, штатная численность российской армии составляла 2 426 130 человек. При этом непосредственно военнослужащих в Вооруженных силах России числилось 1,535 млн.

    В новом документе прямо предписывается установить штатную численность Вооруженных сил в количестве 2 441 630 единиц, закрепив актуальное количество служащих.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в марте Владимир Путин утвердил предыдущую штатную численность Вооруженных сил.

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    29 сентября 2026, 13:20 • Видео
    Лидера Венгрии лишили иммунитета: украл телефон

    Парламент Венгрии лишил юридического иммунитета премьер-министра Петера Мадьяра за кражу сотового телефона. Ситуация вдвойне уникальная, поскольку премьер сам об этом попросил.

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    29 сентября 2026, 11:30 • Новости дня
    Эксперт объяснил заявление Ирана о готовности выйти из ДНЯО

    Военный аналитик Ермаков назвал планы Ирана выйти из ДНЯО элементом торга с США

    Эксперт объяснил заявление Ирана о готовности выйти из ДНЯО
    @ Majid Asgaripour/WANA/REUTERS

    Tекст: Олег Исайченко

    Заявления Ирана о возможном выходе из Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) – не сигнал о реальных намерениях, а скорее элемент переговорной стратегии Тегерана в отношениях с США. Такое мнение в разговоре с газетой ВЗГЛЯД высказал эксперт по стратегическим вооружениям Александр Ермаков. По его оценкам, принятие проекта лишь легитимизирует возможные силовые действия со стороны Израиля и Штатов.

    «Заявления Ирана о возможном выходе из Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) следует рассматривать как часть дипломатической политики Тегерана», – считает Александр Ермаков, научный сотрудник ИМЭМО РАН и эксперт Российского совета по международным делам.

    По его мнению, такая риторика – элемент переговорной стратегии Исламской республики в отношениях с США. «Даже при отсутствии прямых переговоров стороны ведут опосредованный обмен сигналами. Схема выглядит так: Иран выдвигает предложения, и если прогресса нет, усиливает давление, в том числе с помощью угроз», – пояснил аналитик.

    Как полагает Ермаков, в ближайшее время до практического рассмотрения вопроса выхода из ДНЯО дело едва ли дойдет. «Да, в Иране есть радикальные силы, которые еще до конфликта с США выступали за создание ядерного оружия. Но эти группы даже сейчас не обладают всей полнотой власти», – рассуждает спикер.

    Кроме того, добавил он, выход из ДНЯО фактически легитимизировал бы любые силовые действия в отношении Ирана. «Страна тем самым подтвердит опасения Израиля и США относительно военной составляющей иранской ядерной программы. При таком сценарии еврейское государство и Штаты интенсифицируют военные действия, чтобы нанести максимальный практический урон Исламской республике», – уточнил эксперт.

    При этом сам по себе выход из Договора не приблизит Иран к созданию ядерного оружия, подчеркнул Ермаков. «Голосование в парламенте, как и наличие или отсутствие документа не влияет на техническую сторону вопроса. Для реального прогресса в этой сфере требуется масштабная и длительная работа», – заключил он.

    Ранее в парламенте Ирана подготовили законопроект о выходе из Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО). Об этом сообщил заместитель спикера меджлиса Али Никзад. По его словам, сейчас инициатива изучается, в том числе с точки зрения международных последствий. Документ вынесут на пленарное заседание с пометкой о чрезвычайной важности, и депутаты должны будут его рассмотреть в тот же день, уточнил он.

    Никзад заявил, что Тегеран не доверяет Международному агентству по атомной энергии (МАГАТЭ) и его нынешнему руководителю Рафаэлю Гросси. Спикер иранского парламента обвинил главу МАГАТЭ в том, что тот совершает лишь «поверхностные» визиты на ядерные объекты Ирана и публикует негативные отчеты.

    Он напомнил, что в сентябре 2025 года Исламская республика приостановила сотрудничество с агентством. По его мнению, такое решение пошло стране на пользу. «Неужели у нас есть хоть какая-то надежда на то, что генеральный директор МАГАТЭ или те, кто там сидят, окажут нам содействие в сфере ядерной энергетики? Разумеется, нет», – сказал Никзад.

    По данным, которые глава МАГАТЭ приводил в мае, Иран располагает примерно 440 кг урана, обогащенного до уровня 60%. Однако это еще не дотягивает до уровня оружейного урана. На минувшей неделе глава МИД Ирана Аббас Аракчи назвал необоснованными утверждения, что Тегеран находится на грани создания ядерного оружия. «Иран является членом ДНЯО с 1970 года и заявляет, что его ядерная программа является мирной», – подчеркнул дипломат.

    В свою очередь иранский президент Масуд Пезешкиан допустил, что Тегеран может отказаться от высокообогащенного урана в случае достижения договоренностей с США. Он также опроверг планы Ирана по созданию ядерного оружия. «В рамках международного права, на основе Договора о нераспространении ядерного оружия, мы будем соблюдать все, что от нас требуется», – сказал Пезешкиан.

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    29 сентября 2026, 07:04 • Новости дня
    Два американских летчика катапультировались при посадке на авианосец

    Два пилота США катапультировались при аварийной посадке на авианосец Eisenhower

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Двум летчикам американских ВМС пришлось катапультироваться из-за произошедшего в понедельник инцидента при посадке на палубу атомного авианосца Dwight D. Eisenhower, сообщила пресс-служба ВМС США.

    Двум пилотам ВМС США пришлось покинуть кабину самолета из-за инцидента во время посадки на авианосец Dwight D. Eisenhower, передает ТАСС.

    «Примерно в 18:18 по времени восточного побережья 28 сентября произошел инцидент во время посадки на палубу авианосца класса Nimitz Dwight D. Eisenhower (CVN 69) у побережья штата Вирджиния», – сообщили в пресс-службе американских Военно-морских сил. Уточняется, что летчики из состава 3-го авиационного крыла авианосца катапультировались и были оперативно спасены.

    Оба пилота сейчас проходят медицинское обследование на борту корабля. В результате происшествия также пострадали четверо членов экипажа авианосца. Им оказывается необходимая помощь, один человек госпитализирован с травмами, не угрожающими жизни.

    Авария случилась в момент захода самолета на посадку, когда он должен был зацепиться тросом аэрофинишера за палубу. Этот маневр считается одним из самых сложных в авиации. Аналогичный случай уже происходил на этом корабле в 2016 году: тогда из-за лопнувшего троса при посадке самолета E-2C Hawkeye пострадали восемь военнослужащих.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в апреле на американском авианосце USS Dwight D. Eisenhower произошел пожар. В октябре прошлого года с авианосца USS Nimitz рухнули в море истребитель и вертолет. В июле текущего года американский эсминец Benfold сломался в Тихом океане.

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    29 сентября 2026, 09:38 • Новости дня
    Меджлис Ирана намерен рассмотреть срочный выход из ДНЯО
    Меджлис Ирана намерен рассмотреть срочный выход из ДНЯО
    @ farsna

    Tекст: Игорь Иножарский

    Меджлис (парламент) Ирана рассмотрит законопроект о срочном выходе страны из Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО), заявил вице-спикер парламента Али Никзад.

    По словам Али Никзада, Иран не доверяет Международному агентству по атомной энергии (МАГАТЭ) и его нынешнему директору Рафаэлю Гросси. Как утверждает вице-спикер, глава агентства проводит лишь «поверхностные инспекции» и представляет «негативные отчеты» об Иране, сообщает иранское агентство Fars.

    Проект закона о срочном выходе из ДНЯО будет рассмотрен парламентом в день его официального внесения. Никзад добавил, что Меджлис также изучит международные аспекты этого шага.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник Дональд Трамп предложил Ирану экономические льготы в обмен на уступки по ядерной программе. В субботу США и Китай согласовали общую позицию по иранской ядерной проблеме. В пятницу президент Ирана Масуд Пезешкиан заявил о готовности страны отказаться от запасов обогащенного урана.

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    28 сентября 2026, 19:10 • Новости дня
    Эксперты «Валдая» заявили о возвращении роли государства и сильных лидеров в мировую политику

    Клуб «Валдай» представил доклад «Без паники: государство и ответственность за будущее»

    Ослабление международных институтов сопровождается усилением государств и ростом влияния отдельных лидеров, считают авторы ежегодного доклада клуба «Валдай». По их оценке, разрушение прежнего миропорядка не означает остановки развития, а государство остается главным инструментом защиты человека в условиях технологических перемен и международной нестабильности.

    Международный дискуссионный клуб «Валдай» представил ежегодный аналитический доклад «Без паники: государство и ответственность за будущее», говорится на сайте организации. В подготовке доклада участвовали программный директор клуба, профессор МГИМО Олег Барабанов; программный директор клуба, заместитель главного редактора сайта valdaiclub.com Антон Беспалов; программный директор клуба, научный руководитель Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ Тимофей Бордачев; директор по научной работе Фонда клуба «Валдай», главный редактор журнала «Россия в глобальной политике» Федор Лукьянов; декан факультета международных отношений МГИМО Андрей Сушенцов и программный директор клуба, генеральный директор Российского совета по международным делам Иван Тимофеев.

    Презентация доклада состоялась в рамках XXIII ежегодного заседания клуба «Валдай», которое проходит с 28 сентября по 1 октября в Подмосковье. Тема заседания – «Ответственность за будущее: пределы возможного или возможности без предела?».

    Авторы начинают доклад с фразы «Бывают времена, о которых острословы говорят: «Раньше будущее было лучше», однако предлагают рассматривать происходящие перемены не как неизбежную катастрофу. В докладе говорится, что «кардинальные перемены на международной арене – не стихийное бедствие, а основание задуматься, почему прежние нормы перестали отвечать меняющимся задачам». В документе анализируются изменения международного порядка, влияние технологического развития, роль искусственного интеллекта, возвращение государства в качестве ключевого политического субъекта и усиление значения национального суверенитета.

    Отдельный раздел посвящен страхам, связанным с искусственным интеллектом. Авторы рассматривают не только опасения по поводу сокращения рабочих мест, но и более широкие общественно-политические последствия развития технологий. В докладе отмечается, что геополитическое соперничество переносится в сферу искусственного интеллекта, а государства стремятся контролировать правила функционирования нейросетей и данных, на которых они обучаются. По их мнению, это может привести к противоборству суверенных систем искусственного интеллекта. Разрушительные возможности таких цифровых участников, допускают эксперты, могут оказаться выше, чем при привычном идейно-политическом противостоянии.

    Распространение беспилотников и ИИ меняет и характер вооруженных конфликтов, стирая границу между военной и гражданской сферами. Все большее значение приобретает устойчивость политической системы, экономики и общества, способная лишать более сильные в военном отношении державы части их преимуществ.

    Авторы также обращают внимание на двойственный характер технологического прогресса. С одной стороны, он расширяет возможности человека, а с другой – создает новые риски контроля, отчуждения и утраты автономии.

    Одним из центральных выводов доклада становится тезис о возвращении государства в международную и общественную жизнь. По оценке авторов, прежние представления о постепенном ослаблении государств и стирании суверенных границ больше не соответствуют реальности. В документе говорится, что «ренессанс государства – это прежде всего возвращение суверенитета в качестве стержневой политической категории».

    Они связывают усиление роли государства с ослаблением международных институтов, ростом конкуренции между крупными державами и распространением цифровых платформ, которые претендуют на влияние за пределами традиционных государственных границ.

    Отдельное внимание уделено так называемому когнитивному, или ценностному, суверенитету. В докладе он описывается как способность контролировать формулирование понятий, смыслов и представлений о мире. Авторы рассматривают современный мир как полицентричный и находящийся в переходном состоянии. В докладе подчеркивается, что новая система еще не приобрела окончательной формы, а взаимодействие государств остается конкурентным и конфликтным.

    Россию авторы характеризуют как классическую континентальную державу, заинтересованную в предсказуемой обстановке у своих границ, порядке и прозрачности в Евразии. В этой логике они рассматривают и российско-китайское взаимодействие, основанное на принципах невмешательства, равноправия и неделимости безопасности. Присоединение других опорных стран к сотрудничеству в рамках ШОС и БРИКС, по их оценке, постепенно создает альтернативную международную инфраструктуру.

    Дальнейшую расстановку сил эксперты связывают с несколькими обстоятельствами. Среди них судьба Европы и возможное превращение Германии в ведущую военную державу континента, выбор Индии между различными стратегическими ролями, а также то, как новые крупные державы, включая Бразилию и Индонезию, будут использовать свои преимущества. В докладе отмечается, что новая расстановка сил складывается «медленно и нелинейно», а к российско-китайской конфигурации постепенно примыкают другие страны и объединения.

    Финальная часть доклада посвящена вопросу о том, станет ли будущее лучше прошлого. Авторы не дают однозначного оптимистического прогноза и подчеркивают, что будущее зависит от решений людей и государств: «Нам не нужно будущее, которое станет лучше, чем раньше. Нужно будущее, которое не хуже. И которое, в принципе, будет».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник организаторы перенесли заседание клуба «Валдай» из Сочи в Подмосковье. В декабре прошлого года ЕС ввел санкции против пяти связанных с клубом «Валдай» россиян.

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    29 сентября 2026, 05:35 • Новости дня
    Российские военные корабли совершили исторический проход в Карское море

    Российские военные корабли совершили проход в Карское море

    Tекст: Катерина Туманова

    Отряд кораблей Северного флота впервые вошел в Карское море через пролив Шокальского, что в истории Военно-морского флота России произошло впервые.

    Военные суда под командованием вице-адмирала Олега Голубева совершили беспрецедентный переход между островами архипелага Северная Земля, открыв новый арктический маршрут, передает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу Северного флота.

    «Отряд кораблей и судов обеспечения Северного флота под командованием заместителя командующего Северным флотом вице-адмирала Олега Голубева впервые в истории Военно-морского флота России прошел проливом Шокальского, который отделяет остров Октябрьской Революции от острова Большевик архипелага Северная Земля и вошел в акваторию Карского моря», – говорится в официальном сообщении.

    При прохождении пролива на кораблях была объявлена учебная тревога. Ледовую разведку провел поднятый с борта патрульного корабля ледового класса «Иван Папанин» вертолет Ка-29.

    Североморцам при прохождении пролива пришлось справляться со сложной ледовой обстановкой в море. Однако они смогли обеспечить навигационную безопасность хождения и маневрировать переменными курсами, чтобы безопасно разойтись с айсбергами.

    При прохождения пролива североморцы оценили пригодность нового района для действий кораблей Военно-морского флота России.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, учебный корабль Балтфлота «Перекоп» прибыл в Камбоджу. Корабли ТОФ вернулись во Владивосток для проведения акции «Тихоокеанская слава».

    Президент Путин заявил о планах пополнения флота тремя новыми атомными ледоколами.

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    29 сентября 2026, 05:47 • Новости дня
    Рубио заявил об иностранном следе в инциденте на британской авиабазе Фэрфорд

    Рубио заявил об иностранном следе на британской авиабазе Фэрфорд

    Tекст: Катерина Туманова

    Госсекретарь США Марко Рубио заявил об иностранном вмешательстве при инциденте на британской авиабазе Фэрфорд, где ранее задержали пятерых человек из-за взрывчатки.

    Госсекретарь США Марко Рубио заявил об иностранном следе в инциденте на британской авиабазе Фэрфорд, сообщает телеканал Fox News. По его словам, ситуация оказалась очень серьезной.

    «То, что могло произойти в Великобритании на выходных, – это очень серьезная ситуация. Она явно не обошлась без иностранного вмешательства… Я хочу поблагодарить Великобританию за сотрудничество и помощь в этом вопросе», – приводит РИА «Новости» слова Рубио, который пообещал раскрыть больше в ближайшие дни.

    В воскресенье правоохранители задержали пятерых британских граждан возле военной базы Фэрфорд. Их подозревали в преступлениях, связанных с законом о взрывчатых веществах. На следующий день задержанных отпустили под залог.

    Фэрфорд является единственной в Европе базой для американских стратегических бомбардировщиков, откуда ранее наносились удары по Ираку и Югославии. В марте британские власти позволили США использовать объект для операций против Ирана в оборонительных целях.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье возле используемой США авиабазы Фэрфорд в Британии ввели режим ЧС. В понедельник Госдеп предупредил американцев в Британии о риске из-за инцидента в Фэрфорде. Посольство Ирана отвергло обвинения в инциденте возле базы ВВС США в Британии.

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    29 сентября 2026, 03:55 • Новости дня
    Эксперт Марочко: Взятие Уланово создало угрозу котла для ВСУ

    Tекст: Катерина Туманова

    Взятие села Уланово в Сумской области обеспечило расширение буферной зоны до 10 км и создание угрозы окружения для украинских боевиков в населенном пункте Коренёк, сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

    «Со взятием Уланово наши военнослужащие не только расширили буферную зону примерно до 10 км на данном участке, но и сформировали практически огневой мешок для украинских боевиков, которые находятся рядом, северо-восточнее от Уланово – это населенный пункт Коренёк», – заявил он ТАСС.

    Марочко отметил, что ширина горловины этого мешка достигает пяти километров. Он добавил, что при одновременном продвижении российских сил на юг от Бачаевска и на север от Уланово в ближайшее время может возникнуть новый котел для подразделений противника.

    Напомним, российские войска освободили сумское Уланово 28 сентября.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Минобороны сообщило о боях за четыре населенных пункта в Харьковской области, там добавили, что освобождение Нововодяного дало продвинуться на Добропольском направлении


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    28 сентября 2026, 18:56 • Новости дня
    Польша закрыла аэропорты Люблина и Жешува из-за полетов военной авиации

    PANSA: Аэропорты Люблина и Жешува временно закрыли из-за военной авиации

    Tекст: Валерия Городецкая

    Польское агентство воздушного движения (PANSA) временно приостановило выполнение воздушных операций в аэропортах Люблина и Жешува в связи с активными полетами боевых самолетов.

    Работу аэропортов в польских городах Люблин и Жешув временно приостановили из-за активности военной авиации, передает РИА «Новости». Оперативное командование вооруженных сил Польши сообщило, что боевая авиация была поднята в воздух для превентивной защиты воздушного пространства страны.

    Свои действия польские военные объяснили ударами российских сил по объектам на территории Украины.

    Как отмечал ранее портал NaTemat, регулярные вылеты истребителей обходятся польским налогоплательщикам очень дорого. По данным министерства национальной обороны страны, один летный час самолета F-16 стоит около 21 тыс. долларов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг Польша поднимала в небо авиацию из-за действий России на Украине.

    В среду Варшава задействовала истребители по той же причине.

    В январе польские аэропорты также приостановили полеты из-за активности военной авиации.

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    29 сентября 2026, 06:35 • Новости дня
    Новейшему кораблю ВМС США «Санта Барбара» предрекли катастрофу из-за двигателей

    Кораблю ВМС США «Санта Барбара» предрекли скорую катастрофу

    Tекст: Катерина Туманова

    Новейший боевой корабль ВМС США «Санта Барбара» оказался под угрозой катастрофической механической поломки из-за критической выработки ресурса четырех двигателей, сказано в тендерной документации.

    Американские военные предупредили о риске катастрофической аварии на новейшем боевом корабле прибрежной зоны «Санта Барбара» из-за критического износа двигателей, передает РИА «Новости». В документации указано, что экстренное техническое обслуживание требуется немедленно.

    «Все четыре двигателя в настоящее время эксплуатируются сверх максимального количества рабочих часов, что увеличивает риск катастрофической аварии, если данное техническое обслуживание не будет выполнено немедленно», – подчеркивается в документе, призванном обосновать закупки у единственного поставщика.

    Речь идет о двух главных ходовых дизелях и двух судовых дизель-генераторах.

    Представители ВМС США отметили, что срочное вмешательство необходимо для сохранения боеготовности корабля и предотвращения угрозы жизни экипажа.

    Контракт на проведение неотложных работ до 11 октября 2026 года получила компания Epsilon Systems Solutions без открытых торгов.

    По данным американского издания Santa Barbara Independent, итоговая стоимость судна с вооружением составила около 700 млн долларов. Корабль развивает скорость до 44 узлов, вмещает 40 человек экипажа и оснащен артиллерией, ракетами Hellfire и двумя вертолетами Seahawk.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, США в декабре 2025 года успешно запустили беспилотную систему LUCAS с «Санта Барбара» в Персидском заливе. Nikkei писала, что  США закупят военные корабли у союзников для конкуренции с Китаем.

    Американские военно-морские силы изучали возможность закупки фрегатов у Японии, Южной Кореи и Турции.

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    29 сентября 2026, 04:23 • Новости дня
    Аракчи вслед за Трампом категорически отверг данные СМИ об уступках

    Аракчи категорически отверг данные СМИ об уступках США

    Tекст: Катерина Туманова

    Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи заявил в Нью-Йорке, что в понедельник встретился и снова поговорил с катарскими посредниками, обсудив с ними идеи, которые они представят американской стороне, но никаких уступок со стороны Тегерана в них не было.

    «Это абсолютно не соответствует действительности, я категорически это отрицаю. Кстати, в последние несколько часов мы наблюдаем пропагандистскую кампанию в различных СМИ, в которой выдвигаются обвинения и приписываются действия Ирана. Я категорически подтверждаю, что позиция Ирана не изменилась. Наши условия для открытия Ормузского пролива ясны», приводит его слова телеканал Al Hadah.

    Арагчи перед иранскими журналистами в понедельник рассказал о своей последней встрече с катарским посредником и одной из целей своего визита в Нью-Йорк он назвал информирование мира о ситуации в стране на поле боя, в частности, в отношении Ормузского пролива.

    «Наша миссия заключалась в том, чтобы проинформировать американскую сторону об этих условиях, а также сообщить всем другим странам и международному сообществу, что у Ирана есть план в этом отношении. Его условия справедливы и вполне логичны, и если американцы заявляют, что стремятся к соглашению или мирному решению, мы представили это решение», – сказал он.

    Ранее Трамп гневно отчитал портал Axios за фейк о предложениях Ирану.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Иран передал США семидневный план открытия Ормузского пролива, но президент США отверг его. Министр Аракчи заявил, что Иран готов и воевать и договариваться с США.

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    28 сентября 2026, 16:58 • Новости дня
    Иран отверг обвинения в причастности к инциденту у базы ВВС США в Британии

    Посольство Ирана отвергло обвинения в инциденте возле базы ВВС США в Британии

    Tекст: Валерия Городецкая

    Посольство Ирана в Лондоне отвергло публикации британских СМИ о якобы причастности Тегерана к задержанию пяти подозреваемых возле используемой США авиабазы Фэрфорд.

    Посольство Ирана в Лондоне решительно осудило спекуляции некоторых британских представителей и СМИ о связи страны с инцидентом у авиабазы Фэрфорд, передает ТАСС. В заявлении дипмиссии подчеркивается, что подобные сфабрикованные предположения распространяются исключительно с целью разжечь антииранскую пропаганду в Британии.

    Диппредставительство также не исключило принятия соответствующих правовых мер для защиты прав и интересов государства.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник в Британии связали задержанных у базы ВВС с Ираном. Задержанные у авиабазы Фэрфорд оказались британцами.

    В воскресенье возле используемой США авиабазы ввели режим ЧС.

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    28 сентября 2026, 22:35 • Новости дня
    Axios: Трамп предложил Ирану экономические льготы за уступки по ядерному вопросу

    Axios: Трамп предложил Ирану экономические льготы

    Tекст: Катерина Туманова

    Американский президент Дональд Трамп готов ослабить санкции в отношении Ирана и разблокировать замороженные иранские средства в обмен на конкретные шаги Ирана в отношении ядерной программы.

    Заявление США в адрес Ирана прозвучало на фоне того, что на этой неделе катарские и пакистанские посредники вновь пытаются заключить соглашение между двумя враждующими странами. На данный момент позиции сторон по ключевым вопросам сильно расходятся, пишет портал Axios.

    Иран хочет, чтобы переговоры были сосредоточены на Ормузском проливе и морской блокаде США, в то время как администрация Трампа требует от Ирана пойти на уступки в ядерной сфере.

    Однако это предложение дает право надеяться на дипломатический прорыв после того, как Трамп отверг предложение семидневного плана Ирана.

    Ожидается, что катарские посредники встретятся с представителями администрации Трампа в понедельник или во вторник, чтобы попытаться добиться прорыва. Американский чиновник, осведомленный о непрямых переговорах, назвал их «позитивными и конструктивными» и заявил, что Иран «проявил гибкость в ядерных вопросах».

    Но он также отметил, что нерешенных вопросов все еще много, и подчеркнул, что сделка не состоится, «пока не будут урегулированы ядерные вопросы».

    «Стороны по-прежнему расходятся во мнениях относительно сроков выполнения обязательств и того, кто какие шаги предпримет первым», – сказал чиновник.

    Напомним, Иран передал США семидневный план открытия Ормузского пролива, но президент США отверг его.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, министр Аракчи заявил, что Иран готов воевать и договариваться с США. В понедельник иранская крылатая ракета ударила по кораблю ВМС США в Ормузском проливе.

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    28 сентября 2026, 21:39 • Новости дня
    Почетное наименование «гвардейский» присвоено двум подразделениям ВС России

    Путин присвоил почетное наименование «гвардейский» двум подразделениям ВС России

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент России Владимир Путин присвоил почетное наименование «гвардейский» двум подразделениям Вооруженных сил страны за проявленные личным составом массовый героизм и отвагу.

    Соответствующие указы главы государства размещены на официальном портале опубликования правовых актов. «За массовый героизм и отвагу, стойкость и мужество, проявленные личным составом бригады в боевых действиях по защите Отечества и государственных интересов в условиях вооруженных конфликтов, постановляю: присвоить 92-й отдельной радиотехнической бригаде (особого назначения) почетное наименование «гвардейская», – говорится в документе.

    Другим указом российский лидер отметил заслуги 318-го отдельного радиотехнического полка особого назначения. Оба документа вступают в силу со дня их подписания, 28 сентября.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в августе президент России Владимир Путин присвоил звания гвардейских 101-й Хинганской бригаде управления и 33-му инженерно-саперному полку.

    В июле аналогичный статус получили 430-й мотострелковый полк и 104-я бригада управления.

    В июне глава государства подписал указ о переименовании 35-го инженерно-саперного полка в гвардейский.

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